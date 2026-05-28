Vụ đánh nhau giữa nhóm thanh thiếu niên tại Gia Lai bị xử lý nghiêm

Một lãnh đạo phường Pleiku cho biết, vụ đánh nhau tại khu vực bờ kè giữa 2 phường Pleiku và Hội Phú, cơ quan Công an đã triệu tập 10 đối tượng có liên quan

Ngày 28/5, Công an phường Pleiku phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) và Công an phường Hội Phú triệu tập 10 đối tượng liên quan để làm rõ vụ tụ tập đánh nhau tại khu vực bờ kè suối, ranh giới giữa 2 phường Hội Phú và Pleiku.

Trước đó, tối 27/5, trên mạng xã hội Facebook đăng tải 1 đoạn clip ghi lại cảnh 2 nhóm thanh thiếu niên có hành vi đuổi đánh nhau ngay khu vực bờ kè suối Hội Phú (tổ 1 Hội Thương, phường Pleiku), khu vực giáp ranh giữa phường Hội Phú và Pleiku

Theo đoạn clip này, các đối tượng dùng tay chân để đánh nhau, một số đối tượng dùng gạch đá ném vào nhau. Cũng trong Clip,có 1 đối tượng cầm một vật giống mã tấu. Sự việc gây mất trật tự tại khu vực.

Các đối tượng liên quan được cơ quan công an triệu tập. Ảnh VN/GTV

Ngay sau khi nắm được thông tin sự việc, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an phường Pleiku phối hợp cùng trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Hội Phú khẩn trương xác minh vụ việc.

Quá trình vào cuộc thu thập thông tin phục vụ điều tra, truy xét, đến chiều 28/5, cơ quan Công an đã triệu tập 10 đối tượng tuổi từ 15 đến 20, có liên quan để làm rõ hành vi.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, vụ ẩu đã diễn ra giữa 2 nhóm thanh thiếu niên. Mỗi nhóm có khoảng 6 đối tượng đi trên 3 xe máy đến khu vực bờ kè. Khi gặp mặt nhau, 2 bên sử dụng bình xịt hơi cay xịt vào nhau, sau đó dẫn đến ẩu đả. Vụ việc không gây thương tích.

Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định pháp luật.