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iOS 27 Beta nâng cấp, cuối cùng Siri cũng chịu thông minh hơn!

Apple Intelligence trên iOS 27 Beta mang đến Siri hiểu ngữ cảnh cá nhân, AI xuất hiện xuyên suốt hệ điều hành - thứ mà người dùng iPhone chờ đợi suốt bấy lâu.

Thiên Trang (th)

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo trên smartphone đang bước sang giai đoạn mới, khi các hãng công nghệ không còn chỉ cạnh tranh về sức mạnh mô hình AI mà tập trung đưa công nghệ này hòa vào trải nghiệm sử dụng hằng ngày. Với bản Public Beta của iOS 27, iPadOS 27 và macOS 27, Apple đã giới thiệu thế hệ Apple Intelligence mới cùng loạt nâng cấp đáng chú ý dành cho Siri. Thay vì hoạt động như một chatbot độc lập, AI giờ đây được tích hợp sâu vào hệ điều hành, hỗ trợ người dùng trong nhiều tác vụ quen thuộc như tìm kiếm thông tin, chỉnh sửa văn bản, quản lý công việc và sáng tạo nội dung. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong chiến lược biến iPhone thành một trợ lý cá nhân thực thụ thay vì chỉ là thiết bị tích hợp AI.

Apple Intelligence thế hệ mới mở rộng khả năng AI trên toàn bộ hệ sinh thái Apple, với Siri là trung tâm của trải nghiệm.

Điểm thay đổi lớn nhất trên iOS 27 Beta nằm ở Siri AI. Sau nhiều năm bị đánh giá là lép vế trước các trợ lý AI hiện đại, Siri nay được bổ sung khả năng hiểu ngữ cảnh cá nhân (Personal Context). Trợ lý ảo có thể khai thác thông tin từ Tin nhắn, Mail, Ảnh và nhiều ứng dụng khác để trả lời những câu hỏi gắn với dữ liệu của chính người dùng. Chẳng hạn, thay vì phải nhớ chính xác thời gian hay ứng dụng đã lưu thông tin, người dùng chỉ cần hỏi về nhà hàng bạn bè từng giới thiệu hoặc bức ảnh gia đình chụp nhiều năm trước, Siri sẽ tự động tìm kiếm và đưa ra kết quả phù hợp. Không chỉ dừng lại ở dữ liệu trên thiết bị, Siri còn có thể kết hợp thông tin từ web để trả lời các câu hỏi về sự kiện, địa điểm, du lịch hay kiến thức phổ thông. Đáng chú ý, Siri còn hiểu nội dung đang hiển thị trên màn hình và có thể thực hiện các thao tác theo ngữ cảnh, ví dụ thêm nguyên liệu từ một công thức nấu ăn vào danh sách mua sắm chỉ bằng một câu lệnh.

Không chỉ nâng cấp Siri, Apple còn mở rộng Apple Intelligence tới hầu hết các ứng dụng mặc định trên hệ điều hành. Trong Mail và Tin nhắn, AI hỗ trợ soạn thảo, chỉnh sửa và gợi ý văn phong phù hợp với từng người nhận ngay trong quá trình nhập liệu. Trên máy Mac và iPad, Siri được tích hợp với Spotlight để người dùng có thể đặt câu hỏi, tóm tắt tài liệu hoặc yêu cầu giải thích nội dung mà không cần chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng. Camera cũng trở thành một công cụ AI khi có thể nhận diện những gì đang xuất hiện trước ống kính, từ đó cung cấp thông tin liên quan hoặc phân tích nội dung theo yêu cầu. Trong ứng dụng Photos, Apple tiếp tục mở rộng các tính năng chỉnh sửa bằng AI như xóa vật thể, mở rộng khung hình, tạo hiệu ứng không gian và chỉnh sửa ảnh bằng mô tả ngôn ngữ tự nhiên thông qua Image Playground. Dù nhiều tính năng tương tự đã xuất hiện trên các thiết bị Android, Apple lựa chọn cách tích hợp chúng trực tiếp vào quy trình sử dụng thay vì tách thành những công cụ riêng biệt.

Siri trên iOS 27 Beta có thể hiểu nội dung hiển thị trên màn hình và thực hiện các thao tác dựa trên ngữ cảnh người dùng.

Bên cạnh những nâng cấp lớn, Apple cũng bổ sung hàng loạt tính năng AI hướng đến các nhu cầu sử dụng hằng ngày. Trên Safari, tính năng Notify Me cho phép theo dõi một trang web và tự động gửi thông báo khi có thay đổi như giá sản phẩm giảm, vé sự kiện mở bán hoặc nội dung mới được cập nhật. Ứng dụng Điện thoại cũng được bổ sung Call Context, hiển thị nhanh các thông tin như mã đặt chỗ hoặc mã xác nhận khi người dùng gọi tới doanh nghiệp, giúp giảm thao tác chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng. Trong khi đó, ứng dụng Shortcuts được nâng cấp với tính năng Describe a Shortcut, cho phép người dùng mô tả quy trình mong muốn bằng ngôn ngữ tự nhiên để AI tự động tạo kịch bản tự động hóa, thay vì phải thiết lập thủ công từng bước như trước đây. Song song với các tính năng AI, Apple cũng cải tiến các công cụ bảo vệ trẻ em, quản lý tài khoản và kiểm soát thời gian sử dụng với giao diện trực quan hơn.

Nhìn tổng thể, bản Public Beta của iOS 27 cho thấy Apple đang theo đuổi một chiến lược AI khác biệt. Thay vì gây ấn tượng bằng những màn trình diễn chatbot phức tạp, hãng tập trung để Apple Intelligence hoạt động âm thầm phía sau, hỗ trợ người dùng đúng thời điểm và trong đúng ngữ cảnh. Nếu Siri AI thực sự vận hành ổn định như những gì Apple giới thiệu, iPhone sẽ tiến gần hơn tới vai trò của một trợ lý cá nhân thông minh, có khả năng hiểu thói quen, hỗ trợ công việc và đơn giản hóa hàng loạt thao tác hằng ngày. Đây cũng có thể là nền tảng giúp Apple tăng sức cạnh tranh trong cuộc đua AI trên smartphone, nơi trải nghiệm thực tế được đánh giá quan trọng không kém sức mạnh của mô hình trí tuệ nhân tạo.

#iOS 27 #Apple Intelligence #Siri #Trí tuệ nhân tạo #iPhone

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