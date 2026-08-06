Giá Ram ngày càng cao, Microsoft cố chỉnh Windows 11 để 8Gb Ram vẫn đủ dùng

Sau nhiều năm hô hào 16Gb Ram mới đủ dùng, đồng thời là thủ phạm của tình trạng khan hiếm bộ nhớ, Microsoft bất ngờ "quay xe", cho rằng chỉ cần 8Gb Ram là đủ.

Microsoft đã update Hướng dẫn mua máy tính Surface, mô tả 8Gb RAM như "Tuyệt vời cho việc sử dụng hàng ngày như duyệt web, phát trực tuyến, học tập và ứng dụng năng suất."

Trong hai năm qua, Microsoft là tiếng nói lớn nhất nói với mọi người rằng 16Gb là không thể thương lượng cho trải nghiệm Windows 11 tốt. Thậm chí, mới nhất là vào tháng 2, Microsoft cho biết RAM 32Gb là lý tưởng cho các game thủ PC nghiêm túc trên Windows 11.

Sau nhiều năm hô hào 16Gb, giờ đây Microsoft cho rằng 8GB là đủ.

Bất chấp người dùng phẫn nộ, gã khổng lồ xứ Redmond vẫn làm ngơ cho đến khi Apple ra mắt Macbook Neo khiến cho mọi nhà sản xuất Windows PC trở nên hoảng loạn.

Apple tối ưu hoá MacOS để nó chạy trên chip di động, còn Windows 11 của Microsoft thì ngày càng cồng kềnh. Thậm chí nó còn chẳng chạy tốt trên chip ARM.

Quay xe vì người dùng phẫn nộ

Pavan Davuluri, phó chủ tịch điều hành của Microsoft về Windows và Thiết bị, hứa hẹn cải thiện hiệu quả bộ nhớ, giảm chiếm dụng bộ nhớ cơ bản cho Windows, giải phóng nhiều dung lượng hơn cho các ứng dụng bạn chạy.

Thứ Sáu tuần trước, Davuluri đã xem xét những nỗ lực của Microsoft trong một bài viết. Không có gì đáng ngạc nhiên về công việc sửa chữa của gã khổng lồ xứ Redmond, họ nói về tối ưu hệ điều hành Windows 11.

MacBook NEO đã khiến cho các nhà sản xuất Windows PC rơi vào cảnh hỗn loạn.

Trong số các công việc mà Davuluri ca ngợi là loại bỏ một số tính năng AI, cải thiện chất lượng trình điều khiển và cố gắng làm cho chương trình Windows Insider ít phức tạp hơn.

Nhưng ông cũng thừa nhận có nhiều việc phải làm và hiệu quả bộ nhớ vẫn chưa được thể hiện.

"Chúng tôi đã liên tục giới thiệu một số cải tiến về hiệu suất bộ nhớ của Windows, từ việc tận dụng bộ phân bổ bộ nhớ hiệu quả hơn để giảm chi phí trên các ứng dụng và thành phần. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều chỉnh WinUI 3 để các ứng dụng được xây dựng trên nó sử dụng ít bộ nhớ hơn theo thiết kế, cũng như thúc đẩy hiệu quả trên các thành phần Chromium và Webview2 khi chúng xuất hiện trong hệ điều hành".

Bài đăng của Davuluri cũng tiết lộ rằng Microsoft đã quyết định làm việc trên bốn lĩnh vực mới mà họ hy vọng sẽ làm cho Windows bớt khó khăn hơn.

Một trong trong số đó là "Tối ưu hóa bộ nhớ cho 8 Gb", mà Davuluri mô tả là "giảm chiếm dụng bộ nhớ Windows để cung cấp trải nghiệm Windows nhanh và đáp ứng trên các máy tính khách hàng sử dụng hàng ngày".

Yêu cầu hệ thống cho Windows 11 của Microsoft nói rằng hệ điều hành cần một PC được trang bị ít nhất 4 Gb bộ nhớ hoặc 16 Gb DDR5 / LPDDR5 đắt tiền để đủ điều kiện là PC Copilot + có khả năng xử lý khối lượng công việc AI.

Có bao nhiêu RAM là "ngốn" hết bấy nhiêu.

Gã khổng lồ phần mềm lâu nay dường như giả định rằng người dùng Windows đều cần chạy Copilot và AI khác. Vì vậy, đối với họ việc cố gắng để đảm bảo rằng Windows 11 có thể chạy trên bộ nhớ 8 Gb giống như một sự thừa nhận ngầm rằng PC Copilot + không phải lựa chọn thú vị.

Với bản thân Microsoft, những chiếc máy tính thương hiệu Surface đang bị gọi là "kẻ thù quốc dân" vì giá cả đắt đỏ đến mức bực bội. Trong bối cảnh giá bộ nhớ cao hiện nay, mọi người không thấy nhiều giá trị trong việc trả thêm tiền cho một PC có khả năng AI.

Một lý do khác cho sự thay đổi có thể là sự sụt giảm của thị trường PC, mà công ty phân tích IDC gần đây dự đoán sẽ trải qua sự sụt giảm 11,3% lô hàng vào năm 2026 và giảm 20% trong quý IV.

Davuluri không cho biết khi nào Microsoft sẽ cung cấp những thay đổi này. Nhưng ông đã nói rằng công ty đã nghe thấy sự thất vọng của người dùng Windows và sẽ hành động để xoa dịu họ. "Tín hiệu từ bạn rất rõ ràng: Hãy tiếp tục. Chúng tôi có ý định", ông viết.

Người dùng đừng bao giờ quên thủ phạm

Microsoft đang cố gắng hoàn tác những sai lầm của họ về việc đẩy RAM 16Gb với PC Copilot + vào thời điểm giá bộ nhớ và chip đang vượt qua mái nhà.

Nhưng chính họ, những năm qua đã đẩy mạnh phát triển AI để lật đổ Google. Microsoft là một ứng cử viên hàng đầu cho cái danh thủ phạm trong sự thiếu hụt bộ nhớ đã đẩy giá RAM lên trên trời.

Họ đã đầu tư khổng lồ vào cơ sở hạ tầng AI, trung tâm dữ liệu và bộ nhớ băng thông cao đã tiêu thụ nguồn cung cấp mà nếu không sẽ chảy vào người tiêu dùng.

Mỗi lần cập nhật, Windows 11 càng cồng kềnh hơn, càng "ngốn" nhiều RAM hơn. Bạn có nhớ lần đầu tiên ra mắt, Windows 11 chỉ yêu cầu 4Gb RAM không?

Microsoft đã không ở vị trí để nói rằng 8Gb là tuyệt vời cho các tác vụ hàng ngày, trừ khi họ tối ưu hóa Windows cho các tác vụ như vậy.