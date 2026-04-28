Câu hát 'lúa chín' của Cẩm Ly, Hòa Minzy được thay lời ra sao?

Đạo diễn của MV "Người Việt mình thương nhau" cho biết ê-kíp đang tiến hành chỉnh sửa, thay lời trong sản phẩm trên bản YouTube.

Chiều 28/4, trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Trần Thành Trung, đạo diễn của MV Người Việt mình thương nhau cho biết sau khi nắm bắt những phản hồi, ý kiến liên quan đến phần lời hát "Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu" vấp chỉ trích, đơn vị đang tiến hành chỉnh sửa, thay lời và cập nhật bản trên YouTube. Cụ thể, câu hát "Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu" sẽ được thay thế bằng "Dẫu bão giông, kiên cường luôn vững vàng".

Theo ghi nhận, MV Người Việt mình thương nhau hiện ghi nhận hơn 1,8 triệu lượt xem. Đến 13h30 ngày 28/4, phần lời hát "Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu" vẫn chưa được chỉnh sửa.

Sản phẩm mới của Hòa Minzy và Cẩm Ly vấp tranh luận vài ngày qua.

Ít tiếng trước, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa cho biết "chủ động viết lại phần lời mới cho câu hát đó, với mong muốn ca khúc được lan tỏa trọn vẹn hơn trong tinh thần yêu thương, tự hào và gắn kết của người Việt mình".

"Dù đây là góc nhìn và dụng ý của Khoa khi sáng tác nhưng để tranh cãi xảy ra là điều đáng tiếc mà Khoa cùng ê-kíp không hề mong muốn", nhạc sĩ chia sẻ.

Ồn ào nổ ra với MV Người Việt mình thương nhau xuất phát từ câu hát "Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu". Theo quan niệm phổ biến, hình ảnh “lúa chín cúi đầu” từ lâu được xem như ẩn dụ cho người tài giỏi nhưng khiêm nhường, biết lắng nghe và không phô trương. Vì vậy, việc đảo ngược hình ảnh này khiến một bộ phận người nghe cho rằng thông điệp có thể bị hiểu theo hướng người tài không cần khiêm tốn.

Trước phản ứng trái chiều, tối 27/4, Châu Đăng Khoa lên tiếng giải thích. Nam nhạc sĩ cho biết anh hiểu rõ ý nghĩa quen thuộc của hình ảnh “lúa chín cúi đầu”, song trong ca khúc này, anh chủ ý mở rộng tầng nghĩa. Theo đó, cụm từ “chẳng hề cúi đầu” không mang hàm ý kiêu ngạo mà thể hiện tinh thần không khuất phục.

Nhạc sĩ nhấn mạnh, khi đặt câu hát trong tổng thể đoạn điệp khúc, thông điệp hướng tới niềm tự hào dân tộc. Anh lý giải hình ảnh cây lúa trong bài không đơn thuần là yếu tố nông nghiệp, mà trở thành biểu tượng ẩn dụ cho con người Việt Nam với tư thế kiêu hãnh.

Dù vậy, phần giải thích này chưa làm dịu tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng lập luận của nhạc sĩ vẫn chưa đủ thuyết phục, thậm chí khiến cuộc tranh luận lan rộng hơn trên các nền tảng mạng xã hội.