Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giải trí - Giới trẻ

Đổi lời ca khúc 'lúa chín chẳng cúi đầu' của Cẩm Ly, Hòa Minzy

Tổng đạo diễn chương trình "Âm vang Tổ Quốc" diễn ra tối 28/4 xác nhận sẽ thay đổi lời ca khúc "Người Việt mình thương nhau" do Cẩm Ly, Hòa Minzy thể hiện.

Theo Minh Hạo/Znews

Ca khúc Người Việt mình thương nhau do Cẩm Ly, Hòa Minzy thể hiện, sáng tác bởi Châu Đăng Khoa đang trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội vì một câu hát là "Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu".

Giữa những tranh cãi, ông Nguyễn Trung Dũng, Tổng đạo diễn chương trình Âm vang Tổ Quốc diễn ra tối 28/4 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình xác nhận với Tri Thức - Znews sẽ thay đổi lời ca khúc Người Việt mình thương nhau. Theo ông Dũng, bộ phận âm nhạc đang làm việc để chỉnh sửa câu từ.

Người Việt mình thương nhau do Hòa Minzy, Cẩm Ly thể hiện. Ảnh: NSX.

Người Việt mình thương nhau đang trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội. Cụ thể, câu hát "Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu" khiến không ít khán giả đặt dấu hỏi. Theo quan niệm phổ biến, hình ảnh “lúa chín cúi đầu” từ lâu được xem như ẩn dụ cho người tài giỏi nhưng khiêm nhường, biết lắng nghe và không phô trương. Vì vậy, việc đảo ngược hình ảnh này khiến một bộ phận người nghe cho rằng thông điệp có thể bị hiểu theo hướng người tài không cần khiêm tốn.

Trước phản ứng trái chiều, tối 27/4, Châu Đăng Khoa lên tiếng giải thích. Nam nhạc sĩ cho biết anh hiểu rõ ý nghĩa quen thuộc của hình ảnh “lúa chín cúi đầu”, song trong ca khúc này, anh chủ ý mở rộng tầng nghĩa. Theo đó, cụm từ “chẳng hề cúi đầu” không mang hàm ý kiêu ngạo mà thể hiện tinh thần không khuất phục.

Nhạc sĩ nhấn mạnh, khi đặt câu hát trong tổng thể đoạn điệp khúc, thông điệp hướng tới niềm tự hào dân tộc. Anh lý giải hình ảnh cây lúa trong bài không đơn thuần là yếu tố nông nghiệp, mà trở thành biểu tượng ẩn dụ cho con người Việt Nam với tư thế kiêu hãnh.

Dù vậy, phần giải thích này chưa làm dịu tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng lập luận của nhạc sĩ vẫn chưa đủ thuyết phục, thậm chí khiến cuộc tranh luận lan rộng hơn trên các nền tảng mạng xã hội.

Trong khi đó, Hòa Minzy và Cẩm Ly vẫn chia sẻ video, hình ảnh trong buổi tổng duyệt ca khúc Người Việt mình thương nhau lên trang cá nhân. Họ sẽ cùng nhau biểu diễn bài hát trong đêm nhạc diễn ra tối 28/4 tại sân Mỹ Đình. Tuy nhiên, ca sĩ không nhắc gì tới phần ca từ đang gây tranh cãi.

znews.vn
Link bài gốc Copy link
https://znews.vn/doi-loi-ca-khuc-lua-chin-chang-cui-dau-cua-cam-ly-hoa-minzy-post1647146.html
#Cẩm Ly #Hòa Minzy #Người Việt mình thương nhau #lời ca khúc #Châu Đăng Khoa #Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu

Bài liên quan

Giải trí - Giới trẻ

Châu Đăng Khoa nói gì về câu hát gây tranh cãi?

Trước tranh cãi xoay quanh câu hát “lúa chín cao mà chẳng hề cúi đầu”, Châu Đăng Khoa đã lên tiếng, làm rõ dụng ý và tầng nghĩa của ca từ.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh câu hát “Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu” trong ca khúc “Người Việt mình thương nhau” do Châu Đăng Khoa sáng tác. Trước những thắc mắc của khán giả về việc sử dụng hình ảnh đi ngược lại thành ngữ “lúa chín cúi đầu”, vốn tượng trưng cho sự khiêm nhường, nam nhạc sĩ đã chính thức lên tiếng.

Châu Đăng Khoa khẳng định bản thân vô cùng trân trọng những góp ý và hiểu rõ ý nghĩa truyền thống của hình ảnh này, nhưng trong bối cảnh của bài hát, anh muốn gửi gắm một tầng nghĩa mở rộng hơn.

Xem chi tiết

Giải trí - Giới trẻ

Hòa Minzy tung vlog đón bình minh, gửi lời cảm ơn Văn Cương

Sau loạt ảnh du lịch Huế gây chú ý, Hòa Minzy tiếp tục ra mắt vlog gia đình đầu tiên, trong đó có nhiều khoảnh khắc bên Văn Cương.

hoa1.jpg
Chia sẻ loạt hình ảnh và clip trong chuyến du lịch cùng Văn Cương, Hòa Minzy hài hước viết: “Cảnh báo clip có phát cơm trộn đường, có kẹo ngọt sâu răng và chỉ phù hợp với những ai thích nhìn thấy người khác hạnh phúc”.
hoa2.jpg
Cô cũng bày tỏ sự trân trọng đối với bạn đời. Nữ ca sĩ chia sẻ: “Kỳ nghỉ phép tuyệt vời tại Đà Nẵng. Cảm ơn đồng chí C giấu tên đã giữ lời hứa”. Cô cũng cho biết đây là khoảng thời gian hiếm hoi để cả gia đình có thể ở bên nhau trọn vẹn.
Xem chi tiết

Giải trí - Giới trẻ

Hòa Minzy – Văn Cương cùng bé Bo du lịch Huế, lưu giữ khoảnh khắc ngọt ngào

Hòa Minzy cùng Văn Cương và bé Bo ghé Huế, ghi lại những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng vẫn thu hút sự chú ý.

hoa1.jpg
Hòa Minzy vừa gây chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh trong chuyến đi cùng Văn Cương và bé Bo. Nữ ca sĩ cho biết cả nhà chỉ ghé Huế sau hành trình tại Đà Nẵng nên không kịp trải nghiệm nhiều, nhưng những khoảnh khắc lưu lại vẫn là kỷ niệm đáng giá.
hoa2.jpg
Cô xuất hiện với vẻ ngoài nữ tính trong set đồ ren trắng, kết hợp cùng nón lá hồng và túi xách đen.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới