Đổi lời ca khúc 'lúa chín chẳng cúi đầu' của Cẩm Ly, Hòa Minzy

Tổng đạo diễn chương trình "Âm vang Tổ Quốc" diễn ra tối 28/4 xác nhận sẽ thay đổi lời ca khúc "Người Việt mình thương nhau" do Cẩm Ly, Hòa Minzy thể hiện.

Ca khúc Người Việt mình thương nhau do Cẩm Ly, Hòa Minzy thể hiện, sáng tác bởi Châu Đăng Khoa đang trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội vì một câu hát là "Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu".

Giữa những tranh cãi, ông Nguyễn Trung Dũng, Tổng đạo diễn chương trình Âm vang Tổ Quốc diễn ra tối 28/4 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình xác nhận với Tri Thức - Znews sẽ thay đổi lời ca khúc Người Việt mình thương nhau. Theo ông Dũng, bộ phận âm nhạc đang làm việc để chỉnh sửa câu từ.

Người Việt mình thương nhau đang trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội. Cụ thể, câu hát "Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu" khiến không ít khán giả đặt dấu hỏi. Theo quan niệm phổ biến, hình ảnh “lúa chín cúi đầu” từ lâu được xem như ẩn dụ cho người tài giỏi nhưng khiêm nhường, biết lắng nghe và không phô trương. Vì vậy, việc đảo ngược hình ảnh này khiến một bộ phận người nghe cho rằng thông điệp có thể bị hiểu theo hướng người tài không cần khiêm tốn.

Trước phản ứng trái chiều, tối 27/4, Châu Đăng Khoa lên tiếng giải thích. Nam nhạc sĩ cho biết anh hiểu rõ ý nghĩa quen thuộc của hình ảnh “lúa chín cúi đầu”, song trong ca khúc này, anh chủ ý mở rộng tầng nghĩa. Theo đó, cụm từ “chẳng hề cúi đầu” không mang hàm ý kiêu ngạo mà thể hiện tinh thần không khuất phục.

Nhạc sĩ nhấn mạnh, khi đặt câu hát trong tổng thể đoạn điệp khúc, thông điệp hướng tới niềm tự hào dân tộc. Anh lý giải hình ảnh cây lúa trong bài không đơn thuần là yếu tố nông nghiệp, mà trở thành biểu tượng ẩn dụ cho con người Việt Nam với tư thế kiêu hãnh.

Dù vậy, phần giải thích này chưa làm dịu tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng lập luận của nhạc sĩ vẫn chưa đủ thuyết phục, thậm chí khiến cuộc tranh luận lan rộng hơn trên các nền tảng mạng xã hội.

Trong khi đó, Hòa Minzy và Cẩm Ly vẫn chia sẻ video, hình ảnh trong buổi tổng duyệt ca khúc Người Việt mình thương nhau lên trang cá nhân. Họ sẽ cùng nhau biểu diễn bài hát trong đêm nhạc diễn ra tối 28/4 tại sân Mỹ Đình. Tuy nhiên, ca sĩ không nhắc gì tới phần ca từ đang gây tranh cãi.