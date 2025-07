Cảnh sát giải cứu hai người đi xe máy lao xuống vực ở Ba Vì

Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 đối tượng về tội Mua bán người; Mua bán người dưới 16 tuổi, một bị can về tội Tổ chức mại dâm.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.