Xã hội

Cảnh báo 'sập bẫy' từ hình phụ nữ trẻ, ăn mặc khêu gợi trên mạng xã hội

Công an Hà Nội đưa ra cảnh báo đối với người dân về việc đối tượng xấu nhắn tin làm quen, gạ gẫm "chat sex" nhằm cưỡng đoạt tài sản.

Gia Đạt

Ngày 9/12, Công an TP Hà Nội cho biết, thời gần đây trên mạng xã hội Facebook, Telegram… xuất hiện nhiều tài khoản sử dụng hình ảnh đại diện là hình phụ nữ trẻ, đẹp, ăn mặc khêu gợi sau đó chủ động nhắn tin làm quen, gạ gẫm “chat sex”. Nhiều thanh niên tò mò, nhẹ dạ đã sa vào cạm bẫy rồi bị các đối tượng đe dọa, tống tiền.

1.jpg
Tin nhắn đe dọa nạn nhân của các đối tượng.

Trong quá trình “chat sex”, các đối tượng sẽ quay lại màn hình, ghi hình toàn bộ nội dung. Sau đó chúng dùng những hình ảnh, video này uy hiếp, yêu cầu nạn nhân phải chuyển tiền và đe dọa sẽ phát tán những nội dung này cho bạn bè, người thân, đồng nghiệp của bị hại. Nhiều nạn nhân do xấu hổ, lo sợ ảnh hưởng đến uy tín, danh dự nên đã ngậm ngùi chuyển hàng chục triệu đồng cho đối tượng mà không dám trình báo cơ quan Công an.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác khi nhận được lời mời, tin nhắn kết bạn từ người lạ trên mạng xã hội. Không tham gia các hội nhóm đồi truỵ, đặc biệt là trao đổi, nói chuyện với các tài khoản dụ dỗ “chat sex”. Trường hợp bị đe dọa yêu cầu chuyển tiền qua hình thức nêu trên, đề nghị người dân đến ngay Cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video Cảnh cáo hiệu trưởng để vợ gửi clip nhạy cảm cho nữ kế toán:

(Nguồn: THĐT)
Bài liên quan

Xã hội

Công an Hà Nội cảnh báo cạm bẫy khi "chat sex" trên mạng

Quá trình “chat sex”, các đối tượng sẽ bí mật quay lại màn hình. Sau khi có được những hình ảnh, video này, các đối tượng sẽ yêu cầu bị hại phải chuyển tiền...

Ngày 29/7, Công an TP Hà Nội cho biết, thời gần đây trên mạng xã hội (Facebook, Telegram…) xuất hiện nhiều tài khoản sử dụng hình ảnh đại diện là hình phụ nữ trẻ, đẹp, ăn mặc khiêu gợi sau đó chủ động nhắn tin làm quen, gạ gẫm “chat sex”. Nhiều thanh niên tò mò, nhẹ dạ đã sa vào cạm bẫy rồi bị các đối tượng đe dọa, tống tiền.

3-4949.jpg
Tin nhắn các đối tượng đe dọa nạn nhân.
Xem chi tiết

Bắt 15 đối tượng gạ gẫm bị hại chat “sex” cưỡng đoạt tài sản

Các đối tượng sử dụng các video khiêu dâm, phần mềm tạo thành các cuộc gọi video call gạ gẫm bị hại chat “sex” rồi ghi hình lại để cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 26/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Công an TP Hạ Long đã tổ chức đấu tranh thành công chuyên án, bắt giữ 15 đối tượng sử dụng công nghệ cao để cưỡng đoạt tài sản của nhiều nạn nhân trên không gian mạng. Quá trình đấu tranh ban đầu xác định, nhóm đối tượng này thông qua ứng dụng Facebook, Thread, Tinder sử dụng hình ảnh giả mạo là những người phụ nữ trẻ đăng bài viết khiêu dâm, mời gọi kết bạn.
Xem chi tiết

Xã hội

Nhiều hầm chung cư ở Hà Nội chỉ nhận gửi xe điện, chưa có chỗ sạc vì lo cháy nổ

Hiện tại, rất ít chung cư ở Hà Nội có hạ tầng để tiếp nhận xe điện vào sạc pin trong hầm. 

Hi

Mới đây, dư luận cũng xôn xao khi Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm và bãi xe của CT1 Thạch Bàn tại Hà Nội thông báo tạm dừng và tiến tới ngừng hẳn việc tiếp nhận, trông giữ xe điện tại các hầm. Sau khi báo chí phản ánh chính quyền sở tại đã "tuýt còi" những đơn vị này. Ghi nhận thực tế, lác đác một số tầng hầm các tòa nhà đầu tư hạ tầng trạm sạc tại chỗ để tiếp nhận xe điện vào gửi và sạc pin tại chỗ.

Mới đây, dư luận cũng xôn xao khi Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm và bãi xe của CT1 Thạch Bàn tại Hà Nội thông báo tạm dừng và tiến tới ngừng hẳn việc tiếp nhận, trông giữ xe điện tại các hầm. Sau khi báo chí phản ánh chính quyền sở tại đã "tuýt còi" những đơn vị này. Ghi nhận thực tế, lác đác một số tầng hầm các tòa nhà đầu tư hạ tầng trạm sạc tại chỗ để tiếp nhận xe điện vào gửi và sạc pin tại chỗ.

Xem chi tiết

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

