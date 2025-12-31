Hà Nội

Mùa hoa cánh bướm ở Tà Xùa, lựa chọn mới cho du khách mê thiên nhiên

Mùa hoa cánh bướm ở Tà Xùa, lựa chọn mới cho du khách mê thiên nhiên

Không chỉ có biển mây, Tà Xùa mùa cuối năm còn khiến du khách mê mẩn với đồi hoa cánh bướm tím hồng bung nở, tạo điểm check-in thơ mộng giữa núi rừng Tây Bắc.

Vân Giang/ Ảnh Trung Thành
Nhắc đến Tà Xùa, nhiều du khách thường nghĩ ngay đến những buổi sáng rét căm căm đứng trên sống lưng khủng long, chờ mây tràn qua các dãy núi trùng điệp. Tuy nhiên, khi mùa hoa cánh bướm bung nở, vùng đất này lại khoác lên mình một vẻ đẹp hoàn toàn khác – nhẹ nhàng, lãng mạn và đầy chất thơ.
Nằm giữa không gian núi non hùng vĩ, đồi hoa cánh bướm ở Tà Xùa trải dài trên những triền đất thoai thoải, nơi các lối mòn uốn lượn chia cánh đồng hoa thành nhiều mảng màu tím hồng đan xen. Khi ánh nắng chiều buông xuống, từng tia nắng xuyên qua sườn núi, phủ lên thảm hoa một lớp ánh vàng dịu, tạo nên khung cảnh vừa nên thơ vừa hùng vĩ.
Khác với sự choáng ngợp của biển mây, vẻ đẹp của đồi hoa cánh bướm mang đến cảm giác bình yên, chậm rãi. Chỉ cần đứng giữa cánh đồng hoa, phóng tầm mắt ra những dãy núi xanh thẳm phía xa, du khách đã có thể cảm nhận rõ sự thư thái, tách biệt hoàn toàn với nhịp sống ồn ào nơi phố thị.
Không khó để bắt gặp hình ảnh các cặp đôi tay trong tay dạo bước giữa đồi hoa, lưu lại những khoảnh khắc ngọt ngào giữa thiên nhiên.
Theo kinh nghiệm của nhiều du khách, chỉ cần chọn trang phục tông trung tính hoặc pastel, đứng ngược sáng vào buổi chiều muộn là đã có ngay loạt ảnh đẹp mang về. Ánh nắng vàng, sắc hoa tím hồng và nền núi rừng xanh thẫm hòa quyện, tạo nên khung hình lãng mạn không kém các phim điện ảnh.
Đồi hoa cánh bướm thường nở đẹp nhất vào cuối thu – đầu đông, trùng thời điểm Tà Xùa bước vào mùa săn mây cao điểm.
Tuy nhiên, thay vì chen chúc trên các điểm săn mây quen thuộc, nhiều du khách lựa chọn ghé thăm đồi hoa vào buổi chiều để tận hưởng trọn vẹn khung cảnh yên bình, sau đó sáng hôm sau mới lên lịch săn mây.
Buổi chiều, khi nắng dịu và gió nhẹ, là thời điểm lý tưởng để chụp ảnh và dạo chơi. Đến tối, nhiệt độ tại Tà Xùa giảm nhanh, du khách nên chuẩn bị áo ấm để đảm bảo sức khỏe.
Sự xuất hiện của đồi hoa cánh bướm đã mang đến cho Tà Xùa một gam màu mới – không chỉ có mây, không chỉ có những cung đường hiểm trở, mà còn có cả những khoảnh khắc mềm mại, lãng mạn và rất đỗi đời thường.
Với những du khách đã từng đến Tà Xùa nhiều lần, đồi hoa cánh bướm là lý do để quay trở lại. Còn với những ai đang tìm kiếm một chuyến đi vừa có thiên nhiên hùng vĩ, vừa có không gian chụp ảnh nhẹ nhàng, thì Tà Xùa mùa hoa nở chắc chắn là gợi ý không nên bỏ lỡ.
Vân Giang/ Ảnh Trung Thành
