Cảnh báo nguy cơ suy thận cấp đối với người lao động ngoài trời nắng

Thời tiết nắng nóng gay gắt với nền nhiệt ngoài trời tăng cao không chỉ gây mệt mỏi, kiệt sức mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng. Trong đó, suy thận cấp là một biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra ở những người thường xuyên lao động ngoài trời nhưng không được bù đủ nước và điện giải.

Nôn khi tổ chức sự kiện ngoài trời, thanh niên nguy kịch do suy thận cấp

Khoa Nội thận khớp, Bệnh viện 19-8 Bộ Công an vừa tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân Phan Thanh B. (quê An Giang) làm nhân viên phục vụ sự kiện ngoài trời tại Hà Nội.

Theo BSCKI Vũ Minh Giang (Khoa Nội thận khớp, Bệnh viện 19-8), người bệnh nhập viện trong tình trạng mệt lả, nôn nhiều, chuột rút liên tục, cơ thể mất nước nghiêm trọng và lượng nước tiểu giảm rõ rệt. Qua thăm khám và làm các xét nghiệm, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị suy thận cấp do rối loạn nước và điện giải kéo dài sau nhiều ngày làm việc dưới trời nắng nóng nhưng không bổ sung đủ nước và muối khoáng.

Nhờ được đưa đến cơ sở y tế kịp thời, người bệnh đã qua cơn nguy kịch và dần hồi phục chức năng thận.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

BSCKI Vũ Minh Giang cho biết, khi cơ thể lao động cường độ cao trong môi trường nhiệt độ cao, lượng mồ hôi tiết ra tăng mạnh nhằm duy trì thân nhiệt ổn định. Quá trình này khiến cơ thể mất một lượng lớn nước và các chất điện giải quan trọng như natri, kali.

Nếu không được bù đắp kịp thời, thể tích tuần hoàn giảm sẽ làm lượng máu đến thận suy giảm, khiến chức năng lọc của thận bị ảnh hưởng. Tình trạng kéo dài có thể dẫn đến suy thận cấp.

Đáng lưu ý, mất nước nặng kết hợp sốc nhiệt còn có thể gây tiêu cơ vân – tình trạng các tế bào cơ bị phá hủy, giải phóng các chất độc vào máu. Những chất này có khả năng gây tổn thương thận nghiêm trọng, làm tăng nguy cơ suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm khác.

Đây là tình trạng cấp cứu nội khoa cần được phát hiện và xử trí sớm. Nếu chậm trễ, người bệnh có thể phải điều trị hồi sức tích cực, lọc máu hoặc đối mặt với nguy cơ tử vong.

Những đối tượng có nguy cơ cao

Nguy cơ suy thận cấp do nắng nóng có thể xảy ra với bất kỳ ai phải lao động kéo dài ngoài trời. Tuy nhiên, một số nhóm đối tượng có nguy cơ cao hơn gồm:

Nhân viên giao hàng (shipper), tài xế công nghệ.

Công nhân xây dựng.

Công nhân vệ sinh môi trường.

Lao động tự do làm việc ngoài trời.

Người tham gia tổ chức sự kiện, hoạt động thể thao ngoài trời.

Người mắc các bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc bệnh thận mạn tính.

Đối với những nhóm này, chỉ cần vài ngày làm việc liên tục dưới thời tiết nắng nóng mà không bù nước đầy đủ cũng có thể dẫn đến các rối loạn nghiêm trọng trong cơ thể.

Vì vậy, người dân cần đặc biệt lưu ý những biểu hiện bất thường khi làm việc trong điều kiện nhiệt độ cao.

Nếu xuất hiện các triệu chứng như mệt lả, hoa mắt, chóng mặt, khô môi, khát nước dữ dội, tiểu ít hoặc nước tiểu sẫm màu, chuột rút, đau cơ, buồn nôn, lơ mơ hoặc giảm tỉnh táo, người lao động cần ngừng công việc ngay và nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám.

Đây có thể là những dấu hiệu cho thấy cơ thể đã rơi vào tình trạng mất nước nặng, rối loạn điện giải hoặc tổn thương thận cấp tính.

Cách phòng suy thận cấp trong mùa nắng nóng - Uống nước chủ động, chia thành nhiều lần trong ngày, không đợi đến khi khát mới uống. - Khi đổ nhiều mồ hôi, cần bổ sung thêm dung dịch điện giải như Oresol, Thersol hoặc nước chanh muối phù hợp. - Hạn chế làm việc ngoài trời trong khung giờ nắng nóng nhất từ 11h đến 15h. - Sắp xếp thời gian nghỉ ngơi tại nơi thoáng mát, có bóng râm hoặc điều hòa nhiệt độ. - Mặc quần áo bảo hộ, đội mũ rộng vành, sử dụng các biện pháp chống nắng cần thiết. -Hạn chế sử dụng rượu bia và các đồ uống có cồn vì có thể làm cơ thể mất nước nhanh hơn. Trong bối cảnh nắng nóng còn tiếp diễn tại nhiều địa phương, việc chủ động bảo vệ sức khỏe, duy trì đủ nước và điện giải, đồng thời nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường của cơ thể là giải pháp quan trọng để phòng ngừa suy thận cấp cũng như các biến chứng nguy hiểm liên quan đến nắng nóng.

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