Cứu sống bệnh nhi sốc sốt xuất huyết Dengue nặng có suy gan cấp

Trong khoảng vài tuần gần đây, khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã nhận liên tiếp các trường hợp bệnh nhi nhập viện vì sốc sốt xuất huyết Dengue có suy đa cơ quan.

Đặc biệt mới đây là trường hợp bệnh nhi 10 tuổi bị sốc sốt xuất huyết Dengue nặng có tăng phản ứng viêm gây tổn thương gan nặng.

Bệnh nhi Võ M. T., nữ, 10 tuổi, ở Đồng Tháp nhập bệnh viện Tiền Giang ngày 2/5/2026 với biểu hiện sốt cao liên tục 5 ngày, kèm nôn ói và đau bụng, được chẩn đoán sốc sốt xuất Dengue ngày 5, dư cân béo phì.

Bệnh nhi bị sốc sốt xuất huyết nặng - Ảnh BVCC

Bệnh nhi bị cô đặc máu nhiều (Hct 53%) được truyền dịch chống sốc tích cực nhưng men gan tăng rất nhanh lên gần 3000 UI/L (tăng gấp 100 lần bình thường) nên được chẩn đoán là sốc sốt xuất huyết Dengue nặng, tổn thương gan nặng và chuyển ngay lên Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Tại khoa Hồi sức tích cực, em tiếp tục được thở NCPAP, chống sốc bằng dung dịch albumin để tránh tổn thương gan, truyền máu và các chế phẩm máu để ổn định đông máu.

Tình trạng huyết động có cải thiện nhưng bệnh nhi vẫn còn sốt cao liên tục, tổn thương gan tiếp tục tăng, kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhi có hội chứng thực bào máu với phản ứng viêm tăng rất cao.

Ngay lập tức các bác sĩ Hồi sức và Huyết học hội chẩn và quyết định dùng Dexamethasone để chống viêm, điều trị tình trạng tăng phản ứng viêm nặng, hội chứng thực bào máu trong bệnh sốt xuất huyết Dengue.

Sau 24 giờ, bệnh nhi bớt sốt và tổn thương gan tạm ổn định. Sau 1 tuần hồi sức tích cực, bệnh nhi đã ổn định tình trạng hô hấp, huyết động học, chức năng gan, thận, đông máu về bình thường. Hiện tại, bệnh nhi tỉnh táo, ăn uống được và dự kiến có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Tăng phản ứng viêm nặng, hội chứng thực bào máu liên quan sốt xuất huyết Dengue tuy ít gặp nhưng có thể diễn tiến nặng gây suy gan, thận, rối loạn đông máu dẫn tới tử vong, nhất là khi kèm với sốc nặng.

Bệnh nhi đã qua giai đoạn nguy kịch - Ảnh BVCC

Qua trường hợp này, các bác sĩ bệnh viện Nhi đồng 1 cảnh báo, các bậc phụ huynh cần chú ý là bệnh sốt xuất huyết Dengue đã bắt đầu vào mùa. Đây là bệnh lý thường gặp vào mùa mưa, có thể dẫn đến tình trạng trụy tim mạch, xuất huyết nặng, suy hô hấp, suy gan thận gây tử vong.

Vì vậy bệnh nhi cần được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời. Đối với các bệnh nhi bị sốt từ 2-3 ngày trở lên, nhất là khi có kèm các dấu hiệu xuất huyết (chảy máu mũi, máu răng, chấm xuất huyết, hành kinh ...), đau bụng, nôn ói nhiều thì phải nghĩ đến bệnh sốt xuất huyết.

Người nhà cần đưa bệnh nhi đến khám ngay tại các cơ sở y tế để được xác định chẩn đoán và điều trị thích hợp.