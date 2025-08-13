Mưa lớn gây ngập cục bộ ở Đà Lạt, 2 người tử vong do sạt lở đất

Chiều 12/8, mưa lớn tại Đà Lạt (Lâm Đồng) khiến bờ taluy 20m ở một quán cà phê phường Xuân Trường sạt lở, vùi lấp làm 2 du khách tử vong.

Mưa lớn, nước thoát không kịp cũng khiến một số đường phố tại các phường trung tâm Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) ngập sâu, giao thông ùn tắc. Một số khu sản xuất ven suối, vùng trũng bị ngập úng cục bộ. 40 căn nhà với hàng trăm khẩu đang cư trú tại các con hẻm của đường Lữ Gia, thuộc địa bàn phường Lâm Viên – Đà Lạt bị ngập sâu gần 1m.

Mưa lớn gây ngập úng cục bộ nhiều khu vực tại Đà Lạt

Chính quyền địa phương phường Lâm Viên – Đà Lạt cùng với lực lượng cảnh sát p

Khu vực taluy sạt lở tại quán cà phê khiến 2 du khách tử vong

hòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng đến hiện trường và kịp thời đưa người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đồng thời, vận động toàn bộ người dân trong các hẻm bị ngập nước trên đường Lữ Gia di dời đến nơi khác để đảm bảo an toàn; tổ chức điều tiết, phân luồng giao thông để các phương tiện đi lại an toàn.

Hiện công tác ứng phó thiên tai, khắc phục hậu quả vẫn đang được chính quyền các phường, lực lượng chức năng của tỉnh Lâm Đồng tích cực triển khai.