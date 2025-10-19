Cảnh báo chiêu trò 'chát sex' tống tiền trên mạng xã hội

Ngày 19/10, Công an thành phố Hà Nội phát đi thông báo cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo tinh vi, trong đó các đối tượng sử dụng mạng xã hội (Facebook, Telegram...) để dụ dỗ người dùng "chát sex", sau đó dùng video/hình ảnh nhạy cảm đã ghi lại để đe dọa, tống tiền.

Theo đó, thủ đoạn lừa đảo đầu tiên là làm quen. Đối tượng lập tài khoản ảo, dùng hình ảnh phụ nữ trẻ đẹp, ăn mặc gợi cảm để chủ động nhắn tin làm quen, gạ gẫm "chat sex".

Tiếp đó, trong quá trình "chát sex" (thường là qua video call), đối tượng sẽ bí mật quay lại màn hình, ghi hình toàn bộ nội dung nhạy cảm của nạn nhân.

Chúng dùng video/hình ảnh này để uy hiếp, yêu cầu nạn nhân phải chuyển tiền. Chúng đe dọa sẽ phát tán nội dung này cho bạn bè, người thân, đồng nghiệp nếu nạn nhân không làm theo.

Hậu quả, nhiều nạn nhân vì lo sợ ảnh hưởng đến danh dự, uy tín đã chuyển hàng chục triệu đồng cho đối tượng mà không dám trình báo Công an.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo: Tuyệt đối cảnh giác, không kết bạn, không trò chuyện với người lạ có dấu hiệu mời gọi, gạ gẫm các hoạt động nhạy cảm trên mạng xã hội.

Nói không với hội nhóm đồi trụy, tuyệt đối không tham gia các hội nhóm có nội dung đồi trụy hoặc trao đổi, nói chuyện với các tài khoản dụ dỗ "chát sex".

Trường hợp bị đe dọa, yêu cầu chuyển tiền dưới hình thức này, tuyệt đối không chuyển tiền. Hãy đến ngay Cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.