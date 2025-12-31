Hà Nội

Xã hội

Giám đốc công ty tổ chức chương trình 'Về đây bốn cánh chim trời' khai gì?

Bước đầu, Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Việt Education, đơn vị tổ chức chương trình “Về đây bốn cánh chim trời” đã có lời khai về vụ việc.

Thiên Tuấn

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ đã khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý trách nhiệm các cá nhân, tổ chức liên quan đến chương trình nghệ thuật "Về đây bốn cánh chim trời".

anh-chup-man-hinh-2025-12-31-luc-090820.png

Ngày 30/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thu Hà (sinh năm 1979; HKTT: Xóm Đình, Triều Khúc, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Tại cơ quan điều tra, bà Nguyễn Thị Thu Hà đã khai, quá trình sản xuất là tâm huyết của bản thân và toàn bộ ekip tại Công ty Ngọc Việt. Công ty đã làm chương trình này tận 6 tháng trời với rất nhiều công sức và tâm huyết, chờ đến ngày 28/12 để có kết quả cuối cùng. Một trong những quy trình sai lầm nhất là không thực hiện được tiến độ thanh toán với ông giám đốc âm nhạc và không đạt được thỏa thuận 50% trước show và 50% sau show.

Theo điều tra, từ khoảng tháng 6/2025, Công ty Ngọc Việt chuẩn bị và triển khai tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật “Về đây bốn cánh chim trời”, dự kiến diễn ra vào 20h00 ngày 28/12/2025 tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà, đường Trần Hữu Dực, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Nội dung chương trình gồm các sáng tác của các cố nhạc sỹ Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy và nhạc sỹ Trần Tiến; có sự tham gia của nhiều ca sỹ, nghệ sỹ nổi tiếng như Trần Thu Hà, Hồng Nhung, Đoan Trang, Phạm Thu Hà, Lâm Bảo Ngọc, Huỳnh Tấn Minh, Lê Hiếu, Vũ Thắng Lợi, Thanh Thủy (Công ty Ngọc Việt ký hợp đồng trực tiếp).

Công ty Ngọc Việt bắt đầu mở bán vé từ ngày 11/10/2025 bằng nhiều hình thức, gồm bán trực tiếp và thông qua các công ty liên kết, cộng tác viên.

Quá trình thực hiện chương trình, mặc dù biết rõ buổi biểu diễn không đủ điều kiện để diễn ra, Nguyễn Thị Thu Hà vẫn chỉ đạo nhân viên thông báo chương trình vẫn tổ chức theo kế hoạch, tiếp tục bán vé và thu tiền của khán giả. Đến thời điểm tổ chức, Hà chỉ đạo mở cửa đón khán giả vào Cung thi đấu điền kinh, yêu cầu khán giả chờ đến 20h30, sau đó đại diện Công ty Ngọc Việt thông báo chương trình bị hủy bỏ. Sự việc khiến nhiều khán giả bức xúc, yêu cầu hoàn trả tiền vé và làm đơn trình báo đến cơ quan Công an.

#lừa đảo #chiếm đoạt tài sản #về đây bốn cánh chim trời #show ca nhạc #Công ty Ngọc Việt #Trịnh Công sơn

