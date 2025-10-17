Hà Nội

Xã hội

Lừa mua hàng rồi chiếm đoạt gần 40 triệu đồng

Sau khi nhận được hàng, Hoàng Đức Thắng (Hà Tĩnh) đem bán cho người khác lấy tiền tiêu xài cá nhân và không trả tiền cho người bán.

Hạo Nhiên

Ngày 17/10, thông tin từ Công an xã Kỳ Thượng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra Quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Đức Thắng (SN 1994, trú tại thôn Phúc Độ, xã Kỳ Thượng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 1, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

68f19090545bd.jpg
Đối tượng Hoàng Đức Thắng tại cơ quan Công an.

Theo thông tin ban đầu, lợi dụng mối quan hệ quen biết và sự tin tưởng của các hộ kinh doanh, Hoàng Đức Thắng sử dụng tài khoản Facebook “Bố Cu Thóc – Bin” liên hệ đặt mua hàng hóa như quạt điện, dây điện, máy lọc nước, bình nóng lạnh… với lý do “mua cho người dân”, hẹn sẽ thanh toán sau.

Thế nhưng, khi nhận được hàng, Thắng đem bán cho người khác lấy tiền tiêu xài cá nhân và không trả tiền cho người bán.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 3 đến tháng 6/2025, Thắng đã thực hiện trót lọt 03 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hàng hóa của anh Bùi Quang Th. chị Hồ Thị D đều trú tại xã Kỳ Thượng và anh Nguyễn Văn Th trú taị xã Kỳ Lạc với tổng giá trị tài sản gần 40 triệu đồng.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

