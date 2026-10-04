[GALLERY] Honda City 2027 ra mắt với hàng loạt nâng cấp, từ 586 triệu đồng

Honda City 2027 vừa ra mắt tại trường Brazil với các nâng cấp về ngoại, nội thất và trang bị. Xe tiếp tục được cung cấp với hai kiểu dáng sedan và hatchback.