Căng thẳng Mỹ-Iran: Phái đoàn Pakistan thúc đẩy đàm phán mới

Pakistan đóng vai trò trung gian quan trọng khi các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran được đẩy mạnh để tránh xung đột leo thang.

Nguyễn Cúc

Các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt xung đột giữa Mỹ và Iran đang được đẩy nhanh trước thời điểm lệnh ngừng bắn tạm thời hết hiệu lực, trong bối cảnh căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục leo thang.

Theo Associated Press, một phái đoàn cấp cao của Pakistan đã tới Tehran để gặp các quan chức Iran, nhằm thúc đẩy tổ chức thêm vòng đàm phán giữa Washington và Tehran. Thủ đô Islamabad của Pakistan hiện nổi lên như một trung gian quan trọng sau khi từng đăng cai các cuộc tiếp xúc trực tiếp giúp thu hẹp bất đồng giữa hai bên.

Giới chức Pakistan cho biết các bên đang hướng tới một vòng đàm phán mới có thể diễn ra trong vài ngày tới, trước khi lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần - có hiệu lực từ ngày 8/4 - hết hạn.

Quan chức Iran (phải) tiếp đại diện phái đoàn Pakistan tại Tehran, ngày 15/4/2026, trong nỗ lực thúc đẩy đàm phán Mỹ-Iran trước khi lệnh ngừng bắn hết hạn.

Tuy nhiên, triển vọng đạt được thỏa thuận vẫn còn nhiều thách thức. Các bất đồng lớn xoay quanh chương trình hạt nhân của Iran, điều kiện dỡ bỏ trừng phạt và tình hình an ninh tại Lebanon - nơi Israel vẫn đang tiến hành các hoạt động quân sự chống lực lượng Hezbollah.

Trong khi đó, Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép lên Iran bằng các biện pháp quân sự và kinh tế. Washington đã triển khai phong tỏa hàng hải nhằm kiểm soát hoạt động tàu thuyền ra vào các cảng Iran, đặc biệt tại khu vực Strait of Hormuz - tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới.

Các nguồn tin cho biết chỉ trong vòng 48 giờ đầu thực thi, nhiều tàu liên quan đến Iran đã buộc phải quay đầu hoặc thay đổi lộ trình, làm gián đoạn đáng kể hoạt động thương mại đường biển.

Đáp lại, Iran cảnh báo có thể thực hiện các biện pháp trả đũa, bao gồm đe dọa làm gián đoạn toàn bộ hoạt động thương mại trong khu vực Vịnh nếu phong tỏa tiếp tục kéo dài.

Bên cạnh đó, Mỹ cũng chuẩn bị tăng cường trừng phạt tài chính, nhắm vào các tổ chức và quốc gia có giao dịch với Iran, được mô tả là “tương đương với sức ép của chiến dịch ném bom”.

Dù vậy, một số tín hiệu tích cực vẫn xuất hiện. Các quan chức Mỹ cho rằng hai bên đang tiến gần hơn tới một khuôn khổ thỏa thuận, có thể dẫn tới việc gia hạn lệnh ngừng bắn để tiếp tục đàm phán sâu hơn.

Giới quan sát nhận định, thời điểm hiện tại mang tính quyết định: nếu đạt được tiến triển ngoại giao, xung đột có thể được kiểm soát; ngược lại, nguy cơ leo thang quân sự tại Trung Đông - đặc biệt quanh eo biển Hormuz - sẽ tăng mạnh, kéo theo hệ lụy lớn đối với thị trường năng lượng toàn cầu.

Phong tỏa Hormuz cho thấy Mỹ đang kết hợp sức ép quân sự và kinh tế để buộc Iran nhượng bộ trên bàn đàm phán. Tuy nhiên, đây là con dao hai lưỡi: nếu Iran thực hiện đe dọa đóng tuyến vận tải chiến lược này, thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ chịu cú sốc lớn. Trong bối cảnh chiến sự còn lan sang Lebanon, nguy cơ xung đột khu vực mở rộng vẫn hiện hữu, khiến mọi nỗ lực ngoại giao trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

Apnews.com
Link bài gốc
https://apnews.com/article/us-iran-war-lebanon-israel-talks-hormuz-15-april-2026-f1b02d16f81d6fdcf68c0ed16d7a719d
#Pakistan #Mỹ #Iran #đàm phán #ngoại giao #căng thẳng

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Mỹ - Iran đạt thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn?

Theo các quan chức khu vực, Mỹ và Iran đã đạt được "thỏa thuận về nguyên tắc" gia hạn lệnh ngừng bắn để tạo điều kiện cho nhiều hoạt động ngoại giao hơn.

AP đưa tin, ngay cả khi lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran và những lời đe dọa mới từ phía Iran gây lo ngại cho lệnh ngừng bắn 2 tuần mong manh, các quan chức khu vực vẫn báo cáo về những tiến triển đạt được. Theo quan chức khu vực giấu tên, Mỹ và Iran đã đạt được “sự đồng thuận về nguyên tắc” gia hạn thỏa thuận ngừng bắn để tạo điều kiện cho nhiều hoạt động ngoại giao hơn.

Mỹ - Iran chưa xác nhận gia hạn ngừng bắn

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Kết quả cuộc đàm phán trực tiếp Israel - Lebanon tại Mỹ

Israel và Lebanon đã có cuộc đàm phán ngoại giao trực tiếp đầu tiên tại Washington (Mỹ) sau nhiều thập kỷ.

Đây là cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Israel và Lebanon kể từ năm 1993, theo AP. Trong một tuyên bố sau khi phiên họp kéo dài 2 giờ kết thúc hôm 14/4, Bộ Ngoại giao Mỹ ca ngợi hai bên về những gì họ gọi là “các cuộc thảo luận hiệu quả về các bước hướng tới việc khởi động đàm phán trực tiếp giữa Israel và Lebanon”.

"Mỹ khẳng định rằng bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt các hành động thù địch phải đạt được giữa hai Chính phủ, với sự trung gian của Mỹ, chứ không phải thông qua bất kỳ con đường riêng biệt nào”, Bộ Ngoại giao cho biết.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Cuộc chiến của Mỹ với Iran sắp kết thúc?

Trong một cuộc phỏng vấn, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng cuộc chiến với Iran "sắp kết thúc rồi".

Trong đoạn video trích từ cuộc phỏng vấn ông Trump đã ghi hình với chương trình “Mornings with Maria” của Fox Business Network, Tổng thống Mỹ cho biết: "Tôi nghĩ cuộc chiến với Iran sắp kết thúc rồi. Ý tôi là, tôi cho rằng cuộc xung đột sắp kết thúc".

"Nếu chúng tôi rút khỏi cuộc chiến bây giờ, họ (Iran) sẽ mất 20 năm để xây dựng lại đất nước. Và chúng tôi vẫn chưa kết thúc. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Tôi nghĩ họ rất muốn đạt được một thỏa thuận", ông chủ Nhà Trắng nói thêm.

Xem chi tiết

