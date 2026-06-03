Liên Hợp Quốc đề xuất phương án giúp chấm dứt xung đột Israel - Hezbollah

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres đã đề xuất 3 phương án nhằm giúp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Lebanon.

AP đưa tin ngày 3/6, người đứng đầu Liên Hợp Quốc đã đề xuất 3 phương án nhằm giúp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Lebanon.

Tất cả phương án được Tổng thư ký Antonio Guterres trình bày trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đều nhằm duy trì việc giám sát quân sự của Liên Hợp Quốc tại khu vực biên giới giữa Israel và Lebanon, hỗ trợ Lebanon triển khai lực lượng khắp cả nước và tăng cường nỗ lực chính trị để chấm dứt giao tranh.

"Trong mọi phương án, sự hiện diện của lực lượng của Liên Hợp Quốc nhằm tạo điều kiện giảm leo thang căng thẳng, đối thoại, liên lạc và phối hợp, cũng như hỗ trợ cho lực lượng vũ trang Lebanon là điều cần thiết”, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nói.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Ảnh: UN Photo.

Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đã đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát tình hình an ninh ở miền nam Lebanon trong nhiều thập kỷ. 6 binh sĩ gìn giữ hòa bình đã thiệt mạng trong những tháng gần đây.

Vào tháng 8/2025, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu nhất trí thông qua Nghị quyết số 2790 (2025), quy định gia hạn lần cuối sứ mệnh của Lực lượng Lâm thời Liên Hợp Quốc tại Lebanon (UNIFIL) cho đến ngày 31/12/2026. Hội đồng Bảo an cũng đã yêu cầu ông Guterres trình bày các phương án thực hiện nghị quyết năm 2006 chấm dứt cuộc chiến giữa Israel và Hezbollah.

Nghị quyết yêu cầu lực lượng Hezbollah giải giáp, Israel rút quân và quân đội Lebanon triển khai khắp cả nước với tư cách là lực lượng quân sự duy nhất. Tuy nhiên, chưa điều khoản nào được thực hiện.

Trong thư gửi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 1/6, ông Guterres nói rằng các cuộc xung đột tái diễn giữa Israel và lực lượng Hezbollah cho thấy sự cần thiết phải thực hiện nghị quyết năm 2006, vốn là khuôn khổ hướng tới hòa bình.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel mở rộng không kích tại Lebanon trước đó