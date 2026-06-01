Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Bom thời Thế chiến II phát nổ, san phẳng loạt ngôi nhà ở Indonesia

Ít nhất 5 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương sau khi một quả bom nghi là sót lại từ thời Thế chiến II phát nổ tại Papua, Indonesia.

An An (Theo Jakarta Globe)

Theo Jakarta Globe, vụ nổ xảy ra bên dưới một ngôi nhà sàn gần bờ biển trên đường Walter Mongonsidi ở thị trấn Biak, Biak Numfor, Papua, Indonesia, vào chiều 31/5. Ít nhất 5 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương được đưa tới bệnh viện điều trị sau vụ nổ. Ngoài ra, 3 nạn nhân được báo cáo mất tích.

"Vụ nổ được cho là bắt nguồn từ một quả bom thời Thế chiến II. Cuộc điều tra vẫn đang diễn ra", phát ngôn viên cảnh sát Papua, Cahyo Sukarnito, thông tin.

indonesiano.png
Người dân kiểm tra đống đổ nát của những ngôi nhà bị sập sau khi một quả bom nghi sót lại từ thời Thế chiến II phát nổ ở Biaf Numfor, Papua, ngày 31/5/2026. Ảnh: B-Universe/Rabin Yarangga.

Được biết, sức mạnh của vụ nổ đã san phẳng 6 ngôi nhà gần hiện trường, trong khi giới chức trách đang tiếp tục đánh giá toàn bộ mức độ thiệt hại về tài sản.

Để ngăn có thêm thương vong, cảnh sát đã thiết lập một vành đai an ninh và hạn chế người dân tiếp cận khu vực sau khi phát hiện thêm một quả bom thời Thế chiến II gần đó.

Dựa trên lời của nhân chứng, nhà chức trách nghi ngờ vụ nổ xảy ra có thể là do người dân địa phương cố tình tháo bom để lấy thuốc nổ. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác minh và vụ việc vẫn đang được điều tra.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ đánh bom ở Pakistan hồi tháng 2/2025

Nguồn video: HTV - Đài Hà Nội
#nổ bom ở Indonesia #Bom thời Thế chiến II phát nổ #Indonesia #nổ bom #vụ nổ ở Indonesia

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Đánh bom xe gần tòa nhà Bộ Quốc phòng Syria, nhiều thương vong

Vụ đánh bom xe xảy ra bên ngoài một tòa nhà của Bộ Quốc phòng Syria ở thủ đô Damascus, khiến ít nhất 1 binh sĩ thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

AP dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Syria cho biết, binh sĩ đã phát hiện một quả bom ở khu Bab Sharqi thuộc trung tâm Damascus vào ngày 19/5. Khi họ đang vô hiệu hóa quả bom, một chiếc ô tô phát nổ gần đó, khiến nhiều người thương vong.

"Vụ đánh bom xe xảy ra bên ngoài một tòa nhà có liên quan đến Bộ Quốc phòng", Bộ Quốc phòng Syria thông báo, nhưng không cung cấp thêm chi tiết nào khác.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Nhầm đạn cối là đồ chơi, hai em nhỏ thiệt mạng

Cảnh sát địa phương cho biết hai trẻ nhỏ thiệt mạng và 16 người khác bị thương khi một quả đạn cối phát nổ trong một trường dòng ở Pakistan.

PTI đưa tin, vụ nổ xảy ra tại một trường dòng ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, tây bắc Pakistan, giáp biên giới với Afghanistan, vào ngày 10/12. Cảnh sát địa phương ngày 11/12 cho biết, hai em nhỏ đã thiệt mạng và 16 người khác bị thương khi một quả đạn cối phát nổ bên trong khuôn viên trường.

pakistan.png
Hai trẻ nhỏ thiệt mạng và 16 người khác bị thương khi một quả đạn cối phát nổ trong một trường dòng ở Pakistan. Ảnh minh họa: PTI.
Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Thông tin mới nhất vụ nổ bom xe hàng chục người thương vong ở Ấn Độ

Umar Mohammad được xác định là nghi phạm vụ nổ bom xe ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ, khiến hàng chục người thương vong.

Theo NDTV, vụ nổ bom xe xảy ra gần Pháo đài Đỏ ở thủ đô Delhi, Ấn Độ, vào tối 10/11, khiến 9 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Những hình ảnh đầu tiên về nghi phạm - tài xế trên chiếc xe phát nổ - đã xuất hiện. Đó là bác sĩ Umar Mohammad.

Đoạn camera ghi lại sự việc cho thấy chiếc xe đỗ gần Pháo đài Đỏ trong 3 tiếng, tài xế không rời khỏi xe dù chỉ một giây. Cuối cùng, chiếc xe lao về phía đèn giao thông gần ga tàu điện ngầm, nơi nó phát nổ vào khoảng 18h52.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới