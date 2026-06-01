Bom thời Thế chiến II phát nổ, san phẳng loạt ngôi nhà ở Indonesia

Ít nhất 5 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương sau khi một quả bom nghi là sót lại từ thời Thế chiến II phát nổ tại Papua, Indonesia.

Theo Jakarta Globe, vụ nổ xảy ra bên dưới một ngôi nhà sàn gần bờ biển trên đường Walter Mongonsidi ở thị trấn Biak, Biak Numfor, Papua, Indonesia, vào chiều 31/5. Ít nhất 5 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương được đưa tới bệnh viện điều trị sau vụ nổ. Ngoài ra, 3 nạn nhân được báo cáo mất tích.

"Vụ nổ được cho là bắt nguồn từ một quả bom thời Thế chiến II. Cuộc điều tra vẫn đang diễn ra", phát ngôn viên cảnh sát Papua, Cahyo Sukarnito, thông tin.



Người dân kiểm tra đống đổ nát của những ngôi nhà bị sập sau khi một quả bom nghi sót lại từ thời Thế chiến II phát nổ ở Biaf Numfor, Papua, ngày 31/5/2026. Ảnh: B-Universe/Rabin Yarangga.

Được biết, sức mạnh của vụ nổ đã san phẳng 6 ngôi nhà gần hiện trường, trong khi giới chức trách đang tiếp tục đánh giá toàn bộ mức độ thiệt hại về tài sản.

Để ngăn có thêm thương vong, cảnh sát đã thiết lập một vành đai an ninh và hạn chế người dân tiếp cận khu vực sau khi phát hiện thêm một quả bom thời Thế chiến II gần đó.

Dựa trên lời của nhân chứng, nhà chức trách nghi ngờ vụ nổ xảy ra có thể là do người dân địa phương cố tình tháo bom để lấy thuốc nổ. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác minh và vụ việc vẫn đang được điều tra.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ đánh bom ở Pakistan hồi tháng 2/2025