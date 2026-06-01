[GALLERY] Tên lửa chống tăng vừa nhẹ vừa rẻ đe dọa thay thế Javelin

Quân sự - Thế giới

Zeus là một loại tên lửa chống tăng nhẹ, được phóng từ khung vác vai và cho phép thay đổi đầu đạn mà không cần dụng cụ hỗ trợ.

Tuệ Minh
Công ty Aeon có trụ sở tại Texas vừa hoàn tất thử nghiệm thực tế đối với tên lửa chống tăng vác vai Zeus, đánh dấu bước tiến quan trọng cho hệ thống được định vị là giải pháp thay thế chi phí thấp hơn lên đến 90% so với huyền thoại chống tăng FGM-148 Javelin.
Zeus của Aeon là một hệ thống vũ khí chiến thuật dạng mô-đun, tích hợp trí tuệ nhân tạo. Nó được thiết kế với khả năng "bắn rồi quên", cho phép bộ binh, xe cộ hoặc các nền tảng không người lái tấn công các mục tiêu bọc thép với độ chính xác cao.
Tên lửa mới này nặng 9 kg và dài 76 cm. Thiết kế module của Zeus cho phép thay đổi đầu đạn mà không cần dụng cụ, giúp người vận hành dễ dàng điều chỉnh cấu hình hệ thống phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.
Zeus cũng được thiết kế cho các hoạt động mạng. Nó hỗ trợ Bộ công cụ nhận thức nhóm Android (Android Team Awareness Kit) để chỉ huy và kiểm soát, và có thể được khởi chạy từ nhiều nền tảng, bao gồm xe mặt đất, máy bay không người lái và các hệ thống tự hành khác.
Cốt lõi trong khả năng nhắm mục tiêu của nó là ODIN, một hệ thống tự động được thiết kế để giúp xác định, đánh giá và vô hiệu hóa các mối đe dọa nhanh hơn. “Hệ thống tên lửa chiến thuật của Aeon đang được các chuyên gia đặc nhiệm xuất sắc tại Forward Observations Group thử nghiệm” Naweed Tahmas, người sáng lập kiêm giám đốc điều hành của AEON nói.
Hệ thống này đồng thời theo dõi 4 mục tiêu. Trong khi ở chế độ tự động nó sẽ lựa chọn mục tiêu "đáng giá" nhất để nhắm đến. Ngược lại, người điều khiển có thể tương tác bằng cách bấm vào mục tiêu cần diệt trước khi phóng.
Mới nhất vào ngày 21/03/2026, một hệ thống thử nghiệm phóng đã được thực hiện thành công tại một trang trại ở Đông Texas, đã đánh dấu một cột quan trọng trong khả năng sẵn sàng chiến đấu của hệ thống.
Zeus cho biết, nhiên liệu và phần đuôi của tên lửa được thiết kế để tạo ra vệt nhiệt thấp và rất ít khói. Kết hợp với tốc độ cao của nó sẽ khiến cho kẻ địch kịp phát hiện và phản ứng trước khi mối nguy hiểm mang tên Zeus lao tới.
Theo công ty, Zeus có thể giúp tiết kiệm hơn 90% chi phí so với Javelin do Lockheed/Raytheon sản xuất. Được biết một tên lửa Javelin có giá khoảng 175-200 nghìn USD. Như vậy, một tên lửa chống tăng Zeus do Aeon sản xuất có thể chỉ có giá khoảng 20 nghìn đô. Đặc biệt, Aeon tuyên bố họ có đủ năng lực để sản xuất hàng loạt trong thời gian ngắn.
Những hệ thống chống tăng hoặc các phương tiện cơ giới cỡ lớn như Javelin đã chứng kiến nhu cầu sử dụng lớn trong các cuộc xung đột gần đây, đặc biệt là trong chiến tranh Nga-Ukraine. Các loại vũ khí này đã góp phần tạo ra thiệt hại lớn cho các loại phương tiện bọc thép chiến đấu, chở quân.
Các loại tên lửa chống tăng (ATGM) nổi tiếng thế giới hiện nay bao gồm FGM-148 Javelin (Mỹ), Spike (Israel), NLAW (Anh/Thụy Điển), Kornet (Nga) và HJ-12 (Trung Quốc) tuy hiệu quả nhưng có giá cực kỳ đắt. Nhu cầu này đã thúc đẩy các lực lượng quân sự tìm kiếm các giải pháp thay thế có thể sản xuất với số lượng lớn mà không làm giảm hiệu quả tác chiến.
Zeus được thiết kế để đáp ứng khoảng trống này, kết hợp tính mô-đun với khả năng sản xuất nhanh và triển khai rộng rãi. Aeon hiện chưa công bố thêm chi tiết về tên lửa, bao gồm thời gian sản xuất hoặc khách hàng tiềm năng, và cũng chưa tiết lộ các bước tiếp theo trong quá trình phát triển hoặc đưa vào sử dụng.
Hệ thống phóng tên lửa Zeus của Aeon khai hỏa trên thân xe bán tải.
