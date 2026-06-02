Huyền thoại súng máy MAG nâng cấp nhiều tính năng

Phiên bản nâng cấp của súng FN MAG bổ sung khả năng lắp hai loại kính ngắm, cải thiện khả năng thao tác và tính công thái học.

Tuệ Minh

Đã có thời, từ "súng máy" mặc nhiên để gọi một khẩu súng có tốc độ bắn khủng khiếp trên phim ảnh là để gọi khẩu đại liên MAG Model 60. Nó cũng chính là nguyên mẫu của khẩu M240 về sau được Mỹ sử dụng phổ biến.

Loại súng máy gần 70 tuổi này được sử dụng rộng rãi nhất thế giới đang được nâng cấp để phù hợp hơn với chiến trường hiện đại.

Nhà sản xuất vũ khí của Bỉ, FN Herstal, vừa ra mắt FN MAG TACTICAL với thanh ray dài (Long Rail), một biến thể mới của dòng súng máy đa năng đã được kiểm chứng trong chiến đấu, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về sử dụng các thiết bị ngắm ban ngày, ban đêm và nhiệt ảnh trong chiến tranh hiện đại.

Phiên bản FN MAG TACTICAL được FN Herstal giới thiệu vào cuối tháng 5/2026. Ảnh: FN Herstal.

Bản nâng cấp này dựa trên lịch sử hoạt động lâu dài của FN MAG, loại súng máy cỡ nòng 7,62×51 mm NATO hiện đang được quân đội của 90 quốc gia sử dụng.

Thay vì thiết kế lại hoàn toàn vũ khí, công ty tập trung cải thiện trải nghiệm sử dụng cho binh sĩ, bổ sung các tính năng công thái học mới và mở rộng không gian lắp đặt cho các hệ thống ngắm tiên tiến.

Trung tâm của bản cập nhật là thanh ray liền khối dài 28 cm (11 inch) ở phía trên, cung cấp khoảng 35,5 cm (14 inch) không gian lắp đặt cho các thiết bị ngắm thẳng hàng, đồng thời vẫn giữ nguyên khả năng sử dụng ngắm cơ bản của súng.

Khẩu súng máy phổ biến nhất thế giới vừa được nâng cấp thêm nhiều tính năng. Ảnh: FN Herstal

Cấu hình này cho phép người sử dụng kết hợp thiết bị ngắm ban ngày và ban đêm trên cùng một nền tảng, điều vốn phổ biến trên các loại súng trường bắn tỉa chính xác nhưng ít xuất hiện trên súng máy.

Theo FN, cấu hình mới nhằm đưa giao diện sử dụng của MAG tiệm cận hơn với các loại vũ khí bộ binh hiện đại, đồng thời vẫn duy trì các tiêu chuẩn hiệu suất đã giúp súng máy này trở thành chuẩn mực toàn cầu.

FN MAG TACTICAL với thanh ray dài mang đến nhiều thay đổi nhằm cải thiện khả năng thao tác và giảm gánh nặng cho người sử dụng.

Một trong số đó là nắp tiếp đạn được thiết kế lại với hệ thống chốt mở hai bên, cho phép thao tác từ cả hai phía của súng.

Bộ binh trình diễn cấu hình mới của FN MAG. Ảnh: FN Herstal

FN cũng tích hợp cơ chế giữ tự động, giúp nắp tiếp đạn luôn mở trong quá trình nạp, tháo hoặc xử lý kẹt đạn.

Công ty cho biết hệ thống này có tích hợp chốt chặn nhằm bảo vệ các thiết bị ngắm đã lắp và có thể chịu được thiết bị ngắm nặng tới 2,5 kg (5,5 pound) khi nắp vẫn mở.

Báng súng chiến thuật có thể điều chỉnh cũng được bổ sung, cho phép người dùng thay đổi chiều dài và vị trí tựa má để tăng sự thoải mái và căn chỉnh ngắm tốt hơn.

FN lưu ý rằng các nâng cấp này không chỉ tương thích với phiên bản MAG tiêu chuẩn mà còn với các biến thể M240 và L7A2 hiện đang được quân đội Mỹ và Anh sử dụng.

“Với tư cách là nhà thiết kế và sản xuất nguyên bản, chúng tôi đã phát triển FN MAG để đáp ứng các yêu cầu chiến đấu hiện đại, dựa trên hơn 135 năm đổi mới và xuất sắc trong công nghiệp,” ông Christophe Soleil, Phó Chủ tịch phụ trách vũ khí bộ binh của FN, cho biết.

FN sẽ trưng bày FN MAG TACTICAL với thanh ray dài tại Triển lãm quốc phòng Eurosatory ở Paris từ ngày 15 đến 19 tháng 6 sắp tới.

Những nâng cấp đáng giá trên mẫu súng máy phổ biến nhất mọi thời đại.
Mẫu 'súng ngoài hành tinh' của Trung Quốc sở hữu tốc độ 2000 viên/phút

Súng Gauss là một dạng hỏa lực di động, với tốc độ bắn 2.000 viên đạn mỗi phút và sở hữu hình dáng, công nghệ như trên các phim về người ngoài hành tinh.

Trung Quốc vừa khiến giới quan sát quân sự toàn cầu kinh ngạc khi hoàn thiện một loại vũ khí đã được phát triển trong nhiều năm. Vũ khí này hoạt động trên công nghệ điện từ vốn thường thấy trên các phim viễn tưởng về người ngoài hành tinh.

Ông Kim Jong Un và con gái thử súng tại nhà máy vũ khí

Triều Tiên mới đây công bố hình ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong Un cùng con gái bắn thử súng ngắn tại một nhà máy sản xuất vũ khí. 

AP đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cùng con gái bắn thử súng ngắn trong chuyến thị sát một nhà máy sản xuất vũ khí cầm tay hạng nhẹ, theo hình ảnh do truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố hôm 12/3.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, ông Kim đã đến thăm một nhà máy sản xuất súng ngắn và các loại vũ khí hạng nhẹ khác vào ngày hôm trước, đồng thời kiểm tra một mẫu súng ngắn mới vừa được đưa vào sản xuất.

Nga sản xuất hàng loạt súng tiểu liên SR.2M tác chiến đô thị

Viện nghiên cứu TsNIITochMash bắt đầu sản xuất SR.2M mới, tập trung vào tính thực dụng, khả năng xuyên giáp và phù hợp tác chiến trong môi trường đô thị.

Tập đoàn Kalashnikov ngày 6/2/2026 thông báo Viện nghiên cứu TsNIITochMash đã bắt đầu thực hiện một hợp đồng nhà nước mới nhằm sản xuất súng tiểu liên SR.2M cỡ 9x21 mm phiên bản hiện đại hóa. Động thái này cho thấy Nga lựa chọn duy trì một dòng vũ khí cận chiến chuyên dụng có khả năng xuyên giáp, thay vì phát triển hoàn toàn một nền tảng mới.

SR.2M là biến thể nâng cấp của dòng SR-2, đã phục vụ trong biên chế các đơn vị an ninh và đặc nhiệm Nga hơn hai thập kỷ. Việc nối lại sản xuất không mang tính đột phá công nghệ, mà phản ánh quyết định mang tính duy trì năng lực: giữ sản xuất hàng loạt một loại vũ khí đã được kiểm chứng, đồng thời tinh chỉnh thiết kế để phù hợp hơn với điều kiện tác chiến thực tế hiện nay.

