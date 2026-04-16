Mỹ - Iran đạt thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn?

Theo các quan chức khu vực, Mỹ và Iran đã đạt được "thỏa thuận về nguyên tắc" gia hạn lệnh ngừng bắn để tạo điều kiện cho nhiều hoạt động ngoại giao hơn.

AP đưa tin, ngay cả khi lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran và những lời đe dọa mới từ phía Iran gây lo ngại cho lệnh ngừng bắn 2 tuần mong manh, các quan chức khu vực vẫn báo cáo về những tiến triển đạt được. Theo quan chức khu vực giấu tên, Mỹ và Iran đã đạt được “sự đồng thuận về nguyên tắc” gia hạn thỏa thuận ngừng bắn để tạo điều kiện cho nhiều hoạt động ngoại giao hơn.

Mỹ - Iran chưa xác nhận gia hạn ngừng bắn

Theo truyền thông nhà nước Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã có cuộc gặp với Tham mưu trưởng quân đội Pakistan, Asim Munir, vào ngày 15/4 trong động thái ngoại giao mới nhất nhằm xoa dịu căng thẳng ở Trung Đông và sắp xếp vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran sau gần 7 tuần chiến sự. Cuộc thảo luận tiếp tục vào ngày 16/4.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.

Động thái phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng của Iran vẫn tiếp tục trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump cảnh báo sẽ gia tăng áp lực kinh tế lên Iran bằng các biện pháp trừng phạt kinh tế mới đối với các quốc gia giao dịch với nước này.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Nhà Trắng đã cảnh báo các quốc gia và công ty tư nhân rằng họ có thể phải đối mặt với các lệnh trừng phạt nếu làm ăn với Tehran.

Đáp lại, Tướng Ali Abdollahi, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran, đe dọa sẽ ngừng giao thương trong khu vực nếu Mỹ không dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân.

Trong khi đó, Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự mới được bổ nhiệm của Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei, cho biết ông không ủng hộ việc gia hạn lệnh ngừng bắn.

“Chúng tôi phải tuân theo quyết định của các quan chức có thẩm quyền, nhưng cá nhân tôi không đồng ý gia hạn lệnh ngừng bắn”, truyền thông nhà nước Iran dẫn lời ông Mohsen Rezaei, một cựu chỉ huy trong Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran.

"Không giống như người Mỹ sợ xung đột kéo dài, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ và quen thuộc với một cuộc chiến lâu dài", Rezaei nói tiếp.

Ông Rezaei cũng kêu gọi các quan chức thận trọng hơn trước đây trong các cuộc đàm phán về vấn đề kinh tế với Mỹ.

Về phía Mỹ, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Mỹ chưa "chính thức đề nghị gia hạn lệnh ngừng bắn" với Iran, vốn sẽ hết hạn vào tuần tới.

"Hiện tại, chúng tôi vẫn đang tích cực tham gia vào các cuộc thảo luận", bà Leavitt cho biết, đồng thời nói thêm rằng bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp nào tiếp theo “rất có thể” sẽ quay trở lại Islamabad, Pakistan, mặc dù chưa có quyết định nào được đưa ra về việc có nối lại đàm phán hay không.

Tìm kiếm sự thỏa hiệp ở những điểm bất đồng

Theo một quan chức khu vực tham gia vào các nỗ lực hòa giải, các nhà trung gian đang thúc đẩy một thỏa hiệp về 3 điểm bất đồng chính vốn làm đổ vỡ cuộc đàm phán Mỹ - Iran vào cuối tuần trước, gồm: Chương trình hạt nhân của Iran, eo biển Hormuz và bồi thường thiệt hại do cuộc chiến gây ra.

Theo một quan chức khu vực và một người am hiểu vấn đề, đoàn đàm phán Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu đã thúc giục Iran đồng ý tạm ngừng làm giàu uranium trong 20 năm như một phần của thỏa thuận tiềm năng nhằm chấm dứt chiến sự. Tuy nhiên, phía Iran đề nghị tạm ngừng làm giàu uranium trong 5 năm - điều mà Nhà Trắng không chấp nhận.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance (giữa) đến Islamabad, Pakistan, ngày 11/4/2026 trước cuộc đàm phán với Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmail Baghaei, cho biết Iran sẵn sàng thảo luận về loại và mức độ làm giàu uranium, nhưng nước này “phải có khả năng tiếp tục làm giàu dựa trên nhu cầu của mình”, truyền thông nhà nước Iran đưa tin.

Tương lai của thỏa thuận ngừng bắn mong manh vẫn đang trong tình trạng bấp bênh khi Mỹ tiếp tục phong tỏa, điều này đe dọa cắt đứt các nguồn cung cấp kinh tế thiết yếu cho Iran.

“Tôi nghĩ họ rất muốn đạt được thỏa thuận”, Tổng thống Trump nói trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình “Mornings with Maria” của Fox Business Network.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Hormuz - tâm điểm đối đầu giữa Mỹ và Iran