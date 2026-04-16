Mỹ - Iran đạt thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn?

Theo các quan chức khu vực, Mỹ và Iran đã đạt được "thỏa thuận về nguyên tắc" gia hạn lệnh ngừng bắn để tạo điều kiện cho nhiều hoạt động ngoại giao hơn.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, ngay cả khi lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran và những lời đe dọa mới từ phía Iran gây lo ngại cho lệnh ngừng bắn 2 tuần mong manh, các quan chức khu vực vẫn báo cáo về những tiến triển đạt được. Theo quan chức khu vực giấu tên, Mỹ và Iran đã đạt được “sự đồng thuận về nguyên tắc” gia hạn thỏa thuận ngừng bắn để tạo điều kiện cho nhiều hoạt động ngoại giao hơn.

Mỹ - Iran chưa xác nhận gia hạn ngừng bắn

Theo truyền thông nhà nước Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã có cuộc gặp với Tham mưu trưởng quân đội Pakistan, Asim Munir, vào ngày 15/4 trong động thái ngoại giao mới nhất nhằm xoa dịu căng thẳng ở Trung Đông và sắp xếp vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran sau gần 7 tuần chiến sự. Cuộc thảo luận tiếp tục vào ngày 16/4.

iran1.png
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: aawsat.com.

Động thái phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng của Iran vẫn tiếp tục trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump cảnh báo sẽ gia tăng áp lực kinh tế lên Iran bằng các biện pháp trừng phạt kinh tế mới đối với các quốc gia giao dịch với nước này.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Nhà Trắng đã cảnh báo các quốc gia và công ty tư nhân rằng họ có thể phải đối mặt với các lệnh trừng phạt nếu làm ăn với Tehran.

Đáp lại, Tướng Ali Abdollahi, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran, đe dọa sẽ ngừng giao thương trong khu vực nếu Mỹ không dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân.

Trong khi đó, Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự mới được bổ nhiệm của Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei, cho biết ông không ủng hộ việc gia hạn lệnh ngừng bắn.

“Chúng tôi phải tuân theo quyết định của các quan chức có thẩm quyền, nhưng cá nhân tôi không đồng ý gia hạn lệnh ngừng bắn”, truyền thông nhà nước Iran dẫn lời ông Mohsen Rezaei, một cựu chỉ huy trong Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran.

"Không giống như người Mỹ sợ xung đột kéo dài, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ và quen thuộc với một cuộc chiến lâu dài", Rezaei nói tiếp.

Ông Rezaei cũng kêu gọi các quan chức thận trọng hơn trước đây trong các cuộc đàm phán về vấn đề kinh tế với Mỹ.

Về phía Mỹ, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Mỹ chưa "chính thức đề nghị gia hạn lệnh ngừng bắn" với Iran, vốn sẽ hết hạn vào tuần tới.

"Hiện tại, chúng tôi vẫn đang tích cực tham gia vào các cuộc thảo luận", bà Leavitt cho biết, đồng thời nói thêm rằng bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp nào tiếp theo “rất có thể” sẽ quay trở lại Islamabad, Pakistan, mặc dù chưa có quyết định nào được đưa ra về việc có nối lại đàm phán hay không.

Tìm kiếm sự thỏa hiệp ở những điểm bất đồng

Theo một quan chức khu vực tham gia vào các nỗ lực hòa giải, các nhà trung gian đang thúc đẩy một thỏa hiệp về 3 điểm bất đồng chính vốn làm đổ vỡ cuộc đàm phán Mỹ - Iran vào cuối tuần trước, gồm: Chương trình hạt nhân của Iran, eo biển Hormuz và bồi thường thiệt hại do cuộc chiến gây ra.

Theo một quan chức khu vực và một người am hiểu vấn đề, đoàn đàm phán Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu đã thúc giục Iran đồng ý tạm ngừng làm giàu uranium trong 20 năm như một phần của thỏa thuận tiềm năng nhằm chấm dứt chiến sự. Tuy nhiên, phía Iran đề nghị tạm ngừng làm giàu uranium trong 5 năm - điều mà Nhà Trắng không chấp nhận.

ap26101234851265.jpg
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance (giữa) đến Islamabad, Pakistan, ngày 11/4/2026 trước cuộc đàm phán với Iran. Ảnh: AP/Jacquelyn Martin/Pool.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmail Baghaei, cho biết Iran sẵn sàng thảo luận về loại và mức độ làm giàu uranium, nhưng nước này “phải có khả năng tiếp tục làm giàu dựa trên nhu cầu của mình”, truyền thông nhà nước Iran đưa tin.

Tương lai của thỏa thuận ngừng bắn mong manh vẫn đang trong tình trạng bấp bênh khi Mỹ tiếp tục phong tỏa, điều này đe dọa cắt đứt các nguồn cung cấp kinh tế thiết yếu cho Iran.

“Tôi nghĩ họ rất muốn đạt được thỏa thuận”, Tổng thống Trump nói trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình “Mornings with Maria” của Fox Business Network.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Hormuz - tâm điểm đối đầu giữa Mỹ và Iran

Nguồn video: VTV
Quân sự - Thế giới

Kết quả cuộc đàm phán trực tiếp Israel - Lebanon tại Mỹ

Israel và Lebanon đã có cuộc đàm phán ngoại giao trực tiếp đầu tiên tại Washington (Mỹ) sau nhiều thập kỷ.

Đây là cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Israel và Lebanon kể từ năm 1993, theo AP. Trong một tuyên bố sau khi phiên họp kéo dài 2 giờ kết thúc hôm 14/4, Bộ Ngoại giao Mỹ ca ngợi hai bên về những gì họ gọi là “các cuộc thảo luận hiệu quả về các bước hướng tới việc khởi động đàm phán trực tiếp giữa Israel và Lebanon”.

"Mỹ khẳng định rằng bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt các hành động thù địch phải đạt được giữa hai Chính phủ, với sự trung gian của Mỹ, chứ không phải thông qua bất kỳ con đường riêng biệt nào”, Bộ Ngoại giao cho biết.

Quân sự - Thế giới

Cuộc chiến của Mỹ với Iran sắp kết thúc?

Trong một cuộc phỏng vấn, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng cuộc chiến với Iran "sắp kết thúc rồi".

Trong đoạn video trích từ cuộc phỏng vấn ông Trump đã ghi hình với chương trình “Mornings with Maria” của Fox Business Network, Tổng thống Mỹ cho biết: "Tôi nghĩ cuộc chiến với Iran sắp kết thúc rồi. Ý tôi là, tôi cho rằng cuộc xung đột sắp kết thúc".

"Nếu chúng tôi rút khỏi cuộc chiến bây giờ, họ (Iran) sẽ mất 20 năm để xây dựng lại đất nước. Và chúng tôi vẫn chưa kết thúc. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Tôi nghĩ họ rất muốn đạt được một thỏa thuận", ông chủ Nhà Trắng nói thêm.

Quân sự - Thế giới

Trung Quốc kêu gọi duy trì lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran

Theo Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, ưu tiên hàng đầu là nỗ lực hết sức để ngăn chặn xung đột bùng phát trở lại ở Trung Đông và duy trì lệnh ngừng bắn.

Theo CGTN ngày 13/4, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Mohammad Ishaq Dar.

Trong cuộc điện đàm, ông Vương Nghị tái khẳng định lập trường nguyên tắc của Trung Quốc và ca ngợi Pakistan vì đã làm trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran.

Khả năng Mỹ - Iran sắp đàm phán lần hai

Trong bối cảnh căng thẳng liên quan tới eo biển Hormuz gia tăng, Mỹ và Iran được cho là vẫn đang phối hợp qua các kênh trung gian để tổ chức đàm phán lần hai, sau khi vòng đàm phán ở Islamabad kết thúc mà không có thỏa thuận nào.