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Xã hội

Đề thi và gợi ý đáp án lớp 10 môn Toán tại An Giang 2026

Sáng nay 3/6 các thí sinh tỉnh An Giang đã hoàn thành bài thi môn Toán, đây cũng là bài thi cuối của kỳ thi vào lớp 10 hệ không chuyên năm học 2026 - 2027.

Bình Nguyên

Sáng 3/6, gần 39.600 học sinh của tỉnh An Giang đã hoàn thành bài thi môn Toán trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027.

Buổi chiều thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu (phường Long Xuyên), Trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa (phường Châu Đốc), Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt (phường Rạch Giá) dự thi môn chuyên.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang, toàn tỉnh có 52.093 học sinh lớp 9 cuối năm học 2025 – 2026, tổng số học sinh đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 là 47.750 học sinh (đạt tỷ lệ 91,66%).

Các thí sinh trao đổi trước giờ thi. Ảnh nguồn GD&amp;TĐ
Các thí sinh trao đổi trước giờ thi. Ảnh nguồn GD&TĐ

Toàn tỉnh An Giang có 102 trường công lập, trong đó có 70 trường thi tuyển và 32 trường xét tuyển. Số học sinh đăng ký thi tuyển là 39.586 thí sinh; bố trí 1.685 phòng thi với khoảng 5.100 nhân sự tham gia phục vụ công tác coi thi.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập, THPT chuyên và Phổ thông Dân tộc nội trú THPT trên địa bàn An Giang diễn ra cùng thời gian từ 2-3/6.

Đề thi môn Toán vào lớp 10 THPT An Giang năm 2026 như sau

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Đáp án gợi ý đề thi môn Toán vào lớp 10 THPT An Giang năm 2026 từ tuyensinh 247 như sau:

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Đáp án chỉ mang tính tham khảo.
Mời độc giả xem video Giả danh cán bộ thuế, điện lực để lừa đảo (Nguồn VTV1)
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