Cuộc chiến của Mỹ với Iran sắp kết thúc?

Trong một cuộc phỏng vấn, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng cuộc chiến với Iran "sắp kết thúc rồi".

Trong đoạn video trích từ cuộc phỏng vấn ông Trump đã ghi hình với chương trình “Mornings with Maria” của Fox Business Network, Tổng thống Mỹ cho biết: "Tôi nghĩ cuộc chiến với Iran sắp kết thúc rồi. Ý tôi là, tôi cho rằng cuộc xung đột sắp kết thúc".

"Nếu chúng tôi rút khỏi cuộc chiến bây giờ, họ (Iran) sẽ mất 20 năm để xây dựng lại đất nước. Và chúng tôi vẫn chưa kết thúc. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Tôi nghĩ họ rất muốn đạt được một thỏa thuận", ông chủ Nhà Trắng nói thêm.

Ông Trump muốn đạt "thỏa thuận lớn" với Iran

AP đưa tin, phát biểu tại một sự kiện của Turning Point USA ở Georgia, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nhấn mạnh: "Tổng thống Trump không muốn đạt được một thỏa thuận nhỏ mà muốn có một thỏa thuận lớn".

Theo ông Vance, Tổng thống Trump muốn nhắn với Iran rằng: "Thỏa thuận lớn sẽ giúp đất nước Iran phát triển mạnh mẽ, nếu Iran cam kết không sử dụng vũ khí hạt nhân".

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: AP.

"Chúng tôi sẽ giúp nền kinh tế Iran phát triển thịnh vượng, và chúng tôi sẽ mời người dân Iran tham gia vào nền kinh tế thế giới theo một cách mà họ chưa từng được tham gia", Phó Tổng thống Mỹ nói tiếp.

Ông Vance cho hay, cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Pakistan cuối tuần qua đã đạt được "một số tiến triển" dù không đạt thỏa thuận nào.

"Lý do thỏa thuận vẫn chưa đạt được là vì Tổng thống (Trump) thực sự muốn một thỏa thuận trong đó Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân", Phó Tổng thống Mỹ nói thêm.

Một quan chức Mỹ yêu cầu giấu tên cho biết hôm 14/4 rằng các cuộc đàm phán trong tương lai với Iran đang được thảo luận.

DPA dẫn nguồn tin cho hay, ông Vance có khả năng sẽ tiếp tục dẫn đầu phái đoàn Mỹ trong vòng đàm phán thứ hai với Iran nếu cuộc gặp diễn ra trước khi thỏa thuận ngừng bắn hai tuần hết hạn vào tuần tới.

Bộ trưởng Tài chính Pakistan Muhammad Aurangzeb hôm 14/4 khẳng định rằng “giới lãnh đạo của chúng tôi không từ bỏ” những nỗ lực giúp Mỹ và Iran đàm phán.

“Chúng tôi rất muốn tiếp tục theo đuổi cuộc đối thoại này. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, và giới lãnh đạo của chúng tôi cũng đang tích cực làm điều đó", ông Muhammad Aurangzeb nói bên lề cuộc họp của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới.

Mỹ không gia hạn miễn trừ lệnh trừng phạt với dầu mỏ Iran

Bộ Tài chính Mỹ ngày 14/4 thông báo không có kế hoạch gia hạn việc miễn trừ lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran.

"Giấy phép ngắn hạn cho phép bán dầu của Iran, số dầu đang bị mắc kẹt trên biển, sẽ hết hạn trong vài ngày tới và sẽ không được gia hạn", Bộ Tài chính Mỹ cho biết trong một tuyên bố.

Tuyên bố này cũng nhấn mạnh họ đang "duy trì áp lực tối đa" lên Tehran.

Cột khói đen bốc lên sau khi một kho dầu ở Tehran, Iran, bị tấn công ngày 8/3/2026. Ảnh: AP/Vahid Salemi.

Giấy phép ban đầu cho phép hoạt động vận chuyển và bán dầu thô cùng các sản phẩm dầu mỏ khác của Iran được chất lên tàu trước ngày 20/3, và có hiệu lực đến ngày 19/4. Động thái này, bao gồm cả việc nới lỏng các lệnh trừng phạt tương tự đối với dầu mỏ của Nga trên biển, là một phần trong loạt biện pháp do chính quyền ông Trump đưa ra nhằm kiềm chế giá năng lượng tăng vọt sau khi cuộc xung đột Mỹ - Iran nổ ra vào ngày 28/2.

Tháng trước, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, việc miễn trừ này đã cho phép khoảng 140 triệu thùng dầu tiếp cận thị trường toàn cầu và giúp giảm bớt áp lực lên nguồn cung năng lượng trong suốt cuộc chiến với Iran.

Theo hai quan chức chính quyền Mỹ, quyết định dừng gia hạn báo hiệu rằng Bộ Tài chính Mỹ đang dốc toàn lực vào cuộc "đàn áp kinh tế" đối với Iran.

Chính quyền ông Trump từ lâu đã tuyên bố áp dụng "áp lực tối đa" lên Iran liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran và việc nước này hỗ trợ các lực lượng vũ trang ủy nhiệm trên khắp Trung Đông.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Eo biển Hormuz - Tâm điểm đối đầu Mỹ, Iran