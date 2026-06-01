Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[GALLERY] Pháo phản lực X-Fire có thể là cái kết cho Himars tại châu Âu

Quân sự - Thế giới

[GALLERY] Pháo phản lực X-Fire có thể là cái kết cho Himars tại châu Âu

Hệ thống pháo phản lực phóng loạt cơ động cao X-Fire được người Pháp đặt kỳ vọng sẽ là vũ khí giúp châu Âu thoát khỏi sự phụ thuộc vào Himars của Mỹ.

Tuệ Minh
Thales vừa công bố thử nghiệm bắn hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) cơ động cao X-Fire được lắp đặt trên xe tải Zetros 8x8, chỉ ít lâu sau khi tiến hành thử nghiệm bắn đạn pháo phản lực FLP-T-150.
Thales vừa công bố thử nghiệm bắn hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) cơ động cao X-Fire được lắp đặt trên xe tải Zetros 8x8, chỉ ít lâu sau khi tiến hành thử nghiệm bắn đạn pháo phản lực FLP-T-150.
Thales, phối hợp cùng ArianeGroup (đơn vị nổi tiếng với tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm M51) trong chương trình FLP-T của Pháp, đã hoàn thành các thử nghiệm bắn đầu tiên đối với hệ thống MLRS cơ động cao X-Fire.
Thales, phối hợp cùng ArianeGroup (đơn vị nổi tiếng với tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm M51) trong chương trình FLP-T của Pháp, đã hoàn thành các thử nghiệm bắn đầu tiên đối với hệ thống MLRS cơ động cao X-Fire.
Nguyên mẫu X-Fire đã phóng thành công rocket huấn luyện X-Fum cỡ 68mm của Thales, nhằm xác nhận chức năng điều khiển hỏa lực cơ bản. Đáng chú ý, X-Fire sẽ chủ yếu sử dụng rocket pháo dẫn đường FLP-T-150, có tầm bắn lên tới 150 km.
Nguyên mẫu X-Fire đã phóng thành công rocket huấn luyện X-Fum cỡ 68mm của Thales, nhằm xác nhận chức năng điều khiển hỏa lực cơ bản. Đáng chú ý, X-Fire sẽ chủ yếu sử dụng rocket pháo dẫn đường FLP-T-150, có tầm bắn lên tới 150 km.
Theo Thales, tính đa chức năng của X-Fire cho phép công ty kết hợp nhiệm vụ tạo ra loại đạn đạo FLP-T 150 nội địa vào cuối thập kỷ này với việc duy trì khả năng chiến đấu khi các hệ thống tên lửa phóng loạt hiện tại sắp hết thời hạn sử dụng.
Theo Thales, tính đa chức năng của X-Fire cho phép công ty kết hợp nhiệm vụ tạo ra loại đạn đạo FLP-T 150 nội địa vào cuối thập kỷ này với việc duy trì khả năng chiến đấu khi các hệ thống tên lửa phóng loạt hiện tại sắp hết thời hạn sử dụng.
Xe tải Zetros 8x8 đã được lựa chọn làm nền tảng cho hệ thống X-Fire. X-Fire có thiết kế tương tự hệ thống M142 HIMARS của Mỹ, với cấu hình MLRS đặt trên xe tải, cơ chế nạp đạn nhanh và khả năng che giấu đạn dược ở mức nhất định.
Xe tải Zetros 8x8 đã được lựa chọn làm nền tảng cho hệ thống X-Fire. X-Fire có thiết kế tương tự hệ thống M142 HIMARS của Mỹ, với cấu hình MLRS đặt trên xe tải, cơ chế nạp đạn nhanh và khả năng che giấu đạn dược ở mức nhất định.
X-Fire sở hữu kiến ​​trúc linh hoạt cho phép nó tấn công các mục tiêu ở tầm sâu (150 km trở lên), sử dụng nhiều loại đạn dược, từ của Pháp hay của đồng minh. Tính linh hoạt này bổ sung cho giải pháp mà Thales cung cấp cho lực lượng vũ trang Pháp đảm bảo sự liên tục mà không bị phụ thuộc.
X-Fire sở hữu kiến ​​trúc linh hoạt cho phép nó tấn công các mục tiêu ở tầm sâu (150 km trở lên), sử dụng nhiều loại đạn dược, từ của Pháp hay của đồng minh. Tính linh hoạt này bổ sung cho giải pháp mà Thales cung cấp cho lực lượng vũ trang Pháp đảm bảo sự liên tục mà không bị phụ thuộc.
Liên danh Thales và ArianeGroup đang cạnh tranh với liên danh MBDA và Safran trong chương trình FLP-T, với mục tiêu thay thế hệ thống MLRS M270 do Mỹ sản xuất.
Liên danh Thales và ArianeGroup đang cạnh tranh với liên danh MBDA và Safran trong chương trình FLP-T, với mục tiêu thay thế hệ thống MLRS M270 do Mỹ sản xuất.
Chương trình này khởi đầu bằng việc phát triển rocket pháo nội địa (FLP-T-150 đối đầu Thundart), nhưng dự kiến sẽ mở rộng sang các loại rocket có tầm bắn khác nhau nhằm cung cấp nhiều lựa chọn về mật độ hỏa lực, tầm bắn và hiệu quả tác chiến.
Chương trình này khởi đầu bằng việc phát triển rocket pháo nội địa (FLP-T-150 đối đầu Thundart), nhưng dự kiến sẽ mở rộng sang các loại rocket có tầm bắn khác nhau nhằm cung cấp nhiều lựa chọn về mật độ hỏa lực, tầm bắn và hiệu quả tác chiến.
Bệ phóng X-Fire có thể vận hành các loại đạn dược nước ngoài trên cơ sở chuyển tiếp, lấp đầy khoảng trống cho đến khi đạn dược do Pháp sản xuất được đưa vào sử dụng.
Bệ phóng X-Fire có thể vận hành các loại đạn dược nước ngoài trên cơ sở chuyển tiếp, lấp đầy khoảng trống cho đến khi đạn dược do Pháp sản xuất được đưa vào sử dụng.
Hệ thống được hỗ trợ bởi ác giải pháp định vị mạnh mẽ từ Thales, bao gồm bộ thu GNSS chống nhiễu TopStar Smart Receiver và bộ đo quán tính TopAxyz.
Hệ thống được hỗ trợ bởi ác giải pháp định vị mạnh mẽ từ Thales, bao gồm bộ thu GNSS chống nhiễu TopStar Smart Receiver và bộ đo quán tính TopAxyz.
Các hệ thống này đảm bảo định vị, dẫn đường và thời gian liên tục, cũng như nhắm mục tiêu và khai hỏa chính xác cao, trong môi trường điện từ bị nhiễu.
Các hệ thống này đảm bảo định vị, dẫn đường và thời gian liên tục, cũng như nhắm mục tiêu và khai hỏa chính xác cao, trong môi trường điện từ bị nhiễu.
Hệ thống pháo phản lực X-Fire của Pháp lần đầu khai hỏa. ​
Tuệ Minh
Thales, TWZ
#Hệ thống pháo phản lực X-Fire #Chương trình phát triển vũ khí Pháp #Thay thế hệ thống Himars của Mỹ #Công nghệ định vị và dẫn đường chính xác #Chiến tranh hiện đại và chiến thuật MLRS

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT