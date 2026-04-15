Kết quả cuộc đàm phán trực tiếp Israel - Lebanon tại Mỹ

Israel và Lebanon đã có cuộc đàm phán ngoại giao trực tiếp đầu tiên tại Washington (Mỹ) sau nhiều thập kỷ.

An An (Theo AP)

Đây là cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Israel và Lebanon kể từ năm 1993, theo AP. Trong một tuyên bố sau khi phiên họp kéo dài 2 giờ kết thúc hôm 14/4, Bộ Ngoại giao Mỹ ca ngợi hai bên về những gì họ gọi là “các cuộc thảo luận hiệu quả về các bước hướng tới việc khởi động đàm phán trực tiếp giữa Israel và Lebanon”.

"Mỹ khẳng định rằng bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt các hành động thù địch phải đạt được giữa hai Chính phủ, với sự trung gian của Mỹ, chứ không phải thông qua bất kỳ con đường riêng biệt nào”, Bộ Ngoại giao cho biết.

'Cuộc thảo luận tuyệt vời'

Phát biểu sau cuộc đàm phán, Đại sứ Israel tại Mỹ, ông Yechiel Leiter, hoan nghênh điều mà ông gọi là sự đồng thuận về việc loại bỏ ảnh hưởng của lực lượng Hezbollah khỏi Lebanon, đồng thời cho biết ông rất phấn khởi trước một "cuộc trao đổi tuyệt vời".

Đại sứ Israel tại Mỹ, ông Yechiel Leiter. Ảnh: X.

Về phần mình, Đại sứ Lebanon tại Mỹ, bà Nada Hamadeh Moawad, “tái khẳng định sự cần thiết cấp bách” của việc chấm dứt xung đột Israel-Hezbollah, nhấn mạnh các nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia đầy đủ.

Bà Nada cũng kêu gọi ngừng bắn, cho phép người dân sơ tán trở về nhà và các biện pháp cụ thể để giải quyết và giảm bớt cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng do xung đột gây ra.

'Sự nhượng bộ miễn phí' cho Israel và Mỹ?

Hezbollah phản đối các cuộc đàm phán trực tiếp Israel - Lebanon và không có đại diện tham dự, dường như đã tăng cường tấn công vào miền bắc Israel khi các cuộc thảo luận bắt đầu.

Vào ngày diễn ra cuộc đàm phán, hỏa lực bắn tới đã kích hoạt còi báo động không ngừng về máy bay không người lái và tên lửa tại các khu dân cư của Israel gần biên giới Lebanon. Tính đến ngày 14/4, lực lượng Hezbollah đã nhận trách nhiệm 24 vụ tấn công vào miền bắc Israel và quân đội Israel ở miền nam Lebanon.

Trước đó, thủ lĩnh của nhóm vũ trang Hezbollah tại Lebanon, ông Naim Kassem, ngày 13/4 đã kêu gọi Lebanon rút khỏi các cuộc đàm phán trực tiếp với Israel. Ông Naim Kassem đã phát biểu trên truyền hình vào đêm trước cuộc gặp giữa Đại sứ Lebanon và Đại sứ Israel tại Mỹ, khi hai bên đang thiết lập khuôn khổ cho các cuộc đàm phán.

“Chúng tôi từ chối đàm phán với Israel. Những cuộc đàm phán này là vô nghĩa. Chúng tôi kêu gọi hủy bỏ các cuộc đàm phán này”, ông Kassem phát biểu, gọi cuộc đàm phán là “sự nhượng bộ miễn phí” cho Israel và Mỹ. "Cơ hội vẫn còn", ông nói hôm 13/4.

Thủ lĩnh của lực lượng Hezbollah, ông Naim Kassem. Ảnh: shafaq.com.

Ông Kassem kêu gọi trở lại lệnh ngừng bắn đã chấm dứt cuộc chiến Israel-Hezbollah gần nhất vào năm 2024. Khi đó, các cuộc đàm phán được tiến hành gián tiếp, với sự trung gian của Mỹ, Pháp và phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại miền nam Lebanon.

Vòng giao tranh mới nhất giữa lực lượng Hezbollah và Israel bùng phát khi Hezbollah phóng tên lửa vào miền bắc Israel ngày 2/3, sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran, quốc gia hậu thuẫn cho Hezbollah.

Vụ không kích của Israel nhằm vào một tòa nhà chung cư ở thủ đô Beirut, Lebanon, ngày 8/4/2026. Ảnh: AP/Bilal Hussein.

Chính phủ Lebanon, vốn tuyên bố cam kết giải giáp Hezbollah, từng kêu gọi đối thoại trực tiếp ngay từ đầu cuộc chiến. Tuần trước, Israel thông báo đã đồng ý tham gia đàm phán, song dường như hai bên vẫn chưa đạt được sự đồng thuận.

Lebanon hy vọng đạt được lệnh ngừng bắn như một điều kiện tiên quyết, tương tự như các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ do Pakistan làm trung gian. Tuy nhiên, Israel lại coi đây là các cuộc đàm phán hòa bình với ưu tiên giải giáp Hezbollah, không đề cập đến lệnh ngừng bắn hay việc rút quân khỏi miền nam Lebanon.

Bộ Y tế Lebanon cho biết, ít nhất 2.124 người đã thiệt mạng, trong đó có 252 phụ nữ, 165 trẻ em và 87 nhân viên y tế, trong các cuộc không kích của Israel tại Lebanon khi cuộc xung đột Trung Đông tiếp diễn. Ngoài ra, 6.588 người khác bị thương và hơn 1 triệu người đã phải di dời.

Nhìn lại cuộc xung đột hàng thập kỷ giữa Israel và Hezbollah

Cuộc chiến đang diễn ra giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Lebanon là một phần của xung đột vốn đã kéo dài nhiều thập kỷ.

Cuộc chiến đang diễn ra giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon không phải là xung đột đầu tiên giữa hai bên. Theo AP, mối quan hệ đối địch giữa hai bên đã tồn tại hơn 4 thập kỷ, với những đợt giao tranh lẻ tẻ xen kẽ các giai đoạn căng thẳng rồi tạm lắng.

Dưới đây là một số dấu mốc quan trọng trong lịch sử cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Lebanon:

Ký ức ám ảnh vụ Israel oanh tạc Beirut khiến 300 người thiệt mạng

Tại Mar Elias, một con phố thương mại chính của Beirut, Lebanon, vụ nổ đã làm những mảnh vỡ và bụi bay mù mịt, che khuất tầm nhìn toàn bộ khu phố.

AP đưa tin, chỉ trong vòng 10 phút ngày 8/4, Israel tuyên bố đã tấn công 100 mục tiêu ở Lebanon, hầu hết đều ở thủ đô Beirut. Hơn 300 người thiệt mạng, trong đó có hơn 100 phụ nữ, trẻ em và người già.

"Trong suốt 10 năm Beirut là nhà của tôi, nơi đây đã hứng chịu nhiều đợt tấn công của Israel. Nhưng vụ oanh tạc hôm 8/4 là lần đầu tiên tôi cảm thấy thành phố như bị nghẹt thở", một cư dân chia sẻ.

Toàn cảnh cuộc đàm phán lịch sử Mỹ - Iran tại Pakistan

Theo Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã kết thúc vào sáng sớm 12/4 mà không đạt được thỏa thuận hòa bình.

AP đưa tin, phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu và phái đoàn Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Qalibaf làm trưởng đoàn đã thảo luận với Pakistan về cách thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran vốn đang bị đe dọa bởi những bất đồng sâu sắc và các cuộc tấn công liên tục của Israel nhằm vào lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Lebanon.

Mỹ nói không đạt thỏa thuận hòa bình với Iran sau đàm phán

Khả năng Mỹ - Iran sắp đàm phán lần hai

Trong bối cảnh căng thẳng liên quan tới eo biển Hormuz gia tăng, Mỹ và Iran được cho là vẫn đang phối hợp qua các kênh trung gian để tổ chức đàm phán lần hai, sau khi vòng đàm phán ở Islamabad kết thúc mà không có thỏa thuận nào.

Khả năng Mỹ - Iran sắp đàm phán lần hai

