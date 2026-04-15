Kết quả cuộc đàm phán trực tiếp Israel - Lebanon tại Mỹ

Israel và Lebanon đã có cuộc đàm phán ngoại giao trực tiếp đầu tiên tại Washington (Mỹ) sau nhiều thập kỷ.

Đây là cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Israel và Lebanon kể từ năm 1993, theo AP. Trong một tuyên bố sau khi phiên họp kéo dài 2 giờ kết thúc hôm 14/4, Bộ Ngoại giao Mỹ ca ngợi hai bên về những gì họ gọi là “các cuộc thảo luận hiệu quả về các bước hướng tới việc khởi động đàm phán trực tiếp giữa Israel và Lebanon”.

"Mỹ khẳng định rằng bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt các hành động thù địch phải đạt được giữa hai Chính phủ, với sự trung gian của Mỹ, chứ không phải thông qua bất kỳ con đường riêng biệt nào”, Bộ Ngoại giao cho biết.

'Cuộc thảo luận tuyệt vời'

Phát biểu sau cuộc đàm phán, Đại sứ Israel tại Mỹ, ông Yechiel Leiter, hoan nghênh điều mà ông gọi là sự đồng thuận về việc loại bỏ ảnh hưởng của lực lượng Hezbollah khỏi Lebanon, đồng thời cho biết ông rất phấn khởi trước một "cuộc trao đổi tuyệt vời".

Đại sứ Israel tại Mỹ, ông Yechiel Leiter. Ảnh: X.

Về phần mình, Đại sứ Lebanon tại Mỹ, bà Nada Hamadeh Moawad, “tái khẳng định sự cần thiết cấp bách” của việc chấm dứt xung đột Israel-Hezbollah, nhấn mạnh các nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia đầy đủ.

Bà Nada cũng kêu gọi ngừng bắn, cho phép người dân sơ tán trở về nhà và các biện pháp cụ thể để giải quyết và giảm bớt cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng do xung đột gây ra.

'Sự nhượng bộ miễn phí' cho Israel và Mỹ?

Hezbollah phản đối các cuộc đàm phán trực tiếp Israel - Lebanon và không có đại diện tham dự, dường như đã tăng cường tấn công vào miền bắc Israel khi các cuộc thảo luận bắt đầu.

Vào ngày diễn ra cuộc đàm phán, hỏa lực bắn tới đã kích hoạt còi báo động không ngừng về máy bay không người lái và tên lửa tại các khu dân cư của Israel gần biên giới Lebanon. Tính đến ngày 14/4, lực lượng Hezbollah đã nhận trách nhiệm 24 vụ tấn công vào miền bắc Israel và quân đội Israel ở miền nam Lebanon.

Trước đó, thủ lĩnh của nhóm vũ trang Hezbollah tại Lebanon, ông Naim Kassem, ngày 13/4 đã kêu gọi Lebanon rút khỏi các cuộc đàm phán trực tiếp với Israel. Ông Naim Kassem đã phát biểu trên truyền hình vào đêm trước cuộc gặp giữa Đại sứ Lebanon và Đại sứ Israel tại Mỹ, khi hai bên đang thiết lập khuôn khổ cho các cuộc đàm phán.

“Chúng tôi từ chối đàm phán với Israel. Những cuộc đàm phán này là vô nghĩa. Chúng tôi kêu gọi hủy bỏ các cuộc đàm phán này”, ông Kassem phát biểu, gọi cuộc đàm phán là “sự nhượng bộ miễn phí” cho Israel và Mỹ. "Cơ hội vẫn còn", ông nói hôm 13/4.

Thủ lĩnh của lực lượng Hezbollah, ông Naim Kassem. Ảnh: shafaq.com.

Ông Kassem kêu gọi trở lại lệnh ngừng bắn đã chấm dứt cuộc chiến Israel-Hezbollah gần nhất vào năm 2024. Khi đó, các cuộc đàm phán được tiến hành gián tiếp, với sự trung gian của Mỹ, Pháp và phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại miền nam Lebanon.

Vòng giao tranh mới nhất giữa lực lượng Hezbollah và Israel bùng phát khi Hezbollah phóng tên lửa vào miền bắc Israel ngày 2/3, sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran, quốc gia hậu thuẫn cho Hezbollah.

Vụ không kích của Israel nhằm vào một tòa nhà chung cư ở thủ đô Beirut, Lebanon, ngày 8/4/2026. Ảnh: AP/Bilal Hussein.

Chính phủ Lebanon, vốn tuyên bố cam kết giải giáp Hezbollah, từng kêu gọi đối thoại trực tiếp ngay từ đầu cuộc chiến. Tuần trước, Israel thông báo đã đồng ý tham gia đàm phán, song dường như hai bên vẫn chưa đạt được sự đồng thuận.

Lebanon hy vọng đạt được lệnh ngừng bắn như một điều kiện tiên quyết, tương tự như các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ do Pakistan làm trung gian. Tuy nhiên, Israel lại coi đây là các cuộc đàm phán hòa bình với ưu tiên giải giáp Hezbollah, không đề cập đến lệnh ngừng bắn hay việc rút quân khỏi miền nam Lebanon.

Bộ Y tế Lebanon cho biết, ít nhất 2.124 người đã thiệt mạng, trong đó có 252 phụ nữ, 165 trẻ em và 87 nhân viên y tế, trong các cuộc không kích của Israel tại Lebanon khi cuộc xung đột Trung Đông tiếp diễn. Ngoài ra, 6.588 người khác bị thương và hơn 1 triệu người đã phải di dời.

