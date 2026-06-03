Bắt nghi phạm đốt xe khiến 4 công nhân tử vong ở Italy

Cảnh sát Italy đã bắt giữ 2 nghi phạm bị cáo buộc liên quan đến cái chết của 4 công nhân nhập cư trong chiếc ô tô bị đốt cháy.

AP dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho biết, cảnh sát Italy ngày 2/6 đã bắt giữ 2 người bị cáo buộc liên quan đến cái chết của 4 công nhân nhập cư hôm 1/6.

Trong một đoạn video được phát sóng trên Đài truyền hình nhà nước RAI và các phương tiện truyền thông khác của Italy, 2 nghi phạm đã đổ chất lỏng vào phía sau xe và châm lửa đốt khi chiếc xe đang đỗ tại một trạm xăng ở Amendolara, gần Cosenza thuộc vùng Calabria phía nam.

Hai nghi phạm đã bị bắt giữ liên quan đến cái chết của 4 công nhân nhập cư trong chiếc ô tô bị đốt cháy ở Amendolara, Italy. Ảnh: unionesarda.it.

Một trong những kẻ tấn công được cho là cố gắng giữ chặt cửa xe bên ngoài. Một người đàn ông kịp thời thoát ra khỏi chiếc ô tô và đang được điều trị vết bỏng tại bệnh viện.

"Đây chắc chắn là một vụ giết người, chúng tôi chỉ cần làm rõ các chi tiết", tờ Corriere dẫn lời cảnh sát trưởng địa phương Antonio Borelli.

Theo bản báo cáo, những hình ảnh được đăng tải cho thấy một đám cháy bùng phát từ chiếc ô tô và hai người bỏ chạy. Lực lượng cứu hỏa đã tìm thấy các thi thể bên trong sau khi dập tắt đám cháy.

Công tố viên Castrovillari, Alessandro D'Alessio, xác nhận trong một tuyên bố rằng những người thiệt mạng gồm 3 công dân Afghanistan và một người Pakistan. Hai người đàn ông bị bắt giữ cũng là người Pakistan. Đài RAI nói thêm rằng nạn nhân là các công nhân nhập cư.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ đánh bom xe trước đây tại Pakistan

Nguồn video: Báo Nhân Dân

​