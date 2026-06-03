Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Bắt nghi phạm đốt xe khiến 4 công nhân tử vong ở Italy

Cảnh sát Italy đã bắt giữ 2 nghi phạm bị cáo buộc liên quan đến cái chết của 4 công nhân nhập cư trong chiếc ô tô bị đốt cháy.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho biết, cảnh sát Italy ngày 2/6 đã bắt giữ 2 người bị cáo buộc liên quan đến cái chết của 4 công nhân nhập cư hôm 1/6.

Trong một đoạn video được phát sóng trên Đài truyền hình nhà nước RAI và các phương tiện truyền thông khác của Italy, 2 nghi phạm đã đổ chất lỏng vào phía sau xe và châm lửa đốt khi chiếc xe đang đỗ tại một trạm xăng ở Amendolara, gần Cosenza thuộc vùng Calabria phía nam.

tramxang1.png
Hai nghi phạm đã bị bắt giữ liên quan đến cái chết của 4 công nhân nhập cư trong chiếc ô tô bị đốt cháy ở Amendolara, Italy. Ảnh: unionesarda.it.

Một trong những kẻ tấn công được cho là cố gắng giữ chặt cửa xe bên ngoài. Một người đàn ông kịp thời thoát ra khỏi chiếc ô tô và đang được điều trị vết bỏng tại bệnh viện.

"Đây chắc chắn là một vụ giết người, chúng tôi chỉ cần làm rõ các chi tiết", tờ Corriere dẫn lời cảnh sát trưởng địa phương Antonio Borelli.

Theo bản báo cáo, những hình ảnh được đăng tải cho thấy một đám cháy bùng phát từ chiếc ô tô và hai người bỏ chạy. Lực lượng cứu hỏa đã tìm thấy các thi thể bên trong sau khi dập tắt đám cháy.

Công tố viên Castrovillari, Alessandro D'Alessio, xác nhận trong một tuyên bố rằng những người thiệt mạng gồm 3 công dân Afghanistan và một người Pakistan. Hai người đàn ông bị bắt giữ cũng là người Pakistan. Đài RAI nói thêm rằng nạn nhân là các công nhân nhập cư.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ đánh bom xe trước đây tại Pakistan

Nguồn video: Báo Nhân Dân

#công nhân thiệt mạng trong ô tô ở Italy #nghi phạm đốt xe #nghi phạm đốt ô tô ở Italy #Italy #lao động nhập cư

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Ô tô lao xuống vực sâu ở Ấn Độ, 5 người thiệt mạng

Chiếc ô tô rơi xuống vực sâu ở Nainital, Ấn Độ, khiến cả 5 người trên xe thiệt mạng.

Theo India TV, vụ tai nạn xảy ra tại khu vực Bhowali, gần Kainchi Dham ở Nainital, bang Uttarakhand, Ấn Độ, vào ngày 21/5. Ít nhất 5 người đã thiệt mạng sau khi chiếc ô tô chở họ lao xuống vực sâu. Được biết, 4 trong số 5 nạn nhân là thành viên trong cùng một gia đình.

"Chiếc xe đang di chuyển trên đường đến ngôi đền Kainchi Dham nổi tiếng thì được cho là mất lái gần làng Dhaila và rơi xuống vực sâu gần 500 mét", cảnh sát cho biết.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Xe buýt bốc cháy ở Thổ Nhĩ Kỳ, 8 người tử vong

Một chiếc xe buýt gặp nạn và bốc cháy ở tỉnh Denizli, Thổ Nhĩ Kỳ, khiến 8 người tử vong, trong đó có một bé trai 9 tháng tuổi.

Theo AP, hãng Demiroren đưa tin, vụ tai nạn giao thông xảy ra tại tỉnh Denizli, miền tây Thổ Nhĩ Kỳ, vào khoảng 1h40 sáng ngày 31/5. Khi đó, chiếc xe buýt thuộc sở hữu của Pamukkale Tourism, đang chở 38 hành khách và 3 nhân viên trên hành trình từ Izmir đến thành phố Antalya, đã đâm vào rào chắn trên đường cao tốc ở tỉnh Denizli và bốc cháy.

Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến ít nhất 8 người tử vong, trong đó có một bé trai 9 tháng tuổi, và khoảng 33 người khác bị thương. Trong số những người thiệt mạng có tài xế 50 tuổi và cha của bé trai.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Máy bay chở gần 280 hành khách bốc cháy khi hạ cánh ở Nepal

Một chiếc máy bay của hãng hàng không Turkish Airlines đã bốc cháy khi hạ cánh tại sân bay chính của Nepal vào ngày 11/5. 

AP đưa tin, vụ việc xảy ra tại sân bay chính của Nepal vào ngày 11/5. May mắn không có thương vong nào được ghi nhận nhưng sự cố đã buộc sân bay phải đóng cửa.

Được biết, chuyến bay xuất phát từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tribhuvan ở Kathmandu (Nepal) trong tình trạng có lửa và khói bốc lên từ càng đáp bên phải. Theo các quan chức sân bay, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt, khống chế đám cháy và toàn bộ hành khách được sơ tán an toàn.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới