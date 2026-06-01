Mỹ lại tấn công tàu nghi chở ma túy trên biển, 3 người chết

Cuộc tấn công mới nhất của quân đội Mỹ nhằm vào một tàu bị cáo buộc buôn lậu ma túy ở Đông Thái Bình Dương đã khiến 3 người thiệt mạng.

AP đưa tin, quân đội Mỹ đã thực hiện một cuộc tấn công nữa nhằm vào tàu bị cáo buộc chở ma túy ở phía đông Thái Bình Dương hôm 30/5, khiến 3 người thiệt mạng.

Bức ảnh này được Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đăng tải trên mạng X được cho là ghi lại cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào 4 tàu nghi chở ma túy ở phía đông Thái Bình Dương hồi tháng 10/2025. Ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth/X.

Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ thông báo về cuộc tấn công bằng ngôn từ quen thuộc rằng con tàu này "tham gia vào các hoạt động buôn lậu ma túy" và "do một tổ chức khủng bố vận hành". Tuy nhiên, họ không đưa ra bằng chứng chứng minh con tàu thực sự chở ma túy.

Video do quân đội Mỹ công bố trên mạng xã hội cho thấy con tàu nhỏ đang di chuyển trên mặt nước trước khi bị tấn công và bốc cháy dữ dội.

Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ cho biết trong bài đăng trên mạng X rằng cuộc tấn công được thực hiện theo chỉ thị của Tướng Francis L. Donovan.

Vụ tấn công này nâng tổng số người thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào tàu nghi chở ma túy ở vùng biển Caribe và Đông Thái Bình Dương kể từ đầu tháng 9/2025 đến nay lên 205 người.

Tổng thống Donald Trump trước đó tuyên bố rằng Mỹ đang trong tình trạng 'xung đột vũ trang' với các băng đảng ma túy, cho rằng các băng đảng này đứng đằng sau hoạt động vận chuyển ma túy vào các cộng đồng người Mỹ.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ tấn công bến cảng nghi buôn ma túy hồi tháng 12/2025