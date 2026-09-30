Cục Quản lý Dược xử phạt nhiều doanh nghiệp vi phạm nhập khẩu dược liệu

Nhiều doanh nghiệp dược bị Cục Quản lý Dược phạt nặng do nhập khẩu, buôn bán dược liệu làm thuốc không đúng quy định của pháp luật.

Chiều 29/9, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã công bố 5 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dược.

Cụ thể, theo Quyết định số 830/QĐ-XPHC ngày 28/9/2026 của Cục Quản lý Dược về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Medochemie (Viễn Đông).

Công ty đã nhập khẩu 2 nguyên liệu làm thuốc là Levofloxacin hemihydrate và Acyclovir từ các nhà cung cấp không thuộc trường hợp được phép cung cấp thuốc, nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam theo quy định.

Cụ thể, lô Levofloxacin hemihydrate do Zhejiang Apeloa Kangyu Pharmaceutical Co., Ltd. (Trung Quốc) sản xuất được cung cấp bởi Ningbo Apeloa Imp. & Exp. Co., Ltd. Lô Acyclovir do Zhejiang Charioteer Pharmaceutical Co., Ltd. (Trung Quốc) sản xuất có nhà cung cấp là Xiamen Fine Chemical Import and Export Co., Ltd. Tình tiết tăng nặng là doanh nghiệp đã vi phạm nhiều lần khi nhập khẩu 2 nguyên liệu.

Ngoài phạt tiền 155 triệu đồng, doanh nghiệp còn bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược của người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược tại cơ sở 1 trong thời hạn 8 tháng.

Vi phạm quy định về nhập khẩu dược liệu nhiều doanh nghiệp bị xử phạt. Ảnh ANTĐ

Tại Quyết định số 826/QĐ-XPHC ngày 28/9/2026, Cục Quản lý Dược cũng đã xử phạt Công ty Cổ phần Hóa chất Á Châu 155 triệu đồng.

Công ty Cổ phần Hóa chất Á Châu bị xử phạt vì nhập khẩu 6 nguyên liệu dược chất có nhà cung cấp là DSM Nutritional Products Asia Pacific (Singapore), trong khi cơ sở cung cấp này không thuộc trường hợp được phép cung cấp thuốc, nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam theo quy định.

6 nguyên liệu gồm Vitamin D3 1.0 MIU/G, Niacinamide (Vitamin PP), DL-A-Tocopheryl Acetate, Thiamine Hydrochloride, Pyridoxine Hydrochloride và Ascorbic Acid Fine Powder.

Theo Cục Quản lý Dược, doanh nghiệp đã vi phạm nhiều lần khi nhập khẩu 6 lô nguyên liệu. Ngoài phạt tiền, Cục Quản lý Dược tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược của ông Võ Thanh Tân, người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược đối với loại hình cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, trong thời hạn 8 tháng.

Đối với các lô nguyên liệu nói trên, doanh nghiệp bị buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc tái xuất. Trường hợp không áp dụng được biện pháp này thì phải tiêu hủy.

Theo Quyết định số 828/QĐ-XPHC ngày 28/9/2026 của Cục Quản lý Dược, Công ty TNHH Kiến Vương bị phạt 150 triệu đồng do công ty đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc từ các cơ sở cung cấp thuốc, nguyên liệu làm thuốc không thuộc các trường hợp cơ sở được cung cấp theo quy định của pháp luật.

Cụ thể: Công ty TNHH Kiến Vương đã thực hiện nhập khẩu dược chất PVPIODINE 30/06 (Povidone iodine) (Nhà sản xuất: BASF Corporation, số lô G3188BPZ9, tờ khai hàng hóa nhập khẩu số 106071651340 ngày 05/02/2024) có nhà cung cấp là BASF Hong Kong Ltd. Cơ sở cung cấp này không thuộc một trong các trường hợp được cung cấp thuốc, nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam theo quy định tại khoản 15 Điều 91 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 48 Điều 5 Nghị định 155/2018/NĐ-CP) của Chính phủ. Đáng chú ý, ngoài tiền phạt, người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của doanh nghiệp là ông Nguyễn Văn Toàn bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược trong thời hạn 7 tháng 15 ngày.

Cục Quản lý Dược cũng buộc đưa lô nguyên liệu PVP-IODINE 30/06 nói trên ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc tái xuất; nếu không thực hiện được thì buộc tiêu hủy.

Ở nhóm bán nguyên liệu cho cơ sở thiếu giấy chứng nhận phù hợp, Công ty TNHH Hóa chất Đăng Hưng bị Cục Quản lý Dược xử phạt 55 triệu đồng theo Quyết định số 827/QĐ-XPHC; và Chi nhánh Công ty TNHH TM&DV Nam Giang cũng bị xử phạt hành chính 55 triệu đồng theo Quyết định số 829/QĐ-XPHC do bán nguyên liệu làm thuốc cho cơ sở chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.