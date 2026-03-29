Công ty Trí Khôi và gói thầu xây lắp tại xã Cát Tiên 3: Tiết kiệm ngân sách ở mức... tượng trưng [Kỳ 1]

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH XD TM DV Trí Khôi (MSDN: 5801521187; trụ sở tại Thôn 14, xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng) dù mới ghi nhận các hoạt động đấu thầu mạnh mẽ từ cuối năm 2025, nhưng đã nhanh chóng khẳng định vị thế tại địa bàn xã Cát Tiên thông qua việc trúng thầu sát giá dự toán.

Điển hình là gói thầu số 03: Thi công công trình Khắc phục, xử lý tuyến đường vào khu sản xuất phía trên hồ Đạ Sị. Theo Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 11/QĐ-VP ngày 25/02/2026 do Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Cát Tiên 3 ký, giá dự toán của gói thầu này là 1.784.683.684 đồng. Tuy nhiên, chỉ 2 ngày sau, tại Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu số 13/QĐ-VP ngày 27/02/2026, Công ty TNHH XD TM DV Trí Khôi đã được lựa chọn với giá trúng thầu là 1.783.474.289 đồng.

Quyết định số 13/QĐ-VP phê duyệt kết quả chỉ định thầu. Nguồn: MSC

Như vậy, ở một gói thầu có giá trị hơn 1,7 tỷ đồng, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ đạt 1.209.395 đồng (tương đương tỷ lệ tiết kiệm siêu thấp 0,06%). Việc mức tiết kiệm chưa tới 0,1% tại một gói thầu xây lắp do Văn phòng HĐND và UBND xã Cát Tiên 3 làm chủ đầu tư khiến dư luận không khỏi băn khoăn về quy trình thương thảo giá.

Trước đó, vào ngày 25/12/2025, doanh nghiệp này cũng đã được công bố trúng gói thầu số 04: Thi công xây dựng Văn phòng Đảng ủy xã Cát Tiên với giá trúng thầu 1.825.702.207 đồng. Quan sát diễn tiến đấu thầu của Công ty TNHH XD TM DV Trí Khôi cho thấy, nhà thầu này dường như đang có một lộ trình trúng thầu "thông suốt" tại các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn.

Bình luận về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt cho rằng: "Trong đấu thầu, đặc biệt là hình thức chỉ định thầu theo Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2025, dù quy trình có thể rút gọn nhưng mục tiêu cốt lõi vẫn phải đảm bảo tính hiệu quả kinh tế. Khi một gói thầu hơn 1,7 tỷ đồng mà chỉ tiết kiệm được hơn 1 triệu đồng, chủ đầu tư cần giải trình rõ về quá trình thương thảo và căn cứ xác định giá để đảm bảo trách nhiệm giải trình trước ngân sách."

Đồng quan điểm, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) nhận định: "Theo quy định mới nhất tại Nghị định 214/2025, việc chỉ định thầu phải tuân thủ nghiêm ngặt các điều kiện về năng lực nhà thầu và hiệu quả sử dụng vốn. Những gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm dưới 0,5% là những dấu hiệu cần được các cơ quan thanh kiểm tra lưu tâm để đảm bảo môi trường đấu thầu cạnh tranh, minh bạch."

