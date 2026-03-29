Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã Nhu Gia: Liên danh Cường Thịnh Hưng - Khởi Nghiệp Xanh trúng gói thầu gần 5 tỷ

Mới đây, Phòng Kinh tế xã Nhu Gia đã phê duyệt cho liên danh Cường Thịnh Hưng - Khởi Nghiệp Xanh trúng gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường Long Hòa - ngã 3 Miễu - Tam Hòa - Vĩnh B (đoạn 2)

Hà Linh

Ngày 24/03/2026, Phòng Kinh tế xã Nhu Gia đã phê duyệt Quyết định số 60/QĐ-PKT về việc công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường Long Hòa - ngã 3 Miễu - Tam Hòa - Vĩnh B (đoạn 2). Theo đó, liên danh Công ty TNHH Xây dựng Cường Thịnh Hưng và Công ty TNHH Khởi Nghiệp Xanh đã được lựa chọn với giá trúng thầu là 4.980.500.000 đồng.

Quyết định số 60/QĐ-PKT về việc công bố kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Giá thấp chưa hẳn đã thắng

Điểm đáng chú ý tại gói thầu này là sự tham gia của Công ty TNHH Phát Thành với giá dự thầu chỉ 4.357.969.779 đồng, thấp hơn giá của liên danh trúng thầu hơn 600 triệu đồng. Tuy nhiên, đơn vị này đã bị loại ngay từ bước đánh giá kỹ thuật.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT, Công ty TNHH Phát Thành mắc nhiều lỗi kỹ thuật cơ bản như: thuyết minh trụ biển báo và ống thoát nước không đúng kích thước thiết kế được duyệt; thiếu thuyết minh biện pháp thi công lớp cát bù vênh và biện pháp thi công trụ cầu. Đặc biệt, biện pháp bảo đảm chất lượng của nhà thầu này bị đánh giá là nêu chung chung, không có tính khả thi cho thực tế công trình.

Năng lực của liên danh trúng thầu

Liên danh trúng thầu gồm Công ty TNHH Xây dựng Cường Thịnh Hưng (đứng đầu liên danh) và Công ty TNHH Khởi Nghiệp Xanh. Cả hai doanh nghiệp này đều là những cái tên quen thuộc trong hoạt động đấu thầu tại địa phương.

Công ty TNHH Xây dựng Cường Thịnh Hưng (MSDN: vn2200714372), có địa chỉ tại Ấp Hòa Mỹ, Phường Mỹ Xuyên, Cần Thơ, được thành lập năm 2016, người đại diện pháp luật là ông Ngô Quốc Cường. Trong lịch sử đấu thầu tính đến tháng 03/2026 doanh nghiệp này đã tham gia 34 gói thầu, trong đó trúng 19 gói, trượt 12 gói, 3 chưa có kết quả, 0 gói đã bị huỷ. Tổng giá trúng thầu (bao gồm liên danh): 36.566.093.851 đồng.

Đáng chú ý, chỉ trong tháng 02/2026, doanh nghiệp này cũng đã được Phòng Kinh tế xã Nhu Gia lựa chọn thực hiện 2 gói thầu Thi công xây dựng công trình trị giá 3.339.000.000 đồng thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Công ty TNHH Khởi Nghiệp Xanh (MSDN: vn2200759285), có địa chỉ tại Ấp Phú Tức, Xã Mỹ Hương, Cần Thơ, thành lập năm 2019 do ông Sơn Thanh Dũng là người đại diện pháp luật. Trong lịch sử đấu thầu đã tham gia 43 gói thầu, trong đó trúng 31 gói, trượt 11 gói, 1 chưa có kết quả, 0 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 24.882.257.067 đồng.

Tính riêng trong giai đoạn 2025-2026 doanh nghiệp này đã trúng 18/26 gói tham gia, trong đó có một số gói có giá trị lớn như:

Gói thầu số 01: Xây dựng tại Phòng Kinh tế xã An Thạnh, trị giá 2.940.000.000 đồng (tháng 03/2026)

  • Gói thầu số 01: Xây dựng công trình tại Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng, trị giá 3.150.655.425 đồng (tháng 07/2025)
  • Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thạnh Trị, trị giá 4.800.042.133 đồng (tháng 05/2025)

Gói thầu:Thi công xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường kênh Hồ Nước Ngọt tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Châu Thành, trị giá 1.950.000.000 đồng (tháng 05/2025)

Góc nhìn chuyên gia

Phân tích về trường hợp này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TPHCM) cho rằng: "Trong đấu thầu xây lắp, giá thấp là yếu tố quan trọng nhưng tính tuân thủ kỹ thuật mới là điều kiện tiên quyết. Việc nhà thầu chào giá thấp nhưng hồ sơ kỹ thuật không đáp ứng thiết kế, thiếu các biện pháp thi công then chốt thì việc bị loại là đúng quy định, nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn cho công trình công cộng."

Tuy nhiên, vị chuyên gia này cũng lưu ý, đối với các nhà thầu "quen mặt" thường xuyên trúng thầu tại một địa phương, cơ quan chức năng và chủ đầu tư cần đảm bảo tính công bằng, minh bạch tối đa để tránh dư luận về việc "ưu ái" doanh nghiệp thân hữu, đúng theo tinh thần của Luật Đấu thầu 2023.

#Đấu thầu xã Nhu Gia #Công ty TNHH Xây dựng Cường Thịnh Hưng #Công ty TNHH Khởi Nghiệp Xanh #nâng cấp đường Long Hòa #đấu thầu Cần Thơ

Bạn đọc - Phản biện

Nhà thầu Huy Bình Bình Minh trúng gói xây trường tại Vĩnh Long sau đổi giá

Công ty Huy Bình Bình Minh vừa được công bố trúng gói thầu hơn 3,7 tỷ tại xã Phú Quới nhờ thư giảm giá 10% gửi kèm hồ sơ dự thầu dù mức giá ban đầu cao nhất

Theo Quyết định số 03/QĐ-VHXH ký ngày 24/03/2026, bà Nguyễn Yến Xuân - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Phú Quới (tỉnh Vĩnh Long) đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: "Thi công xây dựng các hạng mục công trình" thuộc dự án Trường trung học cơ sở Lộc Hòa. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Huy Bình Bình Minh với giá trúng thầu là 3.772.072.572 đồng.

Quyết định số 03/QĐ-VHXH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC
Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Chân dung nhà thầu dự gói thầu xây lắp hơn 29 tỷ tại ĐH Sài Gòn

Công ty TNHH Xây dựng Huy Thước là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu gói xây lắp 29,5 tỷ đồng tại Trường Đại học Sài Gòn, ghi nhận mức giá dự thầu bằng đúng giá trị gói thầu

Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu "Thi công xây dựng" (Mã số TBMT: IB2600070376) thuộc dự án Xây dựng mới khối lớp học Trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế vừa hoàn tất giai đoạn mở thầu. Đây là dự án do Trường Đại học Sài Gòn làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư được phê duyệt là 50.488.985.000 đồng.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Công ty Minh Đạt NH: Nhà thầu "bách chiến bách thắng" và những mối quan hệ sân nhà [Kỳ 2]

Với tỉ lệ trúng thầu tuyệt đối 100%, Công ty TNHH XD Minh Đạt NH đang cho thấy vị thế "độc tôn" tại một số dự án do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Ninh Hòa làm chủ đầu tư.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH XD Minh Đạt NH (MSDN: 4202048611) có trụ sở chính tại thôn Bình Thành, xã Tân Định, tỉnh Khánh Hòa. Đáng chú ý, địa giới hành chính xã Tân Định là đơn vị mới được hình thành sau đợt sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Khánh Hòa vào năm 2025 theo Nghị quyết số 1667/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Doanh nghiệp này do ông Nguyễn Hồng Sơn làm người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc.

Phân tích dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, Công ty TNHH XD Minh Đạt NH tham gia 2 gói thầu và trúng cả 2 gói với vai trò độc lập, đạt tỉ lệ trúng thầu tuyệt đối 100%. Tổng giá trị trúng thầu tính đến tháng 3/2026 là 3.709.777.000 đồng. Điểm chung của tất cả các gói thầu này là đều nằm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và do cùng một đơn vị mời thầu là Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Ninh Hòa phê duyệt.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới