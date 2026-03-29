Xã Nhu Gia: Liên danh Cường Thịnh Hưng - Khởi Nghiệp Xanh trúng gói thầu gần 5 tỷ

Ngày 24/03/2026, Phòng Kinh tế xã Nhu Gia đã phê duyệt Quyết định số 60/QĐ-PKT về việc công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường Long Hòa - ngã 3 Miễu - Tam Hòa - Vĩnh B (đoạn 2). Theo đó, liên danh Công ty TNHH Xây dựng Cường Thịnh Hưng và Công ty TNHH Khởi Nghiệp Xanh đã được lựa chọn với giá trúng thầu là 4.980.500.000 đồng.

Quyết định số 60/QĐ-PKT về việc công bố kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Giá thấp chưa hẳn đã thắng

Điểm đáng chú ý tại gói thầu này là sự tham gia của Công ty TNHH Phát Thành với giá dự thầu chỉ 4.357.969.779 đồng, thấp hơn giá của liên danh trúng thầu hơn 600 triệu đồng. Tuy nhiên, đơn vị này đã bị loại ngay từ bước đánh giá kỹ thuật.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT, Công ty TNHH Phát Thành mắc nhiều lỗi kỹ thuật cơ bản như: thuyết minh trụ biển báo và ống thoát nước không đúng kích thước thiết kế được duyệt; thiếu thuyết minh biện pháp thi công lớp cát bù vênh và biện pháp thi công trụ cầu. Đặc biệt, biện pháp bảo đảm chất lượng của nhà thầu này bị đánh giá là nêu chung chung, không có tính khả thi cho thực tế công trình.

Năng lực của liên danh trúng thầu

Liên danh trúng thầu gồm Công ty TNHH Xây dựng Cường Thịnh Hưng (đứng đầu liên danh) và Công ty TNHH Khởi Nghiệp Xanh. Cả hai doanh nghiệp này đều là những cái tên quen thuộc trong hoạt động đấu thầu tại địa phương.

Công ty TNHH Xây dựng Cường Thịnh Hưng (MSDN: vn2200714372), có địa chỉ tại Ấp Hòa Mỹ, Phường Mỹ Xuyên, Cần Thơ, được thành lập năm 2016, người đại diện pháp luật là ông Ngô Quốc Cường. Trong lịch sử đấu thầu tính đến tháng 03/2026 doanh nghiệp này đã tham gia 34 gói thầu, trong đó trúng 19 gói, trượt 12 gói, 3 chưa có kết quả, 0 gói đã bị huỷ. Tổng giá trúng thầu (bao gồm liên danh): 36.566.093.851 đồng.

Đáng chú ý, chỉ trong tháng 02/2026, doanh nghiệp này cũng đã được Phòng Kinh tế xã Nhu Gia lựa chọn thực hiện 2 gói thầu Thi công xây dựng công trình trị giá 3.339.000.000 đồng thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Công ty TNHH Khởi Nghiệp Xanh (MSDN: vn2200759285), có địa chỉ tại Ấp Phú Tức, Xã Mỹ Hương, Cần Thơ, thành lập năm 2019 do ông Sơn Thanh Dũng là người đại diện pháp luật. Trong lịch sử đấu thầu đã tham gia 43 gói thầu, trong đó trúng 31 gói, trượt 11 gói, 1 chưa có kết quả, 0 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 24.882.257.067 đồng.

Tính riêng trong giai đoạn 2025-2026 doanh nghiệp này đã trúng 18/26 gói tham gia, trong đó có một số gói có giá trị lớn như:

Gói thầu số 01: Xây dựng tại Phòng Kinh tế xã An Thạnh, trị giá 2.940.000.000 đồng (tháng 03/2026)

Gói thầu số 01: Xây dựng công trình tại Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng, trị giá 3.150.655.425 đồng (tháng 07/2025)

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thạnh Trị, trị giá 4.800.042.133 đồng (tháng 05/2025)

Gói thầu:Thi công xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường kênh Hồ Nước Ngọt tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Châu Thành, trị giá 1.950.000.000 đồng (tháng 05/2025)

Góc nhìn chuyên gia

Phân tích về trường hợp này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TPHCM) cho rằng: "Trong đấu thầu xây lắp, giá thấp là yếu tố quan trọng nhưng tính tuân thủ kỹ thuật mới là điều kiện tiên quyết. Việc nhà thầu chào giá thấp nhưng hồ sơ kỹ thuật không đáp ứng thiết kế, thiếu các biện pháp thi công then chốt thì việc bị loại là đúng quy định, nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn cho công trình công cộng."

Tuy nhiên, vị chuyên gia này cũng lưu ý, đối với các nhà thầu "quen mặt" thường xuyên trúng thầu tại một địa phương, cơ quan chức năng và chủ đầu tư cần đảm bảo tính công bằng, minh bạch tối đa để tránh dư luận về việc "ưu ái" doanh nghiệp thân hữu, đúng theo tinh thần của Luật Đấu thầu 2023.