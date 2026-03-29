Tân Hòa, Tây Ninh: Vì sao Liên danh SNO.11 bị loại tại gói thầu làm đường hơn 6 tỷ?

Việc thiếu sót nội dung cam kết trách nhiệm thành viên liên danh theo quy định mới đã khiến Liên danh SNO.11 đánh mất cơ hội tại dự án Đường SNO.11 do Phòng Kinh tế xã Tân Hòa làm chủ đầu tư

Vừa qua, Phòng Kinh tế xã Tân Hòa (tỉnh Tây Ninh) đã hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây dựng thuộc công trình Đường SNO.11. Đây là dự án quan trọng sử dụng nguồn vốn ngân sách Tỉnh hỗ trợ kết hợp ngân sách xã, nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông trên địa bàn. Theo Quyết định số 305/QĐ-PKT ngày 24/03/2026 do bà Lương Hiền Thảo – Trưởng phòng Kinh tế xã Tân Hòa ký phê duyệt, đơn vị được lựa chọn thực hiện gói thầu là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Đồng Tiến.

Quyết định số 305/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Cạnh tranh trực diện và cái kết bất ngờ

Theo Biên bản mở thầu qua mạng, gói thầu có giá dự toán 6.556.122.571 đồng, thu hút 02 nhà thầu tham gia là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Đồng Tiến và Liên danh SNO.11 (gồm Công ty TNHH Tư vấn Thương mại Xây dựng Quang Vinh và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xây dựng Công trình Hải Đăng).

Về mặt con số, Liên danh SNO.11 đưa ra mức giá 6.484.670.238 đồng. Trong khi đó, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Đồng Tiến chào giá thấp hơn với 6.206.205.655 đồng. Mặc dù giá dự thầu của cả hai đều nằm trong khung ngân sách cho phép, nhưng bước ngoặt thực sự nằm ở khâu đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất kỹ thuật (E-HSDT).

Tại Báo cáo đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia đã chỉ ra sai sót nghiêm trọng của Liên danh SNO.11. Cụ thể, bảo đảm dự thầu của đơn vị này không đáp ứng quy định tại Mẫu số 04B của E-HSMT. Theo ghi chú pháp lý bắt buộc, bảo lãnh dự thầu của liên danh phải có nội dung cam kết về trách nhiệm của tất cả các thành viên trong liên danh khi vi phạm quy định dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu. Việc thiếu sót nội dung này đồng nghĩa với việc hồ sơ của liên danh không đủ điều kiện pháp lý để đi tiếp vào vòng xét giá, dù mức giá đề xuất có hấp dẫn đến đâu.

Năng lực nhà thầu trúng thầu

Với việc đối thủ lớn nhất bị loại ngay từ "vòng gửi xe", Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Đồng Tiến đã thuận lợi giành được hợp đồng với giá trúng thầu 6.206.205.655 đồng. Mức giá này giúp tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hơn 350 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 5,3%.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Đồng Tiến: (MSDN vn3900557215), có địa chỉ tại Đường CMT8, Khu Phố Hiệp Lễ, Phường Tân Ninh, Tây Ninh, được thành lập năm 2009, người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Thanh Tùng là một cái tên quen thuộc trong lĩnh vực xây lắp tại khu vực phía Nam.

Trong lịch sử đấu thầu tính đến tháng 03/2026 đã tham gia 120 gói thầu, trong đó trúng 49 gói, trượt 67 gói, 1 chưa có kết quả, 3 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh): 104.735.846.809 đồng. Tuy nhiên, một điểm đáng lưu ý là trong giai đoạn từ 2025 đến đầu 2026, nhà thầu này có dấu hiệu chững lại khi trượt tới 12/18 gói thầu tham gia gần nhất. Việc giành được gói thầu tại xã Tân Hòa lần này có thể xem là một sự củng cố lại vị thế của doanh nghiệp này trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt.

Góc nhìn chuyên gia và quy định pháp lý

Phân tích về trường hợp này, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TPHCM) nhận định: "Trong hoạt động đấu thầu, bảo đảm dự thầu là văn bản pháp lý ràng buộc trách nhiệm của nhà thầu với chủ đầu tư. Đối với hình thức liên danh, sự ràng buộc này phải bao trùm lên tất cả các thành viên. Việc nhà thầu thiếu sót các điều khoản cam kết theo mẫu quy định tại Thông tư 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính là một lỗi thiếu sót về hình thức nhưng mang bản chất pháp lý nghiêm trọng, dẫn đến việc bị loại là hoàn toàn đúng quy định."

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh, tinh thần của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP luôn hướng tới sự minh bạch và trách nhiệm giải trình. Các nhà thầu cần đặc biệt lưu ý đến các mẫu biểu mới, tránh những sai sót hành chính không đáng có làm ảnh hưởng đến nỗ lực chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật và năng lực thực tế.