TP HCM: Công ty Mai Sơn và những gói thầu xây lắp "về đích" cận kề giá dự toán [Kỳ 1]

Công ty Mai Sơn liên tiếp trúng các gói thầu lớn tại TP HCM. Dữ liệu cho thấy tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức khiêm tốn và quy trình lựa chọn nhà thầu có nhiều điểm đáng chú ý.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động đấu thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách tại tỉnh Bình Dương (nay thuộc TP. Hồ Chí Minh theo phương án sắp xếp hành chính mới) thời gian qua ghi nhận sự hiện diện thường xuyên của một số nhà thầu quen thuộc. Trong đó, Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Mai Sơn đang thu hút sự chú ý với tần suất trúng thầu ấn tượng và những con số tiết kiệm ngân sách cần được phân tích kỹ lưỡng.

Gói thầu hơn 5,5 tỷ đồng tại Bắc Tân Uyên

Mới đây nhất, Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Mai Sơn (gọi tắt là Công ty Mai Sơn) tiếp tục được chú ý qua gói thầu Thi công xây dựng thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng BTXM đường Tân Lập 40, Tân Lập 39 (giai đoạn 1).

Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Bắc Tân Uyên. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) được phê duyệt theo Quyết định số 55/QĐ-BQLDAĐTXD ngày 16/10/2025, do ông Nguyễn Duy Mỹ, Giám đốc, ký duyệt. Gói thầu có giá dự toán là 5.692.146.375 đồng.

Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng (Mã TBMT: IB2500466588). E-HSMT được phê duyệt theo Quyết định số 111/QĐ-BQLDAĐTXD ngày 23/10/2025. Tuy nhiên, theo Biên bản mở thầu ngày 03/11/2025, chỉ ghi nhận 2 nhà thầu tham dự: Công ty Mai Sơn và Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Xây dựng An Sinh Phát.

Kết quả, Công ty Mai Sơn đã trúng thầu với giá 5.570.898.743 đồng. So với giá dự toán, mức tiết kiệm đạt được là 121.247.632 đồng, tương đương tỷ lệ khoảng 2,13%.

Việc một gói thầu đấu thầu rộng rãi trị giá hơn 5,6 tỷ đồng chỉ thu hút được 2 nhà thầu tham gia và tỷ lệ tiết kiệm chỉ dừng ở mức hơn 2% đặt ra những băn khoăn ban đầu về tính cạnh tranh thực tế của gói thầu này.

Chân dung nhà thầu "trăm trận trăm thắng"?

Theo hồ sơ doanh nghiệp, Công ty Mai Sơn có mã số doanh nghiệp 3701633373, thành lập ngày 20/10/2009. Địa chỉ trụ sở đăng ký tại Số 156, Khu Phố Khánh Lộc, Phường Tân Khánh, TP. Hồ Chí Minh. Người đại diện theo pháp luật là ông Mai Hoàng Sơn, giữ chức vụ Giám đốc.

Dữ liệu tổng hợp cho thấy, Công ty Mai Sơn là một nhà thầu hoạt động rất tích cực. Tính đến tháng 11/2025, Công ty này đã tham gia 122 gói thầu, trong đó trúng 95 gói, trượt 24 gói, 3 gói chưa có kết quả. Tỷ lệ trúng thầu đạt mức rất cao, khoảng 77,8%. Tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập lên tới 373.712.231.306 đồng.

Tuy nhiên, chỉ số đáng chú ý nhất nằm ở hiệu quả kinh tế. Dữ liệu cho thấy tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của Công ty Mai Sơn là 98,26%. Điều này đồng nghĩa với việc, trung bình mỗi gói thầu, ngân sách chỉ tiết kiệm được khoảng 1,74%. Đây là một mức tiết kiệm được giới chuyên môn đánh giá là rất thấp trong hoạt động đấu thầu công.

Xu hướng trúng thầu sát giá năm 2025

Quan sát hoạt động của Công ty Mai Sơn trong năm 2025 càng làm rõ nét hơn xu hướng này.

Điển hình là gói thầu Thi công xây lắp thuộc công trình Duy tu, dặm vá tuyến đường Trịnh Hoài Đức (ĐH 418), phường Khánh Bình, thành phố Tân Uyên cũ. Chủ đầu tư là UBND thành phố Tân Uyên. KHLCNT được phê duyệt theo Quyết định số 8260/QĐ-UBND ngày 15/11/2024 do ông Đoàn Hồng Tươi, Chủ tịch UBND TP Tân Uyên ký.

Gói thầu (Mã TBMT: IB2500060791) có giá dự toán 1.739.810.308 đồng. Ngày 10/04/2025, ông Đoàn Hồng Tươi ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (Số: KQ2500060791_2504100809), xác định Công ty Mai Sơn trúng thầu với giá 1.713.365.190 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 1,52%.

Gói thầu này có 3 nhà thầu tham gia, theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 42/2025/BC-PT ngày 01/04/2025, hai đối thủ còn lại là Hợp tác xã Dịch vụ Vận tải Xây dựng Công Minh và Công ty TNHH Một thành viên Trung Nhân đều không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm.

Một trường hợp khác là gói thầu Thi công xây lắp thuộc dự án Sửa chữa trụ sở Công an, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, hội trường, tường rào phía sau Ban chỉ huy quân sự phường Vĩnh Tân. Chủ đầu tư là UBND phường Vĩnh Tân. Gói thầu có giá 1.657.273.672 đồng. Công ty Mai Sơn trúng thầu với giá 1.642.937.805 đồng (Kết quả ghi nhận ngày 18/02/2025). Tỷ lệ tiết kiệm ở mức rất thấp, chỉ khoảng 0,86%.

Việc một nhà thầu liên tục trúng nhiều gói thầu trong thời gian ngắn, với giá trúng thầu luôn bám sát giá dự toán, đặt ra nhiều câu hỏi cần được làm rõ: Năng lực của nhà thầu này có thực sự vượt trội đến mức không cần giảm giá nhiều, hay tính cạnh tranh trong các cuộc đấu thầu có sự tham gia của Công ty Mai Sơn chưa thực sự được đảm bảo? Và liệu có tồn tại một quy luật nào đó trong việc lựa chọn nhà thầu tại các chủ đầu tư mà Công ty Mai Sơn thường xuyên góp mặt?

