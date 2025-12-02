Hà Nội

Bạn đọc

TP HCM: Công ty Mai Sơn và những gói thầu xây lắp "về đích" cận kề giá dự toán [Kỳ 1]

Công ty Mai Sơn liên tiếp trúng các gói thầu lớn tại TP HCM. Dữ liệu cho thấy tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức khiêm tốn và quy trình lựa chọn nhà thầu có nhiều điểm đáng chú ý.

Hải Anh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động đấu thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách tại tỉnh Bình Dương (nay thuộc TP. Hồ Chí Minh theo phương án sắp xếp hành chính mới) thời gian qua ghi nhận sự hiện diện thường xuyên của một số nhà thầu quen thuộc. Trong đó, Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Mai Sơn đang thu hút sự chú ý với tần suất trúng thầu ấn tượng và những con số tiết kiệm ngân sách cần được phân tích kỹ lưỡng.

Gói thầu hơn 5,5 tỷ đồng tại Bắc Tân Uyên

Mới đây nhất, Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Mai Sơn (gọi tắt là Công ty Mai Sơn) tiếp tục được chú ý qua gói thầu Thi công xây dựng thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng BTXM đường Tân Lập 40, Tân Lập 39 (giai đoạn 1).

Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Bắc Tân Uyên. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) được phê duyệt theo Quyết định số 55/QĐ-BQLDAĐTXD ngày 16/10/2025, do ông Nguyễn Duy Mỹ, Giám đốc, ký duyệt. Gói thầu có giá dự toán là 5.692.146.375 đồng.

Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng (Mã TBMT: IB2500466588). E-HSMT được phê duyệt theo Quyết định số 111/QĐ-BQLDAĐTXD ngày 23/10/2025. Tuy nhiên, theo Biên bản mở thầu ngày 03/11/2025, chỉ ghi nhận 2 nhà thầu tham dự: Công ty Mai Sơn và Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Xây dựng An Sinh Phát.

Kết quả, Công ty Mai Sơn đã trúng thầu với giá 5.570.898.743 đồng. So với giá dự toán, mức tiết kiệm đạt được là 121.247.632 đồng, tương đương tỷ lệ khoảng 2,13%.

Việc một gói thầu đấu thầu rộng rãi trị giá hơn 5,6 tỷ đồng chỉ thu hút được 2 nhà thầu tham gia và tỷ lệ tiết kiệm chỉ dừng ở mức hơn 2% đặt ra những băn khoăn ban đầu về tính cạnh tranh thực tế của gói thầu này.

screen-shot-2025-12-02-at-103408.png
Ảnh minh hoạ

Chân dung nhà thầu "trăm trận trăm thắng"?

Theo hồ sơ doanh nghiệp, Công ty Mai Sơn có mã số doanh nghiệp 3701633373, thành lập ngày 20/10/2009. Địa chỉ trụ sở đăng ký tại Số 156, Khu Phố Khánh Lộc, Phường Tân Khánh, TP. Hồ Chí Minh. Người đại diện theo pháp luật là ông Mai Hoàng Sơn, giữ chức vụ Giám đốc.

Dữ liệu tổng hợp cho thấy, Công ty Mai Sơn là một nhà thầu hoạt động rất tích cực. Tính đến tháng 11/2025, Công ty này đã tham gia 122 gói thầu, trong đó trúng 95 gói, trượt 24 gói, 3 gói chưa có kết quả. Tỷ lệ trúng thầu đạt mức rất cao, khoảng 77,8%. Tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập lên tới 373.712.231.306 đồng.

Tuy nhiên, chỉ số đáng chú ý nhất nằm ở hiệu quả kinh tế. Dữ liệu cho thấy tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của Công ty Mai Sơn là 98,26%. Điều này đồng nghĩa với việc, trung bình mỗi gói thầu, ngân sách chỉ tiết kiệm được khoảng 1,74%. Đây là một mức tiết kiệm được giới chuyên môn đánh giá là rất thấp trong hoạt động đấu thầu công.

Xu hướng trúng thầu sát giá năm 2025

Quan sát hoạt động của Công ty Mai Sơn trong năm 2025 càng làm rõ nét hơn xu hướng này.

Điển hình là gói thầu Thi công xây lắp thuộc công trình Duy tu, dặm vá tuyến đường Trịnh Hoài Đức (ĐH 418), phường Khánh Bình, thành phố Tân Uyên cũ. Chủ đầu tư là UBND thành phố Tân Uyên. KHLCNT được phê duyệt theo Quyết định số 8260/QĐ-UBND ngày 15/11/2024 do ông Đoàn Hồng Tươi, Chủ tịch UBND TP Tân Uyên ký.

Gói thầu (Mã TBMT: IB2500060791) có giá dự toán 1.739.810.308 đồng. Ngày 10/04/2025, ông Đoàn Hồng Tươi ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (Số: KQ2500060791_2504100809), xác định Công ty Mai Sơn trúng thầu với giá 1.713.365.190 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 1,52%.

Gói thầu này có 3 nhà thầu tham gia, theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 42/2025/BC-PT ngày 01/04/2025, hai đối thủ còn lại là Hợp tác xã Dịch vụ Vận tải Xây dựng Công Minh và Công ty TNHH Một thành viên Trung Nhân đều không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm.

Một trường hợp khác là gói thầu Thi công xây lắp thuộc dự án Sửa chữa trụ sở Công an, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, hội trường, tường rào phía sau Ban chỉ huy quân sự phường Vĩnh Tân. Chủ đầu tư là UBND phường Vĩnh Tân. Gói thầu có giá 1.657.273.672 đồng. Công ty Mai Sơn trúng thầu với giá 1.642.937.805 đồng (Kết quả ghi nhận ngày 18/02/2025). Tỷ lệ tiết kiệm ở mức rất thấp, chỉ khoảng 0,86%.

Việc một nhà thầu liên tục trúng nhiều gói thầu trong thời gian ngắn, với giá trúng thầu luôn bám sát giá dự toán, đặt ra nhiều câu hỏi cần được làm rõ: Năng lực của nhà thầu này có thực sự vượt trội đến mức không cần giảm giá nhiều, hay tính cạnh tranh trong các cuộc đấu thầu có sự tham gia của Công ty Mai Sơn chưa thực sự được đảm bảo? Và liệu có tồn tại một quy luật nào đó trong việc lựa chọn nhà thầu tại các chủ đầu tư mà Công ty Mai Sơn thường xuyên góp mặt?

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

[Kỳ 2] Năm 2025 của Công ty Mai Sơn: Giải mã tần suất trúng thầu và những con số biết nói

Bạn đọc

Công ty Phúc Khang: Liên tiếp trúng thầu tiền tỷ tại Nhiệt điện Duyên Hải

Chỉ trong thời gian ngắn cuối năm 2025, Công ty Phúc Khang đã liên tiếp trúng nhiều gói thầu cung cấp vật tư, thiết bị tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải (Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1) là một trong những đơn vị có hoạt động đấu thầu mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh điện rất sôi động. Trong năm 2025, đơn vị này đã tổ chức lựa chọn nhà thầu cho hàng loạt gói thầu lớn. Qua phân tích dữ liệu đấu thầu công khai, Công ty TNHH Thương mại Vật tư Phúc Khang (gọi tắt là Công ty Phúc Khang) nổi lên là một đối tác thường xuyên trúng thầu tại đơn vị này.

"Gương mặt thân quen" tại Nhiệt điện Duyên Hải

Xem chi tiết

Bạn đọc

Vĩnh Long: Gói thầu thiết bị 144 tỷ, xuất hiện "kỷ lục" giảm giá hơn 50 tỷ

Gói thầu mua sắm thiết bị dạy học tại Vĩnh Long vừa ghi nhận sự tham gia của 11 nhà thầu. Đáng chú ý, biên bản mở thầu lộ diện mức giảm giá "gây sốc" tới gần 36%, đưa giá dự thầu từ 144 tỷ xuống còn hơn 92 tỷ đồng, đặt ra bài toán khó về chất lượng và tiến độ.

Thông tin từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận, ngày 28/11/2025, Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long đã hoàn tất mở thầu gói thầu "Cung cấp và lắp đặt thiết bị" (Mã gói thầu: BP2500469003). Đây là hạng mục quan trọng thuộc dự án "Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 8 và lớp 9 cho các trường Trung học cơ sở", được phê duyệt tại Quyết định số 956/QĐ-BQL ngày 10/11/2025.

Với giá gói thầu được phê duyệt là 144.080.308.000 đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, gói thầu này được xem là "miếng bánh" hấp dẫn bậc nhất thị trường thiết bị giáo dục khu vực Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn cuối năm 2025. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, với thời gian thực hiện hợp đồng kéo dài 600 ngày.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu thiết bị Vĩnh Long: Trách nhiệm của Chủ đầu tư và yêu cầu thượng tôn pháp luật [Kỳ 5]

Hàng loạt bất cập tại gói thầu 144,9 tỷ đồng chưa được giải quyết triệt để. Các chuyên gia pháp lý nhấn mạnh việc tuân thủ Luật Đấu thầu là tối quan trọng để đảm bảo cạnh tranh, minh bạch.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, gói thầu "Cung cấp và lắp đặt thiết bị" (Mã TBMT: IB2500482459) trị giá 144.921.958.000 đồng do Ban QLDA Vĩnh Long làm chủ đầu tư đã đi qua giai đoạn làm rõ E-HSMT nhưng những "nút thắt" cơ bản vẫn chưa được tháo gỡ. Việc Chủ đầu tư bảo lưu các tiêu chí gây tranh cãi không chỉ gây bức xúc cho các nhà thầu mà còn tiềm ẩn rủi ro pháp lý và ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư công.

Hệ thống lại các "rào cản" chưa được tháo gỡ

Xem chi tiết

Vĩnh Long: Gói thầu thiết bị 158 tỷ đồng, xuất hiện nhà thầu giảm tới gần 60 tỷ đồng

Vĩnh Long: Gói thầu thiết bị 158 tỷ đồng, xuất hiện nhà thầu giảm tới gần 60 tỷ đồng

Tại gói thầu mua sắm thiết bị giáo dục trị giá hơn 158 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư, biên bản mở thầu ghi nhận cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa 7 nhà thầu. Đáng chú ý, mức giá dự thầu thấp nhất chỉ gần 100 tỷ đồng, tạo ra tỷ lệ tiết kiệm "siêu khủng" lên tới gần 37%.

Bắc Tân Uyên (TP HCM): Công ty Công Minh "một mình một ngựa" trúng

Công ty Tân Thành "một mình một ngựa" trúng loạt gói thầu tại Bắc Tân Uyên

Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần của tháng 11/2025, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hạ tầng Tân Thành đã liên tiếp trúng 2 gói thầu xây lắp hàng chục tỷ đồng tại Ban QLDA ĐTXD khu vực Bắc Tân Uyên. Đáng chú ý, cả 2 gói thầu này đều vắng bóng đối thủ cạnh tranh và có tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức thấp.

TP HCM: Công ty Phát Đại Lộc "một mình một ngựa" trúng gói thầu hơn 8 tỷ

TP HCM: Công ty Phát Đại Lộc "một mình một ngựa" trúng gói thầu hơn 8 tỷ

Là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ và trúng gói thầu nâng cấp đường giao thông trị giá hơn 8,3 tỷ đồng tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Bắc Tân Uyên, năng lực của Công ty TNHH MTV Xây dựng Phát Đại Lộc đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế trong đấu thầu.

Vĩnh Long: Gói thầu thiết bị 158 tỷ đồng, xuất hiện nhà thầu giảm tới gần 60 tỷ đồng

Vĩnh Long: Gói thầu thiết bị 158 tỷ đồng, xuất hiện nhà thầu giảm tới gần 60 tỷ đồng

Tại gói thầu mua sắm thiết bị giáo dục trị giá hơn 158 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư, biên bản mở thầu ghi nhận cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa 7 nhà thầu. Đáng chú ý, mức giá dự thầu thấp nhất chỉ gần 100 tỷ đồng, tạo ra tỷ lệ tiết kiệm "siêu khủng" lên tới gần 37%.

Tân Đông Hiệp: Thành Tân Thuận trúng "đúp" 2 gói thầu xây dựng trong một ngày, tiết kiệm siêu thấp

Tân Đông Hiệp: Thành Tân Thuận trúng "đúp" 2 gói thầu xây dựng trong một ngày, tiết kiệm siêu thấp

Chỉ trong ngày 14/11/2025, Công ty TNHH Xây dựng Thành Tân Thuận đã được UBND phường Tân Đông Hiệp phê duyệt trúng cùng lúc 2 gói thầu xây dựng hạ tầng. Đáng chú ý, tại cả hai gói thầu này, doanh nghiệp đều tham gia với tư cách "một mình một ngựa" và trúng thầu với mức tiết kiệm cho ngân sách chưa đến 0,22%.