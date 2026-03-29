Xã Thạnh Phú: Hàng loạt nhà thầu "ngã ngựa" vì lỗi kỹ thuật tại dự án đường Trần Thị Tiết

Một kịch bản quen thuộc lại tái diễn tại xã Thạnh Phú khi các nhà thầu giá thấp đồng loạt bị loại do hồ sơ kỹ thuật không đạt, nhường sân cho liên danh có giá bỏ thầu cao hơn

Vừa qua, UBND xã Thạnh Phú đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây lắp thuộc dự án Nâng cấp đường Trần Thị Tiết (N8; N9; NB-N19). Đáng chú ý, dù có sự tham gia của 05 nhà thầu với tỷ lệ giảm giá sâu, nhưng bên mời thầu đã loại 04 đối thủ để lựa chọn liên danh có giá bỏ thầu cao nhất trong nhóm giảm giá.

Cuộc đấu giá "ngược" kỳ lạ

Theo Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 25/3/2026 của UBND xã Thạnh Phú, đơn vị trúng thầu là Liên danh thi công Nâng cấp đường Trần Thị Tiết (bao gồm Công ty TNHH xây dựng Thạnh Phú và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Xây dựng Tuấn Kiệt). Giá trúng thầu được phê duyệt là 6.693.248.000 đồng (giá gói thầu 6.809.767.542 đồng), đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1,7%.

Tuy nhiên, nhìn vào Biên bản mở thầu ngày 13/02/2026, dư luận không khỏi thắc mắc khi có nhiều nhà thầu đưa ra mức giảm giá cực sâu nhưng đều bị loại ở bước đánh giá kỹ thuật. Cụ thể mức giá dự thầu của các doanh nghiệp như sau:

Công ty TNHH Thương mại - Xây lắp điện và công trình dân dụng Ngọc Thơ: 5.854.140.707 đồng (giảm 14,03%).

Liên danh gói thầu Thi công xây lắp: 5.920.584.201 đồng (giảm 12,7%).

Công ty TNHH Một thành viên xây dựng công trình Vĩnh Sơn: 6.539.679.175 đồng (giảm 11%).

Liên danh thi công Nâng cấp đường Trần Thị Tiết: 6.693.248.171 đồng (giảm 1,7%).

Công ty TNHH Trần Phú: 6.096.068.959 đồng (không giảm giá).

“Rào cản” từ những lỗi kỹ thuật khó tin

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 04/BCĐG do Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và Xây dựng Gia Long thực hiện, lý do 04 nhà thầu bị loại tập trung chủ yếu vào các lỗi hồ sơ. Cụ thể: Công ty TNHH Ngọc Thơ bị loại vì không đáp ứng tiêu chuẩn quy chuẩn; Liên danh gói thầu Thi công xây lắp bị đánh giá không đạt do áp dụng các văn bản pháp luật hết hiệu lực và sơ đồ tổ chức không phù hợp. Tương tự, Công ty TNHH Trần Phú và Công ty TNHH Một thành viên xây dựng công trình Vĩnh Sơn cũng dừng bước vì các lỗi về biểu đồ nhân lực và vệ sinh môi trường.

Việc các nhà thầu chuyên nghiệp cùng lúc mắc những lỗi cơ bản về hình thức hồ sơ tại một gói thầu có mức giảm giá sâu đặt ra dấu hỏi về tính thực chất của cuộc thầu. Phải chăng đây là dấu hiệu của việc "quân xanh, quân đỏ" hay hồ sơ mời thầu đang cài cắm những tiêu chí làm khó nhà thầu lạ?

Chân dung liên danh trúng thầu

Đơn vị trúng thầu là Liên danh thi công Nâng cấp đường Trần Thị Tiết với giá trúng thầu 6.693.248.000 đồng. Liên danh này bao gồm:

Công ty TNHH xây dựng Thạnh Phú: (Mã số doanh nghiệp 1300419403), thành lập năm 2007. Theo dữ liệu hệ thống, công ty này đã tham gia 30 gói thầu, trong đó trúng 23 gói. Trong giai đoạn 2025-2026, công ty từng trúng gói thầu Thi công xây dựng công trình tại Ban Quản lý dự án khu vực Thạnh Phú trị giá hơn 15,5 tỷ đồng.

Gói thầu: Chi phí thi công xây dựng trị giá 1.819.136.555 đồng (tháng 07/2025);

Gói thầu: Thi công xây dựng công trình, trị giá 4.524.228.944 đồng (tháng 06/2025) cả hai gói thầu đều do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Thạnh Phú làm chủ đầu tư.

Góc nhìn chuyên gia

Phân tích về trường hợp này, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TPHCM) chia sẻ: "Theo quy định của Luật Đấu thầu 2023, mục tiêu tối thượng là cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế. Khi có nhiều nhà thầu giảm giá sâu bị loại vì lỗi kỹ thuật, chủ đầu tư cần xem xét kỹ việc làm rõ hồ sơ dự thầu theo Điều 28 Nghị định 214/2025/NĐ-CP để tránh lãng phí ngân sách và đảm bảo tính minh bạch."

Dưới góc độ chuyên gia đấu thầu, ông Nguyễn Quốc Vũ cho rằng việc nhà thầu trúng thầu sát giá trong khi các đối thủ giảm giá sâu đều "tự loại" mình bằng những lỗi sơ đẳng là một kịch bản cần các cơ quan chức năng hậu kiểm kỹ lưỡng để đảm bảo trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư.