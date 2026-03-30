Mỹ An: Ba nhà thầu cạnh tranh gói thầu xây trường Tiểu học Mỹ An

Ba nhà thầu đang cạnh tranh tại gói thầu hơn 2,3 tỷ đồng ở xã Mỹ An, trong đó xuất hiện nhà thầu đưa ra mức giá giảm sâu tới 16,9%.

Dự án Sửa chữa, cải tạo trường Tiểu học Mỹ An tại xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh đang trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư xây dựng địa phương. Với tổng mức đầu tư 4.000.000.000 đồng theo Quyết định số 487/QĐ-UBND ký ngày 17/03/2026, gói thầu "Thi công xây dựng" (mã gói thầu BP2600145406) được kỳ vọng sẽ thay đổi diện mạo hạ tầng giáo dục nơi đây. Tuy nhiên, nhìn từ biên bản mở thầu, những con số đang đặt ra nhiều vấn đề cần phân tích về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế.

Từ biên bản mở thầu với những con số "biết nói"

Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, vào lúc 08 giờ 03 phút ngày 27/03/2026, Ban Quản lý dự án xã Mỹ An đã hoàn thành biên bản mở thầu gói thầu: Thi công xây dựng (Mã TBMT: IB2600103230) thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo trường Tiểu học Mỹ An. Gói thầu này có giá dự toán được duyệt là 2.317.036.000 đồng.

Biên bản mở thầu ghi nhận sự tham gia của 03 nhà thầu với các mức giá dự thầu sau giảm giá đầy kịch tính:

Biên bản mở thầu. Nguồn: MSC

Công ty TNHH Dương Đại Cát Đồng Tháp: Giá dự thầu 2.336.814.732 đồng, giảm giá 16,9%, giá sau giảm giá còn 1.941.893.042 đồng.

Công ty CP Xây dựng 1-7: Giá dự thầu 2.315.652.321 đồng, giảm giá 13,5%, giá sau giảm giá còn 2.003.039.258 đồng.

Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ và Thương mại Đức Trường NA: Giá dự thầu 2.316.541.222 đồng, giảm giá 1%, giá sau giảm giá là 2.293.375.810 đồng.

Nếu xét thuần túy về yếu tố giá thấp nhất, Công ty TNHH Dương Đại Cát Đồng Tháp đang tạm chiếm ưu thế tuyệt đối khi bỏ xa các đối thủ còn lại với mức tiết kiệm cho ngân sách lên đến hơn 375 triệu đồng so với giá dự toán. Tuy nhiên, trong lĩnh vực xây lắp, câu chuyện "giá thấp nhất" luôn đi kèm với những nghi ngại về khả năng bù lỗ hoặc cắt giảm chất lượng công trình để đảm bảo lợi nhuận.

Năng lực nhà thầu: "Kẻ tám lạng, người nửa cân"

Đi sâu vào phân tích hồ sơ năng lực, dư luận không khỏi quan tâm đến bề dày kinh nghiệm của các đơn vị tham gia.

Công ty CP Xây dựng 1-7 (MSDN: 2900574730) có trụ sở tại xóm Xuân Sơn, xã Hùng Châu, Nghệ An là cái tên đáng gờm. Tính đến tháng 03/2026, đơn vị này đã tham gia 54 gói thầu, trúng 44 gói với tổng giá trị trúng thầu lên tới hơn 226 tỷ đồng. Đặc biệt, trong năm 2025, nhà thầu này duy trì tỉ lệ trúng thầu cực cao tại khu vực Tây Ninh và Long An, được thể hiện qua các gói thầu. Cụ thể:

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình và đảm bảo an toàn giao thông tại UBND xã Đức Châu trị giá 17.550.201.000 đồng (tháng 01/2026)

Gói thầu: Thi công xây dựng tại Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh, trị giá 2.550.934.000 đồng (tháng 12/2025)

Gói thầu: Thi công xây dựng tại Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Long An, trị giá 3.852.094.000 đồng (tháng 11/2025)

Gói thầu: Thi công xây dựng tại Trung tâm Thuỷ lợi và Nước sạch, trị giá 4.247.475.000 đồng (tháng 08/2025)

Trong khi đó, Công ty TNHH Dương Đại Cát Đồng Tháp (MSDN: 1402158454), dù có trụ sở tại số 606/2 Trần Hưng Đạo, phường Cao Lãnh, Đồng Tháp, cũng không hề kém cạnh khi đã tham gia 106 gói thầu. Dù tỉ lệ trượt thầu khá cao (73 gói), nhưng đơn vị này lại sở hữu kinh nghiệm dày dạn trong các gói thầu sửa chữa, bảo trì tương tự tại khu vực phía Nam trong năm 2025. Cụ thể:

Gói thầu xây lắp tại Phòng Kinh tế xã Phong Mỹ, trị giá 1.216.757.000 đồng (tháng 03/2026)

Gói thầu số 02: Thi công xây dựng, trị giá 1.305.458.000 đồng; Gói thầu số 02: Thi công xây dựng, trị giá 1.435.445.000 đồng, tại Văn phòng HĐND và UBND xã Hòa Long (tháng 12/2025)

Riêng Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ và Thương mại Đức Trường NA (MSDN: 1101956040) có địa chỉ sau sáp nhập tại tỉnh Tây Ninh, tuy số lượng gói thầu tham gia ít hơn (08 gói) nhưng lại sở hữu tỉ lệ trúng thầu ổn định (trúng 05 gói). Việc đơn vị này đưa ra mức giảm giá chỉ 1% (kém cạnh tranh nhất về giá) đặt ra nghi vấn liệu đây có phải là bước đi thận trọng hay một chiến thuật khác trong cuộc đua này?

Góc nhìn chuyên gia:

Trao đổi về trường hợp mức giá giảm tới 16,9%, chuyên gia đấu thầu Đào Giang nhận định: "Theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, mục tiêu của đấu thầu là hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, nếu giá dự thầu thấp bất thường, chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu giải trình làm rõ cơ cấu đơn giá. Nếu không giải trình thuyết phục được cách thức tổ chức thi công để có mức giá đó mà vẫn đảm bảo chất lượng, nhà thầu có thể bị loại để tránh rủi ro bỏ thầu giá thấp rồi 'bỏ của chạy lấy người' hoặc thi công gian dối".

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15 cùng Thông tư 79/2025/TT-BTC đã siết chặt trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư. Mọi quy trình từ lập hồ sơ mời thầu đến xét thầu đều phải thực hiện trên hệ thống mạng để đảm bảo cạnh tranh, công bằng. Trong trường hợp này, Ban Quản lý dự án xã Mỹ An phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác khi chấm điểm kỹ thuật và năng lực tài chính của 03 nhà thầu, đặc biệt là việc đối chiếu các hợp đồng tương tự đã thực hiện trong năm 2025".

Gói thầu tại trường Tiểu học Mỹ An đang ở giai đoạn xét thầu. Dù ai trúng thầu, điều quan trọng nhất vẫn là công trình phải đảm bảo chất lượng để phục vụ các em học sinh. Tuy nhiên, những nghi vấn về mức giá giảm sâu "ngỡ ngàng", về năng lực thực tế so với số lượng gói thầu đã tham gia, hay sự hiện diện của các đơn vị tư vấn quen thuộc là những vấn đề cần được phản ánh rõ nét.

Dư luận mong chờ một quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu không chỉ dựa trên con số giá rẻ, mà phải dựa trên sự tổng hòa của năng lực, kinh nghiệm và trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư. Sự minh bạch trong gói thầu này sẽ là minh chứng cho việc thực thi nghiêm túc các quy định pháp luật về đấu thầu tại địa phương.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu này ngay khi có quyết định phê duyệt chính thức.