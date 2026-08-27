Can thiệp khẩn cứu cơ hội phát triển thất phải cho thai nhi 26 tuần

Thai nhi 26 tuần mắc bệnh tim bẩm sinh nặng được nong van động mạch phổi xuyên tử cung, tái lập dòng máu từ thất phải lên động mạch phổi.

“Cửa sổ vàng” thu hẹp từng ngày ở thai nhi 23 tuần tuổi

Ngày 26/8/2026, ê-kíp Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi Đồng 1 thực hiện thành công ca can thiệp tim bào thai xuyên tử cung thứ 15 tại TP HCM. Trường hợp đặc biệt bởi thai nhi mới 26 tuần 1 ngày, có buồng thất phải rất nhỏ và tình trạng thiểu sản tiếp tục tiến triển.

Thai phụ sinh năm 2000, từ Hà Nội, mang thai lần 3 bằng phương pháp thụ thai tự nhiên. Trong quý I thai kỳ, các lần khám chưa phát hiện bất thường, kết quả sàng lọc trước sinh không xâm lấn thuộc nhóm nguy cơ thấp.

Đến 23 tuần 5 ngày, siêu âm tim thai phát hiện không lỗ van động mạch phổi – vách liên thất kín (Pulmonary Atresia with Intact Ventricular Septum - PA-IVS). Đây là bệnh tim bẩm sinh nặng, trong đó đường thoát máu từ thất phải lên động mạch phổi bị bít kín.

Khi không có dòng máu xuôi chiều qua van động mạch phổi, thất phải có nguy cơ kém phát triển, tiến tới thiểu sản nặng. Sau gần 3 tuần theo dõi, từ 23 tuần 5 ngày đến 26 tuần 1 ngày, các bác sĩ ghi nhận thất phải tiếp tục phát triển kém, không có dòng máu xuôi chiều qua van động mạch phổi và hở van ba lá nặng.

Chức năng hai thất chưa suy giảm rõ và chưa ghi nhận thông nối bất thường giữa thất phải và động mạch vành. Tuy nhiên, thời gian chờ đợi để can thiệp ngày càng hạn hẹp.

Các bác sĩ thực hiện kỹ thuật nong van động mạch phổi cho thai nhi trong bụng mẹ - Ảnh BVCC

Nong van động mạch phổi ngay trong bụng mẹ

Ngày 25/8, Bệnh viện Từ Dũ tổ chức hội chẩn khẩn với Bệnh viện Nhi Đồng 1. Hồ sơ và dữ liệu chẩn đoán hình ảnh cũng được gửi tham vấn các chuyên gia quốc tế tại Áo và Ý. Các chuyên gia thống nhất với ê-kíp TP HCM về sự cần thiết phải can thiệp sớm do điều kiện giải phẫu không cho phép kéo dài thời gian chờ đợi.

Sau khi cân nhắc lợi ích, nguy cơ và tư vấn cho gia đình, các bác sĩ chỉ định nong van động mạch phổi bào thai khẩn cấp. Mục tiêu là tái lập dòng máu từ thất phải lên động mạch phổi, ngăn chặn hoặc làm chậm quá trình thiểu sản thất phải, tạo điều kiện cho buồng tim này tiếp tục phát triển.

Năm ê-kíp chuyên môn được huy động, gồm can thiệp bào thai sản khoa, thông tim can thiệp, sơ sinh, gây mê hồi sức và phẫu thuật sản khoa.

Lúc 8h15 ngày 26/8, ca can thiệp bắt đầu. Thai phụ được gây mê nội khí quản; thai nhi được gây mê, giãn cơ và xoay về tư thế thuận lợi cho đường tiếp cận tim.

Dưới hướng dẫn liên tục của siêu âm, kim 18G được đưa qua thành bụng, thành tử cung và thành ngực thai nhi để tiếp cận buồng thoát thất phải. Qua nòng kim, hệ thống dây dẫn và bóng nong được đưa vào tim thai. Dây dẫn xuyên qua vị trí van động mạch phổi bị bít kín và tiến vào động mạch phổi. Sau khi xác định bóng đúng vị trí, các bác sĩ tiến hành nong van.

Ngay sau thủ thuật, siêu âm ghi nhận dòng máu từ thất phải qua van động mạch phổi lên động mạch phổi được tái lập và cải thiện rõ.

Ê-kíp thực hiện can thiệp cho thai nhi - Ảnh BVCC

Xử trí kịp thời biến chứng trong thủ thuật

Trong quá trình rút dụng cụ, thai nhi xuất hiện tràn dịch màng ngoài tim gây chèn ép tim. Tình trạng được phát hiện ngay trên siêu âm và xử trí tức thì. Các bác sĩ chọc hút khoảng 3 ml máu trong khoang màng ngoài tim để giải áp.

Sau xử trí, nhịp tim thai nhanh chóng ổn định ở mức 159 lần/phút, cơ tim co bóp tốt. Sau hơn 2 giờ phối hợp liên tục, ca can thiệp kết thúc.

Khoảng 4 giờ sau thủ thuật, thai phụ ổn định, không đau bụng, không có cơn gò và không ra huyết âm đạo. Siêu âm tiếp tục ghi nhận nhịp tim thai 159 lần/phút, chức năng co bóp cơ tim tốt và dòng máu từ thất phải qua van động mạch phổi được duy trì.

Thai kỳ tiếp tục được Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi Đồng 1 phối hợp theo dõi chặt chẽ. Các bác sĩ sẽ đánh giá dòng máu qua van động mạch phổi, kích thước và chức năng thất phải cùng sự phát triển của thai nhi trong những tuần tới.

PA-IVS là gì? Không lỗ van động mạch phổi – vách liên thất kín (PA-IVS) là bệnh tim bẩm sinh nặng, trong đó van động mạch phổi bị bít kín và không có thông liên thất. Tình trạng này có thể khiến thất phải kém phát triển. Với một số trường hợp phù hợp, can thiệp bào thai nhằm tái lập dòng máu qua van có thể được cân nhắc để tạo điều kiện cho thất phải phát triển trước sinh.

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