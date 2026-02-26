Sản phụ thứ 12 thành công can thiệp tim bào thai tại Việt Nam

Hành trình điều trị đặc biệt

Ngày 26/2, Bệnh viện Từ Dũ cho biết, sáng 25/02/2026, tại Bệnh viện Từ Dũ, một bé trai nặng 3,2 kg cất tiếng khóc chào đời khỏe mạnh sau ca mổ lấy thai an toàn ở tuần thai 39.

Đằng sau tiếng khóc ấy là hành trình 9 tháng đầy thử thách của người mẹ trẻ — sản phụ thứ 12 từng được can thiệp tim bào thai thành công tại bệnh viện. Ca mổ được thực hiện bởi ê-kíp sản khoa giàu kinh nghiệm, dưới sự tham gia trực tiếp của BS.CKII Trần Ngọc Hải – Giám đốc bệnh viện.

BS.CKII Trần Ngọc Hải và ê- kíp phẫu thuật lấy thai cho sản phụ - Ảnh BVCC

Ngay sau sinh, trẻ được siêu âm tim – phổi. Kết quả cho thấy chức năng tim và hô hấp ổn định, thích nghi tốt với tuần hoàn ngoài tử cung.

Thai phụ N.T (27 tuổi, TP HCM) mang thai lần hai, thai kỳ tự nhiên. Các mốc khám thai ban đầu thuận lợi: Siêu âm quý I không ghi nhận bất thường; Xét nghiệm sàng lọc trước sinh NIPT nguy cơ thấp.

Tuy nhiên, ở tuần thai 22–24, siêu âm tim thai chuyên sâu phát hiện bất thường cấu trúc tim: hẹp van động mạch phổi nặng kèm hở van ba lá. Thai phụ được chuyển hội chẩn và theo dõi tại Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Kết quả chọc ối phân tích nhiễm sắc thể cho thấy bộ nhiễm sắc thể bình thường - cơ sở quan trọng để đội ngũ chuyên môn cân nhắc chiến lược can thiệp nhằm cải thiện tiên lượng tim mạch cho thai nhi.

Ngay sau sinh, trẻ được siêu âm tim – phổi - Ảnh BVCC

Nguy cơ tim một thất và quyết định can thiệp trong tử cung

Trong quá trình theo dõi, bệnh lý tim thai tiến triển với biểu hiện thiểu sản thất phải tăng dần cả về hình thái và chức năng. Nếu không can thiệp, thai nhi có nguy cơ cao diễn tiến thành tim một thất - dạng bệnh tim bẩm sinh phức tạp, đòi hỏi nhiều giai đoạn phẫu thuật sau sinh và tiên lượng dài hạn nặng nề.

Sau hội chẩn liên viện, dựa trên đánh giá toàn diện cấu trúc tim, chức năng thất phải và điều kiện can thiệp, các bác sĩ thống nhất chỉ định thông tim bào thai nong van động mạch phổi dưới hướng dẫn siêu âm.

Mục tiêu của thủ thuật không chỉ giải quyết tình trạng hẹp van tại thời điểm can thiệp, mà quan trọng hơn là:

Tái lập dòng máu qua van phổi.

Duy trì và kích thích tăng trưởng thất phải trong giai đoạn còn lại của thai kỳ.

Bảo tồn khả năng đạt tuần hoàn hai thất hoặc ít nhất 1,5 thất sau sinh.

Đây là chiến lược nhằm thay đổi quỹ đạo bệnh lý, thay vì buộc phải đi theo lộ trình tim một thất.

Sản phụ đã sinh con an toàn - Ảnh BVCC

Dấu mốc kỹ thuật cao của Y học bào thai Việt Nam

10h sáng ngày 30/12/2025, ê-kíp Sản – Can thiệp bào thai – Tim mạch can thiệp của hai bệnh viện đã thực hiện thành công thủ thuật thông tim bào thai cho thai 29 tuần tuổi.

Đây là ca can thiệp thông tim bào thai đầu tiên được triển khai sau khi Bộ Y tế chính thức phê duyệt danh mục kỹ thuật trong lĩnh vực này - đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc làm chủ kỹ thuật cao của y học Việt Nam.

Sau can thiệp, thai phụ được theo dõi sát sao. Các đánh giá siêu âm định kỳ cho thấy huyết động cải thiện, thất phải tiếp tục phát triển.

Tiếng khóc chào đời thay đổi tiên lượng - Ảnh BVCC

Tiếng khóc chào đời thay đổi tiên lượng

Sáng 25/2/2026, hành trình ấy khép lại bằng một ca sinh an toàn. Bé trai 3,2kg khóc to ngay sau chào đời. Siêu âm tim – phổi sau sinh ghi nhận chức năng tim và hô hấp ổn định, thích nghi tốt với tuần hoàn ngoài tử cung.

Kết quả này phản ánh hiệu quả của: Can thiệp sớm đúng thời điểm; Theo dõi liên tục, sát sao; Phối hợp đa chuyên khoa chặt chẽ.

Dù trẻ vẫn cần được theo dõi tim mạch lâu dài, quỹ đạo bệnh lý đã được thay đổi theo hướng tích cực hơn đáng kể so với tiên lượng ban đầu.

Các chuyên gia can thiệp bào thai Bệnh viện Từ Dũ cho biết, can thiệp tim bào thai là một trong những kỹ thuật cao của y học bào thai hiện đại, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa: Sản khoa; Tim mạch nhi; Gây mê hồi sức; Chẩn đoán hình ảnh... Thành công của ca bệnh cho thấy năng lực làm chủ kỹ thuật, kiểm soát biến chứng và tổ chức theo dõi sau can thiệp ngày càng hoàn thiện.

Từ một thai nhi đứng trước nguy cơ tiến triển thành tim một thất, đến một trẻ sơ sinh có chức năng tim ổn định ngay sau chào đời - hành trình ấy là minh chứng rõ ràng cho giá trị của y học can thiệp trước sinh trong việc thay đổi tiên lượng bệnh lý ngay từ trong tử cung.