Cận cảnh loài thực vật trông như cái đuôi thỏ khiến giới decor phát cuồng

Giữa những bãi cỏ khô cằn ven Địa Trung Hải, một loài cỏ nhỏ bé với bông mềm nhìn như đuôi thỏ đã âm thầm “đốn tim” bao người yêu thiên nhiên.

T.B (tổng hợp)

Cỏ đuôi thỏ, tên khoa học Lagurus ovatus, là một loài thực vật thân thảo thuộc họ Hòa thảo (Poaceae), nổi bật nhờ những bông hoa hình bầu dục, phủ đầy lông mịn như đuôi thỏ con. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, người ta dễ dàng hiểu vì sao loài cây này trở thành “ngôi sao” trong trang trí nội thất, bó hoa khô và các concept chụp ảnh mang phong cách vintage. Sự mềm mại của cụm hoa không chỉ tạo cảm giác êm ái về thị giác mà còn gợi lên một nét dễ thương, gần như “đáng yêu hóa” cả không gian xung quanh.

Ảnh: Muller Seeds.

Nguồn gốc của cỏ đuôi thỏ trải dài khắp khu vực Địa Trung Hải, nơi khí hậu khô nóng và đất đai nghèo dinh dưỡng. Chính điều kiện khắc nghiệt này đã tạo nên một loài cây có sức sống bền bỉ đáng kinh ngạc. Cây thường cao khoảng 10–50 cm, lá hẹp, màu xanh xám, còn phần “đuôi thỏ” – thực chất là cụm hoa – ban đầu có màu trắng ngà, sau chuyển dần sang vàng nhạt hoặc be khi khô. Đặc biệt, khi được phơi khô, những bông cỏ vẫn giữ nguyên hình dáng và độ mềm mại, khiến chúng trở thành vật liệu lý tưởng cho trang trí lâu dài mà không cần bảo quản cầu kỳ.

Ảnh: iNaturalist.

Không giống nhiều loài hoa rực rỡ khác, vẻ đẹp của Lagurus ovatus nằm ở sự tinh tế và tối giản. Nó không áp đảo không gian mà nhẹ nhàng bổ sung, tạo điểm nhấn dịu dàng cho các bình hoa, góc bàn hay quán cà phê mang phong cách mộc. Trong nghệ thuật cắm hoa hiện đại, cỏ đuôi thỏ thường được nhuộm màu pastel như hồng phấn, tím nhạt hoặc xanh mint, giúp mở rộng khả năng sáng tạo và phù hợp với nhiều phong cách khác nhau, từ bohemian đến Scandinavian.

Ảnh: MatoRino.

Một điều thú vị là dù trông “mong manh”, cỏ đuôi thỏ lại rất dễ trồng. Chỉ cần gieo hạt ở nơi có nhiều ánh nắng, đất thoát nước tốt, cây có thể phát triển nhanh chóng mà không cần chăm sóc quá kỹ lưỡng. Chính sự “dễ tính” này khiến nó trở thành lựa chọn yêu thích của những người mới bắt đầu làm vườn hoặc muốn tạo một góc xanh nhỏ xinh trên ban công.

Ngày nay, cỏ đuôi thỏ không chỉ là một loài thực vật, mà còn là biểu tượng của sự nhẹ nhàng, thư thái và một lối sống chậm. Giữa nhịp sống hiện đại đầy áp lực, đôi khi chỉ cần một bình cỏ nhỏ với những “chiếc đuôi thỏ” mềm mại cũng đủ để mang lại cảm giác bình yên kỳ lạ.

Loài cá giả rắn độc khiến kẻ săn mồi 'chết khiếp'

Giữa những rạn san hô đầy màu sắc, có một sinh vật trông như rắn biển cực độc nhưng thực chất lại là một “kẻ giả mạo” bậc thầy.

Cá nhệch khoang (Myrichthys colubrinus), còn được gọi là “lươn rắn khoang”, là một trong những ví dụ ấn tượng nhất của hiện tượng bắt chước trong tự nhiên. Thuộc họ cá chình rắn, loài này phân bố rộng rãi ở các vùng biển nhiệt đới Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, đặc biệt quanh các rạn san hô và vùng đáy cát nông. Điều khiến nó trở nên nổi bật không phải kích thước hay sức mạnh, mà là vẻ ngoài đánh lừa gần như hoàn hảo.

Ngắm sinh vật trông như cái quạt khổng lồ rực rỡ dưới đáy biển

Dưới làn nước trong xanh vùng Caribe, có một sinh vật xòe rộng như chiếc quạt khổng lồ, uyển chuyển theo từng dòng hải lưu.

Quạt biển (Gorgonia ventalina) là một loài san hô mềm đặc trưng của vùng Caribbean. Khác với những rạn san hô cứng có cấu trúc khối, loài này phát triển thành những tấm lưới mỏng, rộng như cánh quạt, có thể cao tới hơn một mét. Khi dòng nước chảy qua, toàn bộ “chiếc quạt” rung động nhẹ nhàng, tạo nên một cảnh tượng vừa thanh thoát vừa sống động, như một sinh vật đang “thở” cùng đại dương.

Cận cảnh sinh vật khổng lồ được ví như 'chiếc chum sống' của đại dương

Ẩn mình dưới làn nước nhiệt đới, hải miên chum hiện lên như một thực thể khổng lồ bí ẩn và kỳ vĩ.

Hải miên chum (Xestospongia testudinaria) là một trong những loài bọt biển lớn nhất thế giới, thường được ví như “chiếc chum sống” của đại dương. Chúng phân bố chủ yếu ở các rạn san hô thuộc khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, đặc biệt phổ biến quanh Indonesia, Philippines và vùng biển nhiệt đới Đông Nam Á. Với hình dáng miệng rộng như một cái phễu khổng lồ, loài sinh vật này không chỉ gây ấn tượng về kích thước mà còn đóng vai trò sinh thái vô cùng quan trọng.

