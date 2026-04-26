Cận cảnh loài thực vật trông như cái đuôi thỏ khiến giới decor phát cuồng

Giữa những bãi cỏ khô cằn ven Địa Trung Hải, một loài cỏ nhỏ bé với bông mềm nhìn như đuôi thỏ đã âm thầm “đốn tim” bao người yêu thiên nhiên.

Cỏ đuôi thỏ, tên khoa học Lagurus ovatus, là một loài thực vật thân thảo thuộc họ Hòa thảo (Poaceae), nổi bật nhờ những bông hoa hình bầu dục, phủ đầy lông mịn như đuôi thỏ con. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, người ta dễ dàng hiểu vì sao loài cây này trở thành “ngôi sao” trong trang trí nội thất, bó hoa khô và các concept chụp ảnh mang phong cách vintage. Sự mềm mại của cụm hoa không chỉ tạo cảm giác êm ái về thị giác mà còn gợi lên một nét dễ thương, gần như “đáng yêu hóa” cả không gian xung quanh.

Nguồn gốc của cỏ đuôi thỏ trải dài khắp khu vực Địa Trung Hải, nơi khí hậu khô nóng và đất đai nghèo dinh dưỡng. Chính điều kiện khắc nghiệt này đã tạo nên một loài cây có sức sống bền bỉ đáng kinh ngạc. Cây thường cao khoảng 10–50 cm, lá hẹp, màu xanh xám, còn phần “đuôi thỏ” – thực chất là cụm hoa – ban đầu có màu trắng ngà, sau chuyển dần sang vàng nhạt hoặc be khi khô. Đặc biệt, khi được phơi khô, những bông cỏ vẫn giữ nguyên hình dáng và độ mềm mại, khiến chúng trở thành vật liệu lý tưởng cho trang trí lâu dài mà không cần bảo quản cầu kỳ.

Không giống nhiều loài hoa rực rỡ khác, vẻ đẹp của Lagurus ovatus nằm ở sự tinh tế và tối giản. Nó không áp đảo không gian mà nhẹ nhàng bổ sung, tạo điểm nhấn dịu dàng cho các bình hoa, góc bàn hay quán cà phê mang phong cách mộc. Trong nghệ thuật cắm hoa hiện đại, cỏ đuôi thỏ thường được nhuộm màu pastel như hồng phấn, tím nhạt hoặc xanh mint, giúp mở rộng khả năng sáng tạo và phù hợp với nhiều phong cách khác nhau, từ bohemian đến Scandinavian.

Một điều thú vị là dù trông “mong manh”, cỏ đuôi thỏ lại rất dễ trồng. Chỉ cần gieo hạt ở nơi có nhiều ánh nắng, đất thoát nước tốt, cây có thể phát triển nhanh chóng mà không cần chăm sóc quá kỹ lưỡng. Chính sự “dễ tính” này khiến nó trở thành lựa chọn yêu thích của những người mới bắt đầu làm vườn hoặc muốn tạo một góc xanh nhỏ xinh trên ban công.

Ngày nay, cỏ đuôi thỏ không chỉ là một loài thực vật, mà còn là biểu tượng của sự nhẹ nhàng, thư thái và một lối sống chậm. Giữa nhịp sống hiện đại đầy áp lực, đôi khi chỉ cần một bình cỏ nhỏ với những “chiếc đuôi thỏ” mềm mại cũng đủ để mang lại cảm giác bình yên kỳ lạ.