Tiết lộ sốc về loài gia cầm Việt Nam có nguồn gốc từ rừng rậm Amazon

Với ngoại hình độc đáo và lịch sử gắn liền với các nền văn minh châu Mỹ cổ đại, vịt xiêm là minh chứng cho sự đa dạng đáng kinh ngạc của thế giới chim nước.

Vịt xiêm hay ngan nhà, tên khoa học Cairina moschata, là một trong những loài gia cầm phổ biến tại nhiều quốc gia trên thế giới. Điều thú vị là tổ tiên hoang dã của chúng không xuất phát từ châu Á hay châu Âu như nhiều loài gia cầm khác, mà đến từ các khu rừng nhiệt đới và vùng đất ngập nước của Trung Mỹ và Nam Mỹ. Người bản địa châu Mỹ đã thuần hóa loài chim này từ rất lâu trước khi người châu Âu đặt chân đến Tân Thế giới.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, vịt xiêm đã tạo ấn tượng bởi khuôn mặt đặc biệt. Xung quanh mỏ và mắt của chúng có những mảng da đỏ sần sùi. Đặc điểm này khiến nhiều người mới nhìn lần đầu cảm thấy khá kỳ lạ, nhưng lại là dấu hiệu nhận biết đặc trưng của loài. Những con trống trưởng thành thường có da mặt phát triển rõ hơn và ngoại hình đồ sộ hơn nhiều so với con mái.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Mặc dù thường được gọi là vịt, Cairina moschata thực ra khá khác biệt với các loài vịt nhà phổ biến có nguồn gốc từ vịt cổ xanh. Chúng không thích bơi lội nhiều như các loài vịt khác và đặc biệt có khả năng đậu trên cành cây rất tốt nhờ bộ móng khỏe. Trong tự nhiên, vịt xiêm hoang dã thường làm tổ trong các hốc cây thay vì trên mặt đất.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Một điểm thú vị khác là vịt xiêm gần như không phát ra tiếng "quạc quạc" đặc trưng. Con mái có thể phát ra những âm thanh nhẹ nhàng, còn con trống thường chỉ khò khè hoặc phát ra tiếng rít nhỏ. Vì khá yên tĩnh nên tại nhiều nơi, vịt xiêm được ưa chuộng hơn các giống vịt khác trong môi trường dân cư đông đúc.

Vịt xiêm là loài ăn tạp với thực đơn rất đa dạng. Chúng ăn cỏ, hạt, quả rụng, côn trùng, giun đất và nhiều sinh vật nhỏ khác. Nhờ khả năng kiếm ăn hiệu quả, chúng thường được nuôi trong các trang trại sinh thái để hỗ trợ kiểm soát côn trùng gây hại.

Ngày nay, vịt xiêm được nuôi trên hầu khắp các châu lục. Ngoài giá trị thực phẩm, chúng còn được yêu thích bởi tính cách khá hiền lành và khả năng thích nghi tốt. Từ những khu rừng rậm Amazon đến sân vườn ở nhiều quốc gia, vịt xiêm đã trở thành một trong những loài gia cầm thành công nhất do con người thuần hóa.

Với ngoại hình độc đáo, tập tính khác thường và lịch sử gắn liền với các nền văn minh châu Mỹ cổ đại, vịt xiêm là minh chứng cho sự đa dạng đáng kinh ngạc của thế giới chim nước.