Cận cảnh sinh vật khổng lồ được ví như 'chiếc chum sống' của đại dương

Ẩn mình dưới làn nước nhiệt đới, hải miên chum hiện lên như một thực thể khổng lồ bí ẩn và kỳ vĩ.

T.B (tổng hợp)

Hải miên chum (Xestospongia testudinaria) là một trong những loài bọt biển lớn nhất thế giới, thường được ví như “chiếc chum sống” của đại dương. Chúng phân bố chủ yếu ở các rạn san hô thuộc khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, đặc biệt phổ biến quanh Indonesia, Philippines và vùng biển nhiệt đới Đông Nam Á. Với hình dáng miệng rộng như một cái phễu khổng lồ, loài sinh vật này không chỉ gây ấn tượng về kích thước mà còn đóng vai trò sinh thái vô cùng quan trọng.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Một cá thể Xestospongia testudinaria trưởng thành có thể cao tới hơn một mét, đường kính miệng rộng gần tương đương, tạo thành một “bể chứa” tự nhiên giữa lòng biển. Bề mặt của chúng thường có màu nâu đỏ, tím hoặc xám, đôi khi phủ đầy tảo và vi sinh vật cộng sinh. Dù trông có vẻ thô ráp và bất động, bên trong cấu trúc xốp của hải miên chum là một hệ thống lọc nước cực kỳ hiệu quả. Mỗi ngày, một cá thể có thể lọc hàng nghìn lít nước biển, hấp thụ vi khuẩn và các hạt hữu cơ nhỏ làm nguồn dinh dưỡng.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Chính khả năng lọc nước này khiến hải miên chum trở thành “máy lọc sinh học” của đại dương, góp phần duy trì sự trong sạch và cân bằng của hệ sinh thái rạn san hô. Nhiều loài cá nhỏ, tôm và sinh vật biển khác thường tìm đến trú ẩn trong lòng “chiếc chum” này, biến nó thành một vi sinh cảnh phong phú. Không quá lời khi nói rằng mỗi cá thể Xestospongia testudinaria là một “căn hộ chung cư” thu nhỏ dưới nước.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Điều đáng kinh ngạc là tuổi thọ của loài bọt biển này có thể kéo dài hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm, khiến chúng trở thành một trong những sinh vật sống lâu nhất trên Trái Đất. Tuy nhiên, tốc độ phát triển của chúng lại rất chậm, khiến hải miên chum dễ bị tổn thương trước các tác động từ con người như ô nhiễm biển, neo đậu tàu thuyền hay lặn biển thiếu ý thức.

Ngày nay, Xestospongia testudinaria không chỉ là đối tượng nghiên cứu khoa học mà còn là điểm nhấn thu hút thợ lặn và nhiếp ảnh gia dưới nước. Hình ảnh những “chiếc chum khổng lồ” đứng lặng giữa rạn san hô, ánh sáng xuyên qua làn nước xanh thẳm, tạo nên một khung cảnh vừa huyền bí vừa choáng ngợp. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, dưới bề mặt đại dương tưởng chừng tĩnh lặng, vẫn tồn tại những hệ sinh thái phức tạp và kỳ diệu.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Sinh vật khổng lồ dưới biển #Hải miên chum và vai trò sinh thái #Hệ sinh thái rạn san hô #Thách thức bảo vệ sinh vật biển #Khám phá đại dương kỳ bí

Kinh hoàng sinh vật dài 7 mét sống trong cơ thể nhiều người

Ẩn mình trong những chu trình sống phức tạp giữa người và vật nuôi, sán dây lợn là sinh vật nhỏ bé nhưng gây hậu quả đáng sợ với sức khỏe.

Sán dây lợn, có tên khoa học là Taenia solium, một loài ký sinh trùng thuộc nhóm giun dẹp, sống chủ yếu trong ruột non của con người. Với chiều dài có thể lên tới 7 mét, cơ thể của nó gồm hàng trăm đến hàng nghìn đốt nhỏ nối tiếp nhau như một dải ruy băng sống. Phần đầu (scolex) có các móc và giác hút, giúp nó bám chặt vào thành ruột vật chủ – một thiết kế tiến hóa hoàn hảo cho cuộc sống ký sinh lâu dài.

Xem chi tiết

Bí ẩn thủy quái khổng lồ mới lộ diện ở Cuba

Các nhà cổ sinh vật học tìm thấy xương của thủy quái kỷ Jura trên trần hang động đá vôi ở phía Tây Cuba. Nó là thành viên của "gia tộc" ngư long thời tiền sử.

Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Journal of Vertebrate Paleontology, các nhà cổ sinh vật học thông báo đã tìm thấy bộ xương hóa thạch của một thủy quái bên trong hang động đá vôi Cueva del Ictiosaurio ở khu vực El Cuajaní thuộc Công viên địa chất và quốc gia Viñales của Cuba.

hoa-thach-1.jpg
Một phần bộ xương hóa thạch của thủy quái tìm thấy ở khu vực El Cuajaní. Ảnh: Iturralde-Vinent et al., doi: 10.1080/02724634.2025.2609717.
Xem chi tiết

Loài ếch mõm dài hiếm gặp trong rừng rậm Đông Nam Á

Ẩn mình giữa những tán lá ẩm ướt vùng nhiệt đới, ếch cây mõm dài xuất hiện như một sinh vật lạ lẫm đến từ thế giới khác.

Ếch cây mõm dài (Polypedates longinasus) là một loài ếch cây thuộc họ Rhacophoridae, nổi bật với chiếc mõm kéo dài bất thường – đặc điểm hiếm gặp trong thế giới lưỡng cư. Loài này được ghi nhận tại khu vực Đông Nam Á, nơi những cánh rừng ẩm nhiệt đới tạo điều kiện lý tưởng cho các loài ếch cây sinh sống và phát triển.

Xem chi tiết

Phát hiện chiếc bát vỏ sò khảm vàng

Phát hiện chiếc bát vỏ sò khảm vàng

Ngôi mộ cổ được phát hiện ở Thanh Hải (Trung Quốc), từ đó người ta tìm thấy một chiếc bát nhỏ làm bằng vỏ sò, hiện nay nó được coi là bảo vật quốc gia.

8 cách nói 'không' của người EQ cao

8 cách nói 'không' của người EQ cao

Chúng ta thường ngại nói "không" vì sợ mất lòng, sợ ảnh hưởng đến các mối quan hệ. Nhưng thực ra, điều chúng ta cần là học cách từ chối một cách khéo léo và hiểu được "nghệ thuật nói không".

Phát hiện chiếc bát vỏ sò khảm vàng

Phát hiện chiếc bát vỏ sò khảm vàng

Ngôi mộ cổ được phát hiện ở Thanh Hải (Trung Quốc), từ đó người ta tìm thấy một chiếc bát nhỏ làm bằng vỏ sò, hiện nay nó được coi là bảo vật quốc gia.