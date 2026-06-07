Sự kiện “Phụng Trà Hội Quán”: Lan tỏa giá trị của di sản trà Việt

Sáng ngày 7-6, sự kiện trải nghiệm “Phụng Trà Hội Quán” do nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện đã chính thức diễn ra tại Hồ Văn, Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ dự án “Phụng Trà Tinh Sương” nhằm bảo tồn và tôn vinh văn hóa trà Việt, tái hiện di sản nghìn năm bằng một góc nhìn mới mẻ và tràn đầy sức sống của giới trẻ. Buổi trải nghiệm đã mang đến cho công chúng những hoạt động khám phá nghệ thuật thưởng trà truyền thống nhẹ nhàng, gần gũi.

Nghệ nhân Đào Đức Hiếu thuyết giảng về trà tại sự kiện



Đến với sự kiện, công chúng có cơ hội được trải nghiệm đa dạng các hoạt động như không gian trưng bày văn hóa trà, thưởng trà cùng nghệ nhân, gieo quẻ nhận quà và kết vòng cát tường may mắn. Đặc biệt, hoạt động tự tay pha trà Shan Tuyết cổ thụ mang đến cho khách tham dự một trải nghiệm thực tế, giúp công chúng hiểu hơn về quy trình và ý nghĩa của văn hóa trà Việt.

Đồng hành cùng “Phụng Trà Hội Quán” là nghệ nhân Đào Đức Hiếu cùng hai trà nương, những người đã trực tiếp thuyết giảng, thực hiện các hoạt động trong văn hóa trà Việt. Theo nghệ nhân, trà có sự gắn bó đặc biệt với đời sống văn hoá của người Việt, không chỉ là một thức uống quen thuộc của người Việt, mà còn góp phần kết nối văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

“Trà Việt là tấm hộ chiếu đưa Việt Nam vươn ra thế giới.” - Nghệ nhân Đào Đức Hiếu chia sẻ.

Sự kiện “Phụng Trà Hội Quán” không chỉ mang đến những trải nghiệm mới mẻ, mà còn góp phần lan tỏa những giá trị bền vững của văn hóa trà Việt, giúp công chúng, đặc biệt là người trẻ, có thêm cơ hội kết nối với những nét đẹp truyền thống trong đời sống đương đại.

Sự kiện thu hút nhiều bạn trẻ tham dự

Bạn Nguyễn Thị Trâm Anh, Trưởng Ban tổ chức sự kiện cho biết: “Chúng tôi mong muốn đưa văn hoá pha trà và thưởng trà đến gần với người trẻ thông qua những hoạt động trải nghiệm trực tiếp. Từ đó, các bạn có thể hiểu, yêu và góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.”