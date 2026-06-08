Bật mí hệ sinh thái vi sinh vật độc đáo trong sương mù

Các nhà khoa học cho biết sương mù là nơi tồn tại của những hệ sinh thái vi sinh vật riêng biệt, có thể góp phần làm sạch không khí.

Theo nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí mBio, các nhà khoa học tại Đại học bang Arizona (Mỹ) cho hay sương mù không chỉ là hiện tượng thời tiết quen thuộc đối với con người. Trên thực tế, các giọt nước li ti trong sương mù là môi trường sống của những cộng đồng vi sinh vật hoạt động mạnh.

Cơ quan Khí tượng Anh định nghĩa sương mù là hiện tượng hơi nước làm giảm tầm nhìn xuống dưới 1.000m. Tuy nhiên, phát hiện mới cho thấy bên trong những đám sương mù tồn tại một "thế giới sống" phức tạp hơn nhiều so với suy nghĩ trước đây của chúng ta.

Trong 2 năm, nhóm nghiên cứu đã theo dõi 32 đợt sương mù, thu thập các mẫu không khí trước, trong và sau khi sương xuất hiện để phân tích thành phần vi sinh vật. Kết quả nghiên cứu cho thấy mật độ vi khuẩn trong các giọt sương có thể tương đương với những hồ giàu dinh dưỡng, thậm chí giống như một số khu vực đại dương trên thế giới.

Không những vậy, cộng đồng vi sinh vật này có thành phần khác biệt rõ rệt so với vi sinh vật trong không khí xung quanh, cho thấy chúng tạo thành một hệ sinh thái riêng biệt.

Nghiên cứu mới phát hiện những hệ sinh thái vi sinh vật riêng biệt trong sương mù. Ảnh: Daniel Garrido/Moment/Getty Images.

Nhóm nghiên cứu phát hiện nhiều vi khuẩn thuộc chi Methylobacterium - nhóm vi sinh vật có khả năng tham gia vào các quá trình hóa học quan trọng trong khí quyển. Không chỉ tồn tại thụ động, các vi sinh vật trong sương mù vẫn duy trì hoạt động trao đổi chất và phát triển ngay cả khi lơ lửng trong không trung.

Một phát hiện đáng chú ý khác trong sương mù được nhóm nghiên cứu công bố là khả năng phân hủy formaldehyde - hợp chất hữu cơ dễ bay hơi được xem là chất gây ô nhiễm không khí. Bằng cách sử dụng formaldehyde làm nguồn dinh dưỡng, các vi khuẩn trong sương mù có thể góp phần làm giảm lượng chất ô nhiễm này trong khí quyển.

Điều này khiến nhóm nghiên cứu đi đến nhận định sương mù không chỉ ảnh hưởng đến thời tiết và tầm nhìn mà còn có thể đóng vai trò nhất định trong việc duy trì chất lượng môi trường. Họ cho rằng lĩnh vực nghiên cứu các hoạt động sinh học trong mây và sương mù vẫn còn khá mới mẻ, nhiều cơ chế diễn ra trong các giọt nước li ti này vẫn chưa được hiểu đầy đủ.

Phát hiện mới cũng mang ý nghĩa thực tiễn khi nhiều quốc gia đang nghiên cứu công nghệ thu gom nước từ sương mù để bổ sung nguồn nước ngọt cho các khu vực khô hạn. Tuy nhiên, giới khoa học cũng bày tỏ lo ngại về việc khai thác sương mù trên quy mô lớn có thể vô tình làm suy giảm những cộng đồng vi sinh vật đang thực hiện các chức năng sinh thái quan trọng trong khí quyển.