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Kho tri thức

Con vật mang biệt hiệu “khỉ giả danh gấu mèo” của rừng nhiệt đới châu Mỹ

Với đôi mắt lớn, chiếc đuôi có thể quấn quanh cành cây và khuôn mặt đáng yêu, gấu mèo đuôi nắm là một trong những loài thú kỳ lạ nhất châu Mỹ.

T.B (tổng hợp)

Gấu mèo đuôi nắm (Potos flavus), còn được biết đến với tên gọi kinkajou, là một loài thú thuộc họ Gấu mèo (Procyonidae). Chúng phân bố rộng khắp các khu rừng nhiệt đới từ Mexico xuống Trung Mỹ và đến các vùng rừng Amazon ở Brazil, Peru và nhiều quốc gia Nam Mỹ khác.

Ảnh: animalcorner

Thoạt nhìn, nhiều người dễ nhầm kinkajou với một loài khỉ nhỏ. Tuy nhiên, chúng không hề có quan hệ gần với khỉ mà lại là họ hàng của loài gấu mèo (raccoon) nổi tiếng thế giới. Sự nhầm lẫn này xuất phát từ đặc điểm nổi bật nhất của loài: chiếc đuôi có khả năng quấn chặt quanh cành cây. Đây là một trong số rất ít loài thú ăn thịt sở hữu đuôi nắm, giúp chúng giữ thăng bằng hoặc treo người khi di chuyển trên tán rừng.

Ảnh: oceanpark.com

Kinkajou có bộ lông màu vàng nâu mềm mượt, đôi mắt to tròn và khuôn mặt khiến nhiều người liên tưởng đến thú nhồi bông. Đôi mắt lớn không phải ngẫu nhiên mà có. Đây là loài hoạt động về đêm, dành phần lớn thời gian kiếm ăn khi trời tối. Thị lực tốt trong điều kiện ánh sáng yếu giúp chúng dễ dàng di chuyển giữa những cành cây cao hàng chục mét.

Một điều thú vị là dù thuộc bộ Ăn thịt (Carnivora), thức ăn yêu thích của kinkajou lại là trái cây chín, mật hoa và mật ong. Chiếc lưỡi dài có thể đạt tới khoảng 12 cm giúp chúng thò sâu vào hoa để hút mật, tương tự cách làm của các loài chim hút mật. Chính vì sở thích này mà ở nhiều nơi chúng được gọi bằng biệt danh "gấu mật" (honey bear).

Ảnh: exopetguides

Trong quá trình kiếm ăn, kinkajou vô tình trở thành những người thụ phấn hiệu quả cho nhiều loài cây nhiệt đới. Khi đưa đầu vào hoa để hút mật, phấn hoa bám lên bộ lông và được mang đến những bông hoa khác. Nhờ đó, chúng đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái rừng mưa.

Ban ngày, kinkajou thường cuộn tròn ngủ trong các hốc cây hoặc tán lá rậm rạp. Chúng có thể sống đơn độc hoặc theo những nhóm nhỏ có quan hệ họ hàng. Dù khá hiền lành, chúng vẫn sở hữu bộ răng sắc nhọn và móng vuốt khỏe để tự vệ khi cần thiết.

Ngày nay, kinkajou vẫn hiện diện khá rộng rãi trong các khu rừng nhiệt đới châu Mỹ, dù nạn phá rừng đang làm thu hẹp môi trường sống của chúng tại nhiều nơi. Với đôi mắt đen long lanh, chiếc đuôi như cánh tay thứ ba và lối sống bí ẩn trên những tầng cây cao nhất, Potos flavus là minh chứng cho sự đa dạng đáng kinh ngạc của thế giới động vật nhiệt đới.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Loài thú đặc biệt rừng nhiệt đới #Vai trò thụ phấn của kinkajou #Chú gấu mật trong hệ sinh thái #Đặc điểm sinh học gấu mèo đuôi nắm #Ảnh hưởng của phá rừng đến động vật nhiệt đới

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