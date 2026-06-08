Thụy Sĩ xây dựng cơ sở lưu trữ năng lượng sạch ở độ sâu gần 30m

Công ty FlexBase đang xây dựng cơ sở lưu trữ năng lượng sạch bằng pin dòng chảy ở độ sâu 27m, có thể cung cấp điện cho 210.000 hộ gia đình mỗi ngày.

Theo Interesting Engineering, Công ty năng lượng FlexBase của Thụy Sĩ đang xây dựng hệ thống pin dòng chảy khổng lồ, dự kiến kết nối lưới điện trong năm 2029 và có công suất đầu ra 1,2 GW. Với dung lượng 2,1 GWh, đây sẽ là pin dòng chảy lớn nhất thế giới, có thể đáp ứng nhu cầu của 210.000 hộ gia đình ở Thụy Sĩ trong một ngày.

Nằm trong tổ hợp trung tâm truyền tải điện và trạm biến áp "Star of Laufenburg" ở Laufenburg, Thụy Sĩ, cơ sở này sẽ hoạt động kết hợp với trung tâm dữ liệu AI 500 MW làm mát bằng nước và cung cấp điện cho các cơ quan và phòng thí nghiệm.

Mục tiêu của dự án trị giá hàng tỷ đô la này là lưu trữ năng lượng dư thừa khi nguồn điện dồi dào và giải phóng để ổn định lưới điện khi thiếu hụt. Hệ thống pin dòng chảy khổng lồ của FlexBase sẽ giải quyết vấn đề không liên tục của nguồn năng lượng tái tạo như điện gió và Mặt trời, đảm bảo trung tâm AI vận hành hiệu quả bằng năng lượng bền vững mà không làm sập mạng lưới điện địa phương.

Cơ sở này có thể phản ứng nhanh với biến động ở lưới điện và cân bằng chênh lệch cung cầu. FlexBase hy vọng hệ thống pin dòng chảy khổng lồ sẽ trở thành "chìa khóa" ổn định lưới điện châu Âu và hỗ trợ các trung tâm dữ liệu AI có nhu cầu sử dụng điện cao.

Hệ thống pin dòng chảy khổng lồ đang được thi công tại Laufenburg, bang Aargau. Ảnh: Flexbase.

Không chỉ có quy mô nổi bật, dự án xây dựng hệ thống pin dòng chảy khổng lồ còn gây chú ý khi ứng dụng khái niệm hóa học vào tổ hợp cơ sở hạ tầng lớn. Theo các chuyên gia, pin dòng chảy khác với pin lithium-ion phổ biến trong điện tử tiêu dùng và xe điện.

Thay vì lưu trữ năng lượng trong điện cực rắn, loại pin dòng chảy sử dụng bể dung dịch điện phân rồi sau đó bơm dung dịch qua buồng phản ứng - nơi xảy ra phản ứng trao đổi ion qua màng ngăn. Lớp màng cho phép các ion đi qua để cân bằng điện tích nhưng ngăn không cho hai dung dịch hòa lẫn vào nhau. Khi pin sạc, điện thay đổi trạng thái oxy hóa của dung dịch, cho phép lưu trữ năng lượng hóa học. Khi pin xả, quá trình oxy hóa khử giải phóng electron tạo ra dòng điện.

Đặc biệt, pin dòng chảy cung cấp nhiều lợi thế để sử dụng trong lưới điện. Do dung lượng phụ thuộc kích thước bể chứa dung dịch điện phân nên nó có thể mở rộng quy mô dễ dàng. Không những vậy, pin dòng chảy có tuổi thọ rất cao, không bị chai pin hay xuống cấp nghiêm trọng sau hàng chục nghìn chu kỳ. Nó cũng an toàn tuyệt đối do sử dụng dung dịch điện phân gốc nước nên không gây cháy nổ như pin lithium-ion và có thể xả cạn kiệt mà không làm hỏng pin.