Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Ngắm sinh vật trông như cái quạt khổng lồ rực rỡ dưới đáy biển

Dưới làn nước trong xanh vùng Caribe, có một sinh vật xòe rộng như chiếc quạt khổng lồ, uyển chuyển theo từng dòng hải lưu.

T.B (tổng hợp)

Quạt biển (Gorgonia ventalina) là một loài san hô mềm đặc trưng của vùng Caribbean. Khác với những rạn san hô cứng có cấu trúc khối, loài này phát triển thành những tấm lưới mỏng, rộng như cánh quạt, có thể cao tới hơn một mét. Khi dòng nước chảy qua, toàn bộ “chiếc quạt” rung động nhẹ nhàng, tạo nên một cảnh tượng vừa thanh thoát vừa sống động, như một sinh vật đang “thở” cùng đại dương.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Cấu trúc của Gorgonia ventalina gồm vô số nhánh nhỏ đan xen thành một mạng lưới phức tạp. Mỗi nhánh là nơi cư trú của hàng nghìn polyp – những sinh vật tí hon có tua mềm dùng để bắt mồi. Màu sắc của quạt biển thường là tím, đỏ hoặc vàng, tùy thuộc vào loài và điều kiện môi trường. Khi quan sát gần, người ta có thể thấy các polyp nhỏ xíu bung ra như những bông hoa li ti, tạo nên vẻ đẹp tinh tế khó cưỡng.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Không chỉ đẹp mắt, quạt biển còn đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái biển. Nhờ hình dạng đặc biệt, nó giúp làm chậm dòng chảy của nước, tạo điều kiện cho các hạt thức ăn lơ lửng được giữ lại và trở thành nguồn dinh dưỡng cho nhiều sinh vật khác. Đồng thời, “tấm quạt” này cũng là nơi trú ẩn lý tưởng cho cá con, tôm và nhiều loài sinh vật nhỏ, góp phần duy trì sự đa dạng sinh học của rạn san hô.

Một điểm thú vị là hướng phát triển của quạt biển thường vuông góc với dòng chảy chính. Điều này giúp tối ưu hóa khả năng “lọc” thức ăn từ nước biển. Có thể nói, Gorgonia ventalina không chỉ là một sinh vật thụ động mà còn là một “kỹ sư sinh học” tinh vi, biết cách tận dụng môi trường để sinh tồn hiệu quả.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Tuy nhiên, giống như nhiều sinh vật biển khác, quạt biển đang phải đối mặt với các mối đe dọa như biến đổi khí hậu, ô nhiễm và bệnh tật. Sự gia tăng nhiệt độ nước biển có thể gây stress, khiến chúng suy yếu hoặc chết hàng loạt. Việc bảo vệ các rạn san hô, vì thế, cũng đồng nghĩa với việc bảo vệ những “chiếc quạt sống” duyên dáng này.

Dù mong manh, Gorgonia ventalina vẫn là một trong những biểu tượng đẹp nhất của đại dương nhiệt đới. Nó nhắc chúng ta rằng, dưới lớp sóng xanh tưởng chừng yên ả, tồn tại một thế giới đầy màu sắc, nơi mỗi sinh vật đều góp phần tạo nên sự cân bằng tinh tế của tự nhiên.

Xem video: Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi.
Bài liên quan

Kho tri thức

Cận cảnh sinh vật khổng lồ được ví như 'chiếc chum sống' của đại dương

Ẩn mình dưới làn nước nhiệt đới, hải miên chum hiện lên như một thực thể khổng lồ bí ẩn và kỳ vĩ.

Hải miên chum (Xestospongia testudinaria) là một trong những loài bọt biển lớn nhất thế giới, thường được ví như “chiếc chum sống” của đại dương. Chúng phân bố chủ yếu ở các rạn san hô thuộc khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, đặc biệt phổ biến quanh Indonesia, Philippines và vùng biển nhiệt đới Đông Nam Á. Với hình dáng miệng rộng như một cái phễu khổng lồ, loài sinh vật này không chỉ gây ấn tượng về kích thước mà còn đóng vai trò sinh thái vô cùng quan trọng.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Kinh hoàng sinh vật dài 7 mét sống trong cơ thể nhiều người

Ẩn mình trong những chu trình sống phức tạp giữa người và vật nuôi, sán dây lợn là sinh vật nhỏ bé nhưng gây hậu quả đáng sợ với sức khỏe.

Sán dây lợn, có tên khoa học là Taenia solium, một loài ký sinh trùng thuộc nhóm giun dẹp, sống chủ yếu trong ruột non của con người. Với chiều dài có thể lên tới 7 mét, cơ thể của nó gồm hàng trăm đến hàng nghìn đốt nhỏ nối tiếp nhau như một dải ruy băng sống. Phần đầu (scolex) có các móc và giác hút, giúp nó bám chặt vào thành ruột vật chủ – một thiết kế tiến hóa hoàn hảo cho cuộc sống ký sinh lâu dài.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Bí ẩn thủy quái khổng lồ mới lộ diện ở Cuba

Các nhà cổ sinh vật học tìm thấy xương của thủy quái kỷ Jura trên trần hang động đá vôi ở phía Tây Cuba. Nó là thành viên của "gia tộc" ngư long thời tiền sử.

Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Journal of Vertebrate Paleontology, các nhà cổ sinh vật học thông báo đã tìm thấy bộ xương hóa thạch của một thủy quái bên trong hang động đá vôi Cueva del Ictiosaurio ở khu vực El Cuajaní thuộc Công viên địa chất và quốc gia Viñales của Cuba.

hoa-thach-1.jpg
Một phần bộ xương hóa thạch của thủy quái tìm thấy ở khu vực El Cuajaní. Ảnh: Iturralde-Vinent et al., doi: 10.1080/02724634.2025.2609717.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới