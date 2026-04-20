Loài cá giả rắn độc khiến kẻ săn mồi 'chết khiếp'

Giữa những rạn san hô đầy màu sắc, có một sinh vật trông như rắn biển cực độc nhưng thực chất lại là một “kẻ giả mạo” bậc thầy.

Cá nhệch khoang (Myrichthys colubrinus), còn được gọi là “lươn rắn khoang”, là một trong những ví dụ ấn tượng nhất của hiện tượng bắt chước trong tự nhiên. Thuộc họ cá chình rắn, loài này phân bố rộng rãi ở các vùng biển nhiệt đới Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, đặc biệt quanh các rạn san hô và vùng đáy cát nông. Điều khiến nó trở nên nổi bật không phải kích thước hay sức mạnh, mà là vẻ ngoài đánh lừa gần như hoàn hảo.

Thoạt nhìn, Myrichthys colubrinus giống hệt một con rắn biển cực độc với những khoang đen – trắng xen kẽ chạy dọc cơ thể. Kiểu hoa văn này bắt chước gần như hoàn hảo loài rắn biển sọc khoang (sea krait), một loài có nọc độc mạnh. Nhờ sự tương đồng này, cá nhệch khoang khiến nhiều kẻ săn mồi e dè, tránh xa, dù bản thân nó hoàn toàn vô hại đối với con người. Đây là một dạng “ngụy trang cảnh báo” – khi một loài vô hại giả dạng loài nguy hiểm để được bảo vệ.

Cơ thể của cá nhệch khoang dài, trơn và không có vây rõ rệt, giúp nó dễ dàng luồn lách qua cát hoặc khe đá. Ban ngày, chúng thường ẩn mình dưới lớp cát, chỉ để lộ phần đầu như đang “quan sát thế giới”. Khi màn đêm buông xuống, chúng bắt đầu hoạt động, săn tìm các loài giáp xác nhỏ, giun biển và sinh vật đáy. Chuyển động của chúng uyển chuyển, mềm mại, khiến người quan sát dễ nhầm lẫn với một con rắn thực thụ đang bơi lượn.

Một điểm thú vị khác là cá nhệch khoang đôi khi còn “kết hợp diễn xuất” với môi trường xung quanh. Khi bị đe dọa, chúng có thể ngẩng phần đầu và uốn cong cơ thể theo cách rất giống rắn biển, tăng hiệu quả đánh lừa. Sự kết hợp giữa hình dạng, màu sắc và hành vi khiến chiến lược ngụy trang của chúng trở nên đặc biệt thuyết phục.

Dù trông có vẻ đáng sợ, Myrichthys colubrinus lại là một loài khá nhút nhát và hiếm khi tiếp xúc với con người. Đối với thợ lặn và người yêu biển, việc bắt gặp loài cá này thường mang lại cảm giác vừa hồi hộp vừa thích thú – như thể vừa chứng kiến một “trò ảo thuật” của thiên nhiên.

Sự tồn tại của cá nhệch khoang cho thấy rằng trong tự nhiên, không phải lúc nào sức mạnh cũng đến từ độc tố hay kích thước. Đôi khi, chỉ cần “đóng vai” thật tốt, một sinh vật nhỏ bé cũng có thể sống sót giữa thế giới đầy rẫy hiểm nguy.