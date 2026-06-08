Phát hiện loài nhện mới phát huỳnh quang màu xanh lam khi chiếu tia cực tím

Các nhà khoa học đã phát hiện hơn 70 loài mới ở Angola. Trong đó, đáng chú ý là loài nhện phát huỳnh quang màu xanh lam khi chiếu tia cực tím.

Cuộc khảo sát đa dạng sinh học được các chuyên gia tiến hành tại cao nguyên Lisima, miền trung Angola. Tổ chức The Wilderness Project thực hiện cuộc khảo sát này nhằm nghiên cứu hệ sinh thái tại Lisima - vùng đầu nguồn quan trọng nhưng còn rất ít được khám phá của châu Phi. Kết quả khảo sát đã ghi nhận hơn 70 loài mới.

Trong số các loài mới được phát hiện, nổi bật là loài nhện cua có khả năng phát huỳnh quang màu xanh lam khi được chiếu tia cực tím. Các chuyên gia tạm đặt tên cho loài nhện phát huỳnh quang màu xanh lam là Smodicinus sp. nov.

Loài nhện cua mới phát hiện, tạm thời được đặt tên là Smodicinus sp. nov. Ảnh: Nicky Bay | Courtesy of The Wilderness Project.

Bên cạnh đó, các chuyên gia phát hiện một loài nhện giăng lưới trông giống bọ rùa, có khả năng bắt chước ngoại hình để tránh kẻ săn mồi.

Nhóm nghiên cứu cũng ghi nhận hơn 100 loài chuồn chuồn và chuồn chuồn kim, trong đó có 34 loài chưa từng được biết đến tại khu vực này và 8 loài hoàn toàn mới.

Nhóm côn trùng cánh thẳng gồm châu chấu, dế và muỗm cũng khiến các chuyên gia bất ngờ khi có tới 47 loài được phát hiện, trong đó có ít nhất 3 loài muỗm mới. Ngoài ra, hơn 1.000 cá thể bướm và bướm đêm đã được thu thập. Các chuyên gia ước tính khoảng 60 loài bướm đêm trong số đó có thể là loài mới.

Đặc biệt nhất là một loài bướm đêm nhiều cánh với cấu trúc cánh giống những chiếc lông vũ nhỏ, khác biệt hoàn toàn so với cánh liền mạch của đa số loài bướm.

Cuộc khảo sát do tổ chức The Wilderness Project thực hiện còn ghi nhận 24 loài lưỡng cư, 23 loài bò sát, nhiều loài dơi và hơn 300 loài thực vật thuộc các hệ sinh thái rừng thưa, đồng cỏ, đầm lầy và ven sông.

Các nhà khoa học tin rằng, việc phát hiện loài nhện cua có tên tạm thời Smodicinus sp. nov. và hàng chục loài mới cho thấy sự đa dạng sinh học tại cao nguyên Lisima. Thậm chí, họ hy vọng có thể tìm thấy thêm nhiều loài mới khác trong các cuộc khảo sát tiếp theo. Những mẫu vật đã thu thập sẽ được giới nghiên cứu phân tích chi tiết và sớm công bố kết quả trong thời gian tới.