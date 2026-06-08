Khoảng 415 triệu năm trước, bọ cạp khổng lồ dài 1m từng lang thang ở Anh

Cách đây khoảng 415 triệu năm, loài bọ cạp khổng lồ có thể đạt chiều dài 1m từng lang thang trên đất liền và vùng biển của Anh.

Những hóa thạch bí ẩn có niên đại khoảng 415 triệu năm thuộc về một loài bọ cạp khổng lồ, có thể đạt chiều dài khoảng 1m và riêng càng dài 15 cm. Đây là kích thước cơ thể đáng kinh ngạc bởi vì hầu hết các sinh vật trên cạn vào thời điểm đó đều nhỏ bé. Những con bọ cạp khổng lồ này đã sống tại khu vực ngày nay là Vương quốc Anh.

Theo thông báo từ Đại học Manchester, sinh vật thời tiền sử này, được đặt tên là Praearcturus gigas, từng rình rập trên các vùng đồng bằng ngập lũ khoảng 415 triệu năm trước, tức thuộc kỷ Devon.

Loài bọ cạp Praearcturus gigas được các chuyên gia xác định là loài mới dựa trên một loạt mẫu vật được tìm thấy ở nhiều địa điểm khác nhau tại Anh kể từ thế kỷ thứ 19. Tuy nhiên, nó đã trải qua nhiều lần bị phân loại lầm lẫn hoặc không rõ ràng.

Loài bọ cạp Praearcturus gigas sống trong kỷ Devon có kích thước lên tới 1m. Ảnh: Franz Anthony High Res.

Trong nghiên cứu mới, nhóm chuyên gia dẫn đầu bởi tiến sĩ Richard Howard từ Bảo tàng Lịch sử tự nhiên London (Anh) đã sử dụng các kỹ thuật phân tích hiện đại và so sánh với các loài hóa thạch để đưa ra giả thuyết rằng những mẫu vật đặc biệt họ tìm thấy là một loài bọ cạp.

"Bằng cách kết hợp các mẫu vật từ nhiều bộ sưu tập và sử dụng các kỹ thuật hình ảnh tiên tiến, chúng tôi đã có thể xây dựng một bức tranh rõ nét hơn về loài động vật này so với trước đây. Điều này thực sự rất thú vị”, TS Russell Garwood, đồng tác giả từ Đại học Manchester (Anh) cho biết.

Theo nhóm nghiên cứu, điều khiến Praearcturus gigas trở nên thú vị là nó đạt kích thước khổng lồ vào thời điểm mà sự sống trên cạn nhìn chung rất nhỏ bé. Họ cho rằng cuộc sống dưới nước là lời giải thích khả thi nhất bởi vì môi trường sống dưới nước thời bấy giờ phong phú hơn.

Ngoài ra, lối sống bán thủy sinh (tức cả trên cạn và ở cả dưới nước) có thể là nguyên nhân khiến Praearcturus gigas có kích thước lớn hơn của bọ cạp so với các loài họ hàng hiện đại.

Thêm nữa, Praearcturus gigas có thể đã phát triển cơ thể lớn đến vậy đơn giản vì không gặp phải sự cạnh tranh từ nhiều động vật săn mồi lớn khác ở trên cạn. Việc phát hiện loài bọ cạp khổng lồ này đã tồn tại cách đây 415 triệu năm - rất lâu trước khi các hệ sinh thái trên cạn phức tạp như rừng xuất hiện - mang lại những hiểu biết mới về lịch sử tiến hóa của hiện tượng khổng lồ hóa ở động vật chân đốt.