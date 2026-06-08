Bão mặt trời có thể gây ra động đất?

Nghiên cứu mới cho thấy, các vụ bùng phát năng lượng mặt trời mạnh, trong một số điều kiện nhất định, có thể ảnh hưởng nhẹ đến trường điện từ của tầng ion trong khí quyển trái đất, từ đó gây ra các đứt gãy trong lớp vỏ trái đất vốn đã đứt gãy trước đó, làm tăng khả năng xảy ra động đất. Tuy nhiên, các nhà khoa học nhấn mạnh rằng, hiệu ứng này chỉ có thể xảy ra khi đứt gãy địa chất đã ở trạng thái nguy cấp, do đó không phải mọi hoạt động bùng phát năng lượng mặt trời đều gây ra động đất.

Các hãng truyền thông như ScienceDaily đưa tin rằng, nghiên cứu này cung cấp một góc nhìn mới: hoạt động của Mặt trời có thể ảnh hưởng gián tiếp đến các hiện tượng tự nhiên trên Trái đất, nhưng đây vẫn chỉ là một giả thuyết và cần quan sát lâu dài hơn, cũng như nghiên cứu liên ngành để xác minh mối quan hệ nhân quả thực sự.

Các hạt năng lượng cao và sóng điện từ phát ra từ các vụ phun trào mặt trời có thể làm xáo trộn tầng khí quyển trên và tầng ion của Trái đất, gây ra những thay đổi trong các lực nhỏ tác động lên các đứt gãy bề mặt. Ảnh: @Technice)

Nghiên cứu chỉ ra rằng, các hạt năng lượng cao và sóng điện từ được giải phóng bởi các vụ phun trào mặt trời có thể làm xáo trộn tầng khí quyển trên và tầng ion của Trái đất, làm thay đổi các lực nhỏ tác động lên các vết đứt gãy trên bề mặt. Khi một vết đứt gãy trước đó sắp vỡ, tác động nhỏ này có thể làm tăng khả năng xảy ra động đất. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là mọi sự kiện mặt trời đều sẽ gây ra động đất.

Hầu hết các nhà địa chấn học tin rằng, nguyên nhân chính gây ra động đất vẫn là do kiến ​​tạo mảng và sự tích tụ áp suất trong vỏ Trái đất. Hoạt động của mặt trời có thể đóng vai trò là "yếu tố kích hoạt", nhưng hiện tại vẫn thiếu dữ liệu quan sát đầy đủ để chứng minh giả thuyết này. Một số nghiên cứu thậm chí còn cho thấy rằng, ngay cả những vụ bùng phát năng lượng mặt trời mạnh cũng không nhất thiết làm tăng đáng kể tần suất xảy ra động đất.

Nghiên cứu này nhắc nhở chúng ta rằng, các hiện tượng tự nhiên của Trái đất có thể bị ảnh hưởng một cách tinh tế bởi môi trường bên ngoài. Nếu giả thuyết này đúng, trong tương lai có thể tích hợp hoạt động của mặt trời vào các mô hình dự báo rủi ro động đất, cung cấp những hiểu biết mới cho việc cảnh báo sớm động đất và phòng chống thiên tai. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng, loại nghiên cứu này vẫn còn ở giai đoạn đầu và cần thêm dữ liệu và sự xác nhận; "mối liên hệ có thể" giữa mặt trời và động đất vẫn là một bí ẩn khoa học.