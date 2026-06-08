Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Bão mặt trời có thể gây ra động đất?

Liệu bão mặt trời có thể gây ra động đất? Các nhà khoa học đang khám phá những mối liên hệ bí ẩn.

Thiên Đăng - (Theo Technice)

Nghiên cứu mới cho thấy, các vụ bùng phát năng lượng mặt trời mạnh, trong một số điều kiện nhất định, có thể ảnh hưởng nhẹ đến trường điện từ của tầng ion trong khí quyển trái đất, từ đó gây ra các đứt gãy trong lớp vỏ trái đất vốn đã đứt gãy trước đó, làm tăng khả năng xảy ra động đất. Tuy nhiên, các nhà khoa học nhấn mạnh rằng, hiệu ứng này chỉ có thể xảy ra khi đứt gãy địa chất đã ở trạng thái nguy cấp, do đó không phải mọi hoạt động bùng phát năng lượng mặt trời đều gây ra động đất.

Các hãng truyền thông như ScienceDaily đưa tin rằng, nghiên cứu này cung cấp một góc nhìn mới: hoạt động của Mặt trời có thể ảnh hưởng gián tiếp đến các hiện tượng tự nhiên trên Trái đất, nhưng đây vẫn chỉ là một giả thuyết và cần quan sát lâu dài hơn, cũng như nghiên cứu liên ngành để xác minh mối quan hệ nhân quả thực sự.

anh-chup-man-hinh-2026-06-08-073014.png
Các hạt năng lượng cao và sóng điện từ phát ra từ các vụ phun trào mặt trời có thể làm xáo trộn tầng khí quyển trên và tầng ion của Trái đất, gây ra những thay đổi trong các lực nhỏ tác động lên các đứt gãy bề mặt. Ảnh: @Technice)

Nghiên cứu chỉ ra rằng, các hạt năng lượng cao và sóng điện từ được giải phóng bởi các vụ phun trào mặt trời có thể làm xáo trộn tầng khí quyển trên và tầng ion của Trái đất, làm thay đổi các lực nhỏ tác động lên các vết đứt gãy trên bề mặt. Khi một vết đứt gãy trước đó sắp vỡ, tác động nhỏ này có thể làm tăng khả năng xảy ra động đất. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là mọi sự kiện mặt trời đều sẽ gây ra động đất.

Hầu hết các nhà địa chấn học tin rằng, nguyên nhân chính gây ra động đất vẫn là do kiến ​​tạo mảng và sự tích tụ áp suất trong vỏ Trái đất. Hoạt động của mặt trời có thể đóng vai trò là "yếu tố kích hoạt", nhưng hiện tại vẫn thiếu dữ liệu quan sát đầy đủ để chứng minh giả thuyết này. Một số nghiên cứu thậm chí còn cho thấy rằng, ngay cả những vụ bùng phát năng lượng mặt trời mạnh cũng không nhất thiết làm tăng đáng kể tần suất xảy ra động đất.

Nghiên cứu này nhắc nhở chúng ta rằng, các hiện tượng tự nhiên của Trái đất có thể bị ảnh hưởng một cách tinh tế bởi môi trường bên ngoài. Nếu giả thuyết này đúng, trong tương lai có thể tích hợp hoạt động của mặt trời vào các mô hình dự báo rủi ro động đất, cung cấp những hiểu biết mới cho việc cảnh báo sớm động đất và phòng chống thiên tai. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng, loại nghiên cứu này vẫn còn ở giai đoạn đầu và cần thêm dữ liệu và sự xác nhận; "mối liên hệ có thể" giữa mặt trời và động đất vẫn là một bí ẩn khoa học.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
#Bão mặt trời #động đất #địa chất #trái đất #năng lượng #thảm họa

Bài liên quan

Kho tri thức

Gió siêu thanh chưa từng thấy trên ngoại hành tinh WASP-127b

Các nhà khoa học đã phát hiện ra một hành tinh ngoài hệ mặt trời có gió siêu thanh, tốc độ đạt tới 9 km/giây.

Các nhà thiên văn học gần đây đã phát hiện ra những hiện tượng khí quyển tuyệt đẹp trên WASP-127b, một hành tinh khí khổng lồ ngoài hệ mặt trời, cách Trái đất chúng ta khoảng 520 năm ánh sáng.

Ngoại hành tinh này quay quanh ngôi sao chủ của nó với chu kỳ quỹ đạo chỉ 4 ngày. Lớn hơn một chút so với Sao Mộc, nhưng chỉ có khối lượng bằng 16%, WASP-127b là một trong những hành tinh "mềm xốp" nhất được biết đến cho đến nay. Nhờ bầu khí quyển cực kỳ phồng lên, các nhà khoa học đã có thể nghiên cứu các đặc tính của nó bằng cách quan sát tầng khí quyển phía trên.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Phát hiện lỗ đen bí ẩn được mệnh danh 'cá mập vũ trụ'

Một lỗ đen được mệnh danh là "cá mập vũ trụ" vừa được phát hiện. Nó cách Trái Đất 600 triệu năm ánh sáng, có khối lượng xấp xỉ 1 triệu lần khối lượng Mặt Trời.

NASA đã đăng một bài viết trên blog rằng, các nhà thiên văn học sử dụng Kính viễn vọng không gian Hubble, đã phát hiện ra một “cá mập vũ trụ” cách Trái đất chúng ta khoảng 600 triệu năm ánh sáng. Nó thực chất là một lỗ đen siêu khối lượng có tên là AT2024tvd với khối lượng xấp xỉ 1 triệu lần khối lượng của Mặt trời.

anh-chup-man-hinh-2026-06-03-115301.png
Lỗ đen AT2024tvd này không nằm ở trung tâm của một thiên hà như các lỗ đen siêu khối lượng điển hình. Ảnh: @NASA.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Phát hiện mới về cấu trúc bên trong Mặt trời

Các nhà thiên văn học đã phát hiện những dấu hiệu cho thấy cấu trúc bên trong Mặt trời có thể đang thay đổi theo cách chưa từng được ghi nhận trước đây.

Trong nghiên cứu công bố trên tạp chí Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, các chuyên gia cho biết đã có phát hiện trên sau gần 40 năm quan sát "nhịp tim" của Mặt trời. Qua đó, họ phát hiện hoạt động từ trường bên trong Mặt trời đang dần tập trung vào các lớp nông hơn dưới bề mặt.

Nhóm chuyên gia đã nghiên cứu dao động sóng âm lan truyền trong lòng Mặt trời. Bằng cách phân tích các dao động này, họ có thể nghiên cứu cấu trúc và hoạt động bên trong của ngôi sao mà không cần quan sát trực tiếp.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Thiên hà song sinh của Dải Ngân hà

Thiên hà song sinh của Dải Ngân hà

Các chuyên gia phát hiện thiên hà song sinh xa nhất và lâu đời nhất của Dải Ngân hà cho đến nay. Nó được đặt tên theo sinh vật thần thoại Trung Quốc "Rồng Nến".

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Thiên hà song sinh của Dải Ngân hà

Thiên hà song sinh của Dải Ngân hà

Các chuyên gia phát hiện thiên hà song sinh xa nhất và lâu đời nhất của Dải Ngân hà cho đến nay. Nó được đặt tên theo sinh vật thần thoại Trung Quốc "Rồng Nến".