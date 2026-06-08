Khai quật ngôi mộ hơn 1.000 năm tuổi, phát hiện thứ không ngờ

Khi khai quật một ngôi mộ trong Vườn quốc gia Kinchega, Australia, các chuyên gia phát hiện những mảnh xương nhưng chúng không phải hài cốt con người.

Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Australian Archaeology, một ngôi mộ có niên đại hơn 1.000 tuổi lần đầu tiên được phát hiện tại Vườn quốc gia Kinchega, Australia vào năm 2000. Mộ cổ được tìm thấy sau khi công trình xây dựng đường sá cắt vào rìa của khu mộ. Cư dân bản địa tên là Uncle Badger Bates và kiểm lâm viên Dan Witter đã phát hiện ngôi mộ.

Bên trong mộ có chứa những mảnh xương nhưng không thuộc về con người. Trên thực tế đó là bộ xương của một con chó dingo - loài động vật hoang dã nhìn khá giống chó nhà. Hộp sọ của con vật này đã bị mất sau trận lũ lụt năm 2021. Trong cuộc khai quật vào năm 2023, các chuyên gia đã tìm thấy toàn bộ bộ xương của con chó dingo.

Các nhà khảo cổ học cho biết con chó dingo được tìm thấy trong mộ cổ là cá thể đực. Nó được người Barkindji chôn cất cách đây từ 963 đến 916 năm. Con chó dingo chết khi khoảng 4 - 7 tuổi. Đây là tuổi thọ khá cao đối với một con chó hoang dã. Theo kết quả kiểm tra, hàm răng bị mòn nhiều cho thấy nó đã sống khá thọ và ăn uống đầy đủ.

Thêm nữa, xương của con chó hoang dingo có nhiều dấu hiệu cho thấy những chấn thương đã lành. Phát hiện này hé lộ con vật từng bị gãy xương sườn và gãy cẳng chân nhưng dường như đã sống sót nhờ sự chăm sóc, điều trị vết thương của con người.

Bộ xương của một con chó được tìm thấy trong ngôi mộ hơn 1.000 tuổi. Ảnh: Amy Way.

Tác giả chính của nghiên cứu, Loukas Koungoulos thuộc Đại học Western Australia cho biết, con chó dingo đã già và được con người chăm sóc rất tốt. Những vết thương đã lành, hàm răng mòn và việc chôn cất cẩn thận cho thấy con vật này đã có khoảng thời gian sống bên cạnh con người. Sau khi chết, nó được người dân chôn cất một cách có chủ ý và thể hiện tôn trọng.

Theo chuyên gia Koungoulos, những con chó hoang như con chó dingo được phát hiện trong mộ cổ không chỉ làm nhiệm vụ canh gác quanh các trại mà cho thấy chúng đã được thuần hóa, sống chung với con người và trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của cư dân thời đó.

Trong hơn 500 năm kể từ sau khi được chôn cất, con chó dingo vẫn được "cho ăn" theo nghi lễ. Các thế hệ sau thường mang tới những vật phẩm nhỏ tại mộ, dưới dạng vỏ trai sông, như một hình thức "cho ăn theo nghi lễ".

Các trưởng lão của người Barkindji cho hay nghi lễ trên có thể nhằm tôn vinh loài chó hoang dingo giống như một tổ tiên. Đến tận hơn 1.000 năm sau, người Barkindji vẫn tiếp tục tham gia vào việc ghi chép về ngôi mộ chôn cất con chó hoang dingo và hỗ trợ các chuyên gia khảo cổ trong việc khai quật bộ xương của con vật.

“Mặc dù người Barkindji luôn biết về tập tục chôn cất này nhưng việc phát hiện ngôi mộ thực sự có ý nghĩa quan trọng vì nó cung cấp những chi tiết mới về mối quan hệ giữa người Barkindji với loài chó hoang dingo”, Amy Way, trưởng dự án, nhà khảo cổ học tại Bảo tàng Australia và giảng viên tại Đại học Sydney, cho biết.

Nhà khảo cổ Way cho hay việc con chó dingo được chôn cất cẩn thận và được người Barkindji thể hiện sự tôn kính giống như dành cho tổ tiên con người cho thấy loài vật này được họ trân trọng và yêu thương sâu sắc.