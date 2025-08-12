Hà Nội

Xã hội

Lào Cai: Người lùi xe ô tô khiến cháu bé tử vong là Phó Bí thư xã

Người điều khiển xe ô tô đi lùi trong nhà văn hoá khiến một cháu bé tử vong được xác định là Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng.

Thiên Tuấn

Liên quan tới vụ tài xế lùi xe đâm trúng nhóm trẻ ở nhà văn hóa thôn ở xã Phong Dụ Thượng, tỉnh Lào Cai vào tối 11/8 khiến một cháu bé tử vong và nhiều người khác bị thương, sáng 12/8, ông Lương Văn Thu, Chủ tịch UBND xã Phong Dụ Thượng (tỉnh Lào Cai) xác nhận, người điều khiển ô tô gây tai nạn được xác định là ông Lò Văn Mạnh, Phó Bí thư thường trực xã.

531171705-1208229338010088-2401815825099440114-n.jpg
Tài xế lùi xe trong nhà văn hoá khiến cháu bé tử vong

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, khoảng 20h30 ngày 11/8, tại xã Phong Dụ Thượng xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong, 11 người bị thương (ban đầu xác định có 7 người bị thương).

Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là cháu P.D.K., ở thôn Làng Chạng, xã Phong Dụ Thượng.

11 người bị thương gồm: Chị S.T.T. (28 tuổi), chị N.T.H. (29 tuổi), chị L.T.H. (22 tuổi), chị H.T.T. (37 tuổi), chị M.T.H. (28 tuổi), cháu H.T.T.N. (7 tuổi), cháu M.A.T. (38 tháng tuổi), cháu L.V.H. (8 tuổi), cháu S.V.D. (11 tuổi), cháu L.V.K. (7 tuổi), anh V.V.T. (38 tuổi).

Về thông tin cho rằng tài xế ô tô có nồng độ cồn, ông Thu cho biết cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ và sẽ cung cấp sau.

